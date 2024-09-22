На юге за сутки уничтожено 118 оккупантов и 60 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 118 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 118 человек.

Кроме того, россияне потеряли 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:

23 артиллерийские системы;

13 единиц автотехники;

14 разведывательных БпЛА;

5 мотоциклов;

1 квадроцикл;

1 средство ППО;

1 лодка;

1 радиолокационную станцию;

1 комплекс видеонаблюдения.

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Также украинские защитники поразили 11 блиндажей, 1 место хранения боеприпасов, 1 пункт управления, 4 наблюдательных поста, 3 огневые позиции, 1 генератор и 3 цистерны с топливом.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.