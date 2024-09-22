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армия РФ (18050) ликвидация (3140) уничтожение (6253) Силы обороны юга (270)

На юге за сутки уничтожено 118 оккупантов и 60 единиц вооружения и военной техники

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 118 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 118 человек.

Кроме того, россияне потеряли 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 23 артиллерийские системы;
  • 13 единиц автотехники;
  • 14 разведывательных БпЛА;
  • 5 мотоциклов;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 средство ППО;
  • 1 лодка;
  • 1 радиолокационную станцию;
  • 1 комплекс видеонаблюдения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

Также украинские защитники поразили 11 блиндажей, 1 место хранения боеприпасов, 1 пункт управления, 4 наблюдательных поста, 3 огневые позиции, 1 генератор и 3 цистерны с топливом.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.
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22.09.2024 18:04 Ответить
 
 