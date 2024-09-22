УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12178 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
416 1
армія рф (16192) ліквідація (3521) знищення (6561) Сили оборони півдня (294)

На півдні за добу знищено 118 окупантів і 60 одиниць озброєння та військової техніки

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 118 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 118 осіб.

Крім того, росіяни втратили 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 23 артилерійські системи;
  • 13 одиниць автотехніки;
  • 14 розвідувальних БпЛА;
  • 5 мотоциклів;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 засіб ППО;
  • 1 човен;
  • 1 радіолокаційну станцію;
  • 1 комплекс відеоспостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Також українські захисники уразили 11 бліндажів, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 пункт управління, 4 спостережні пости, 3 вогневі позиції, 1 генератор та 3 цистерни з паливом.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.09.2024 18:04 Відповісти
 
 