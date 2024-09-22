На півдні за добу знищено 118 окупантів і 60 одиниць озброєння та військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 118 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 118 осіб.
Крім того, росіяни втратили 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 23 артилерійські системи;
- 13 одиниць автотехніки;
- 14 розвідувальних БпЛА;
- 5 мотоциклів;
- 1 квадроцикл;
- 1 засіб ППО;
- 1 човен;
- 1 радіолокаційну станцію;
- 1 комплекс відеоспостереження.
Також українські захисники уразили 11 бліндажів, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 пункт управління, 4 спостережні пости, 3 вогневі позиції, 1 генератор та 3 цистерни з паливом.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.
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показати весь коментар22.09.2024 18:04 Відповісти Мені подобається 0
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