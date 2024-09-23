Общие боевые потери РФ с начала войны – около 643 750 человек (+1330 за сутки), 8784 танка, 18 414 артсистем, 17 252 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 643 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 643 750 (+1330) человек,
- танков - 8784 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,
- РСЗО - 1197 (+2) ед,
- средства ППО - 949 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,
- специальная техника - 3145 (+1)
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Арта 291 ствол, "реактори" 10
ППО з початку місяця 9 од. так що 2 за цей тиждень не так вже й мало.
Можу і позитиву добавить - 942 день війни 949 засобів ППО, щодня по одиниці з хвостиком.
Ти даєш статистику з понеділка (включно) по понеділок (включно)
Танки / ББМ
16.09.2024 - 3 / 8
17.09.2024 - 2 / 6
18.09.2024 - 6 / 3
19.09.2024 - 14 / 13
20.09.2024 - 20 / 39
21.09.2024 - 21 / 38
22.09.2024 - 22 / 52
23.09.2024 - 16 / 30
104 танки і 189 ББМ - понеділок 16 не потрібно було враховувати якщо йдеться за тиждень.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Арта новий рекорд у 81 ствол, попередній 73 також вересневий 12-го чісла, звідки воно взялося, висновок один - кацапам окрім чим стрілять надають ще і з чого стрілять.
Як зазначається, з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,танків ‒ 8784 (+16) од,..., можливо мовa йде про 23.09.2024?
То інфографіки нема взагалі, а за ерефію з великих літер вже рік йде мова, але ж вона відмінниця, їй постанова уряду - росія, рф, путін - йде у розріз її гуманітарної осівти - ана же девачка