Общие боевые потери РФ с начала войны – около 643 750 человек (+1330 за сутки), 8784 танка, 18 414 артсистем, 17 252 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 643 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 643 750 (+1330) человек,

танков - 8784 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,

артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,

РСЗО - 1197 (+2) ед,

средства ППО - 949 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,

специальная техника - 3145 (+1)

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