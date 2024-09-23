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Новости
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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 643 750 человек (+1330 за сутки), 8784 танка, 18 414 артсистем, 17 252 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 643 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 643 750 (+1330) человек,
  • танков - 8784 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,
  • РСЗО - 1197 (+2) ед,
  • средства ППО - 949 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,
  • специальная техника - 3145 (+1)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

ліквідація
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Топ комментарии
+22
По артилерії новий рекорд 👏
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23.09.2024 08:05
+17
Минув 3869 день москальсько-української війни.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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23.09.2024 08:49
+11
Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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23.09.2024 08:14
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Правила форума Совет форумчан
По артилерії новий рекорд 👏
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23.09.2024 08:05 Ответить
Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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23.09.2024 08:14 Ответить
Також 189 ббм, 305 одиниць ствольної та 9 одиниць реактивної артилерії 🔥 і лише 2 ппо.
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23.09.2024 08:24 Ответить
Трішки не так - 101 танк з яких 93 за останні п'ять діб і 181 ББМ з яких 172 також за останні п'ять діб. Ти ж береш в розрахунок і 16 вересня, в тебе диждень складає 8 діб.
Арта 291 ствол, "реактори" 10
ППО з початку місяця 9 од. так що 2 за цей тиждень не так вже й мало.
Можу і позитиву добавить - 942 день війни 949 засобів ППО, щодня по одиниці з хвостиком.
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23.09.2024 09:24 Ответить
З 16 числа по 23 якраз 7 днів, тобто від минулого понеділка до теперішнього рівно тиждень.
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23.09.2024 15:01 Ответить
давай на пальцях 16,17,18,19,20,21,22,23, да з шіснадцятого, але не включно (якщо по звітах ГШ, бо фактично це події 15-го, рівно як і 23 це за 22 число). тобто звіт 17-23 це насправді 16-22. Та не про це - тиждень 7 діб, а не вісім як ти подав у своєму пості.
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23.09.2024 21:01 Ответить
Відповідно до твоїх підрахунків 16 числа дані за 15 число, отже 23 дані за 22 число, якщо подивитися в календарі, то 15 та 22 припадає на неділю, отже від неділі до неділі рівно сім днів, тобто тиждень, або 23-16=7, як не крути сім днів 😀 ти мені нагадав одного мого знайомого у котрого з 9 ранку до 12 дня це чотири години, бо він буває рахує не як з 9 по 10 - година, а у нього 9 ранку вже година 😀 тому у нього виходить чотири години, таке у нього буває находить і він не може порахувати години, ти дуже його нагадуєш, бо наводиш схожі аргументи як і він 😁
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24.09.2024 08:12 Ответить
То скільки днів від понеділка до понеділка? Сім чи вісім? 😁
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24.09.2024 08:23 Ответить
Не гальмуй.
Ти даєш статистику з понеділка (включно) по понеділок (включно)

Танки / ББМ
16.09.2024 - 3 / 8
17.09.2024 - 2 / 6
18.09.2024 - 6 / 3
19.09.2024 - 14 / 13
20.09.2024 - 20 / 39
21.09.2024 - 21 / 38
22.09.2024 - 22 / 52
23.09.2024 - 16 / 30

104 танки і 189 ББМ - понеділок 16 не потрібно було враховувати якщо йдеться за тиждень.
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24.09.2024 10:00 Ответить
😁
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24.09.2024 14:22 Ответить
Підтримайте ЗСУ, пишіть їм, моліться за них,бо ваше майбутнє у цих цифрах, в крові і боротьбі.
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23.09.2024 08:08 Ответить
Кацапи "спохватилися"... До них "дійшло", що наближаються осінні дощі - а у них ще "плани" не виконані Тому тепер "лезут - как сабака на забор"! Але метеорологи вже сповістили - суха погода триматиметься не більше двох тижнів....
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23.09.2024 08:23 Ответить
кацапня как тараканы и мухи их бьешь , а они лезут и лезут , Байден дай Хлорофосу
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23.09.2024 08:37 Ответить
Минув 3869 день москальсько-української війни.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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23.09.2024 08:49 Ответить
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23.09.2024 08:51 Ответить
Коли ж воно це залізо вже закінчиться....
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23.09.2024 08:52 Ответить
20 вересня щось має стати, сталося, кацапи накопичили сили і поперли шо дурні. За чотири доби 784 од. техніки з яких 233 броня і 5 610 чумардосів - одинадцять БТГ за чртири дні, в 22-му це місячні втрати - квітень 5 800, червень 5 050, липень 5 280.
Арта новий рекорд у 81 ствол, попередній 73 також вересневий 12-го чісла, звідки воно взялося, висновок один - кацапам окрім чим стрілять надають ще і з чого стрілять.
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23.09.2024 08:51 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/GYFdGICXsAAmI2d?format=jpg&name=small
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23.09.2024 10:00 Ответить
Інформація з пітьми потребує підтвердження з Генштабу ЗСУ:

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23.09.2024 10:23 Ответить
Невже редктору вaжко випрaвити дату?

Як зазначається, з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,танків ‒ 8784 (+16) од,..., можливо мовa йде про 23.09.2024?
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24.09.2024 09:01 Ответить
Редкору не важко, Марія Макєєва на це давно забила.
То інфографіки нема взагалі, а за ерефію з великих літер вже рік йде мова, але ж вона відмінниця, їй постанова уряду - росія, рф, путін - йде у розріз її гуманітарної осівти - ана же девачка
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24.09.2024 23:07 Ответить
 
 