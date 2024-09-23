Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 643750 осіб (+1330 за добу), 8784 танки, 18 414 артсистем, 17 252 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 643 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)
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Арта 291 ствол, "реактори" 10
ППО з початку місяця 9 од. так що 2 за цей тиждень не так вже й мало.
Можу і позитиву добавить - 942 день війни 949 засобів ППО, щодня по одиниці з хвостиком.
Ти даєш статистику з понеділка (включно) по понеділок (включно)
Танки / ББМ
16.09.2024 - 3 / 8
17.09.2024 - 2 / 6
18.09.2024 - 6 / 3
19.09.2024 - 14 / 13
20.09.2024 - 20 / 39
21.09.2024 - 21 / 38
22.09.2024 - 22 / 52
23.09.2024 - 16 / 30
104 танки і 189 ББМ - понеділок 16 не потрібно було враховувати якщо йдеться за тиждень.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Арта новий рекорд у 81 ствол, попередній 73 також вересневий 12-го чісла, звідки воно взялося, висновок один - кацапам окрім чим стрілять надають ще і з чого стрілять.
Як зазначається, з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,танків ‒ 8784 (+16) од,..., можливо мовa йде про 23.09.2024?
То інфографіки нема взагалі, а за ерефію з великих літер вже рік йде мова, але ж вона відмінниця, їй постанова уряду - росія, рф, путін - йде у розріз її гуманітарної осівти - ана же девачка