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армія рф (16209) Генштаб ЗС (6080) ліквідація (3524) знищення (6569)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 643750 осіб (+1330 за добу), 8784 танки, 18 414 артсистем, 17 252 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 643 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1197 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Автор: 
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Топ коментарі
+22
По артилерії новий рекорд 👏
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23.09.2024 08:05
+17
Минув 3869 день москальсько-української війни.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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23.09.2024 08:49
+11
Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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23.09.2024 08:14
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По артилерії новий рекорд 👏
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23.09.2024 08:05 Відповісти
Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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23.09.2024 08:14 Відповісти
Також 189 ббм, 305 одиниць ствольної та 9 одиниць реактивної артилерії 🔥 і лише 2 ппо.
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23.09.2024 08:24 Відповісти
Трішки не так - 101 танк з яких 93 за останні п'ять діб і 181 ББМ з яких 172 також за останні п'ять діб. Ти ж береш в розрахунок і 16 вересня, в тебе диждень складає 8 діб.
Арта 291 ствол, "реактори" 10
ППО з початку місяця 9 од. так що 2 за цей тиждень не так вже й мало.
Можу і позитиву добавить - 942 день війни 949 засобів ППО, щодня по одиниці з хвостиком.
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23.09.2024 09:24 Відповісти
З 16 числа по 23 якраз 7 днів, тобто від минулого понеділка до теперішнього рівно тиждень.
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23.09.2024 15:01 Відповісти
давай на пальцях 16,17,18,19,20,21,22,23, да з шіснадцятого, але не включно (якщо по звітах ГШ, бо фактично це події 15-го, рівно як і 23 це за 22 число). тобто звіт 17-23 це насправді 16-22. Та не про це - тиждень 7 діб, а не вісім як ти подав у своєму пості.
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23.09.2024 21:01 Відповісти
Відповідно до твоїх підрахунків 16 числа дані за 15 число, отже 23 дані за 22 число, якщо подивитися в календарі, то 15 та 22 припадає на неділю, отже від неділі до неділі рівно сім днів, тобто тиждень, або 23-16=7, як не крути сім днів 😀 ти мені нагадав одного мого знайомого у котрого з 9 ранку до 12 дня це чотири години, бо він буває рахує не як з 9 по 10 - година, а у нього 9 ранку вже година 😀 тому у нього виходить чотири години, таке у нього буває находить і він не може порахувати години, ти дуже його нагадуєш, бо наводиш схожі аргументи як і він 😁
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24.09.2024 08:12 Відповісти
То скільки днів від понеділка до понеділка? Сім чи вісім? 😁
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24.09.2024 08:23 Відповісти
Не гальмуй.
Ти даєш статистику з понеділка (включно) по понеділок (включно)

Танки / ББМ
16.09.2024 - 3 / 8
17.09.2024 - 2 / 6
18.09.2024 - 6 / 3
19.09.2024 - 14 / 13
20.09.2024 - 20 / 39
21.09.2024 - 21 / 38
22.09.2024 - 22 / 52
23.09.2024 - 16 / 30

104 танки і 189 ББМ - понеділок 16 не потрібно було враховувати якщо йдеться за тиждень.
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24.09.2024 10:00 Відповісти
😁
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24.09.2024 14:22 Відповісти
Підтримайте ЗСУ, пишіть їм, моліться за них,бо ваше майбутнє у цих цифрах, в крові і боротьбі.
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23.09.2024 08:08 Відповісти
Кацапи "спохватилися"... До них "дійшло", що наближаються осінні дощі - а у них ще "плани" не виконані Тому тепер "лезут - как сабака на забор"! Але метеорологи вже сповістили - суха погода триматиметься не більше двох тижнів....
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23.09.2024 08:23 Відповісти
кацапня как тараканы и мухи их бьешь , а они лезут и лезут , Байден дай Хлорофосу
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23.09.2024 08:37 Відповісти
Минув 3869 день москальсько-української війни.
209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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23.09.2024 08:49 Відповісти
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23.09.2024 08:51 Відповісти
Коли ж воно це залізо вже закінчиться....
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23.09.2024 08:52 Відповісти
20 вересня щось має стати, сталося, кацапи накопичили сили і поперли шо дурні. За чотири доби 784 од. техніки з яких 233 броня і 5 610 чумардосів - одинадцять БТГ за чртири дні, в 22-му це місячні втрати - квітень 5 800, червень 5 050, липень 5 280.
Арта новий рекорд у 81 ствол, попередній 73 також вересневий 12-го чісла, звідки воно взялося, висновок один - кацапам окрім чим стрілять надають ще і з чого стрілять.
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23.09.2024 08:51 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/GYFdGICXsAAmI2d?format=jpg&name=small
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23.09.2024 10:00 Відповісти
Інформація з пітьми потребує підтвердження з Генштабу ЗСУ:

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23.09.2024 10:23 Відповісти
Невже редктору вaжко випрaвити дату?

Як зазначається, з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,танків ‒ 8784 (+16) од,..., можливо мовa йде про 23.09.2024?
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24.09.2024 09:01 Відповісти
Редкору не важко, Марія Макєєва на це давно забила.
То інфографіки нема взагалі, а за ерефію з великих літер вже рік йде мова, але ж вона відмінниця, їй постанова уряду - росія, рф, путін - йде у розріз її гуманітарної осівти - ана же девачка
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24.09.2024 23:07 Відповісти
 
 