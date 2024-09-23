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Новости
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Операция ВСУ в Курской области оказала существенное влияние на ситуацию в районе Глубокое-Липцы Харьковщины, - заместитель командира батальона "Ахіллес" Маляревич

Як вплинула Курська операція на ситуація на фронті

Начатая ВСУ операция в Курской области смогла существенно повлиять на ситуацию в районе Глубокое-Липцы на Харьковском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

"Когда началась Курская операция, мы были на направлении Липцы-Глубокое. Там шли очень тяжелые бои, работала морская пехота тихоокеанского флота. Когда же началась операция ВСУ в Курской области, часть этого подразделения врага сорвалась и ушла в другую сторону", - рассказал заместитель командира.

Маляревич отметил, что ему неизвестны замыслы Курской операции, однако он уверен, что задачи, которые имела эта операция, она выполнила и продолжает выполнять.

Напомним, ранее в ОТГ "Харків" сообщили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4092) Курск (1111)


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Топ комментарии
+1
Саме так. Слава ЗСУ!
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23.09.2024 10:56
+1
Там вже давно не функціонують шахти, а той кокс хіба винюхає коняра із шмарою.
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23.09.2024 11:15
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Коли б ми іх зупинили в Украіні - то нема мови - хоч на москву
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23.09.2024 10:56 Ответить
Норм в мене думки - коли кацапи нас виб"ють з Донбасу - не стане коксу - а без коксу небуде сталі
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23.09.2024 11:08 Ответить
Який кокс???
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23.09.2024 11:10 Ответить
З шахти! - не з поля
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23.09.2024 11:11 Ответить
Там вже давно не функціонують шахти, а той кокс хіба винюхає коняра із шмарою.
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23.09.2024 11:15 Ответить
Тиждень назад показували Селідово - шахтарі опускаються в забіи
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23.09.2024 11:17 Ответить
Вугілля є кругом дохера - а от коксу - днем з вогнем
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23.09.2024 11:21 Ответить
Саме так. Слава ЗСУ!
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23.09.2024 10:56 Ответить
ну чому підлизнув якщо це правда, кацапи зупинили наступ у безперспективному напрямку кинувши звідти деякі сили на курвщину, але глобально це ніяк не вплинуло на події на фронті.
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23.09.2024 11:25 Ответить
ОТУ Харків, так тримати і тримайтесь. Не дайте ворогу знищити міжнє місто Харків
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23.09.2024 11:37 Ответить
 
 