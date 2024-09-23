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Харківщина (6053) бойові дії (3233) Курськ (859)

Операція ЗСУ у Курській області суттєво вплинула на ситуацію в районі Глибоке-Липці Харківщини, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Як вплинула Курська операція на ситуація на фронті

Розпочата ЗСУ операція у Курській області змогла суттєво вплинути на ситуацію у районі Глибоке-Липці на Харківському напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

"Коли почалась Курська операція, ми були на напрямку Липці-Глибоке. Там тривали дуже важкі бої, працювала морська піхота тихоокеанського флоту. Коли ж почалася операція ЗСУ у Курській області, частина цього підрозділу ворога зірвалася і пішла в інший бік", - розповів заступник командира.

Маляревич зазначив, що йому невідомі задуми Курської операції, проте він впевнений, що завдання, які  мала ця операція, вона виконала і продовжує виконувати.

Нагадаємо,  раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. 

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Топ коментарі
+1
Саме так. Слава ЗСУ!
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23.09.2024 10:56
+1
Там вже давно не функціонують шахти, а той кокс хіба винюхає коняра із шмарою.
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23.09.2024 11:15
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Коли б ми іх зупинили в Украіні - то нема мови - хоч на москву
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23.09.2024 10:56 Відповісти
Норм в мене думки - коли кацапи нас виб"ють з Донбасу - не стане коксу - а без коксу небуде сталі
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23.09.2024 11:08 Відповісти
Який кокс???
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23.09.2024 11:10 Відповісти
З шахти! - не з поля
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23.09.2024 11:11 Відповісти
Там вже давно не функціонують шахти, а той кокс хіба винюхає коняра із шмарою.
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23.09.2024 11:15 Відповісти
Тиждень назад показували Селідово - шахтарі опускаються в забіи
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23.09.2024 11:17 Відповісти
Вугілля є кругом дохера - а от коксу - днем з вогнем
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23.09.2024 11:21 Відповісти
Саме так. Слава ЗСУ!
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23.09.2024 10:56 Відповісти
ну чому підлизнув якщо це правда, кацапи зупинили наступ у безперспективному напрямку кинувши звідти деякі сили на курвщину, але глобально це ніяк не вплинуло на події на фронті.
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23.09.2024 11:25 Відповісти
ОТУ Харків, так тримати і тримайтесь. Не дайте ворогу знищити міжнє місто Харків
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23.09.2024 11:37 Відповісти
 
 