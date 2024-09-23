Из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях, отключения не планируются, - Минэнерго

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Кроме этого, из-за низового пожара, вызванного обстрелами, отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и нарушению движения поездов.

В Запорожской области в результате обрыва проводов в результате обстрела отключалась воздушная линия.

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - отметили в Минэнерго.

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Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека прогнозирует, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что начиная с октября 2022 года страна-агрессор Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины.