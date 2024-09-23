Через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях, відключення не плануються, - Міненерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Окрім цього, через низову пожежу, спричинену обстрілами, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху потягів.

У Запорізькій області внаслідок обриву проводів у результаті обстрілу вимикалась повітряна лінія.

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - зазначили в Міненерго.

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Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини прогнозує, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що починаючи з жовтня 2022 року країна-агресор Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України.