Российский самолет нарушил авиапространство Японии. В ответ на истребители Токио выпустило сигнальные ракеты

Днем понедельника, 23 сентября, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел над островом Ребун на севере Хоккайдо.

Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на нарушение Россией авиапространства Японии воздушные силы страны подняли свои истребители и запустили сигнальные ракеты, которые излучают свет и тепло.

Минобороны Японии отмечает, что сигнальные ракеты не считаются оружием.

Отмечается, что это впервые, когда Япония запускает ракеты как предупреждение о нарушении воздушного пространства.

Кроме этого, Токио уже выразило "чрезвычайно решительный протест" России.

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