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нарушения (947) россия (93025) самолет (3551) Япония (1289)

Российский самолет нарушил авиапространство Японии. В ответ на истребители Токио выпустило сигнальные ракеты

росія порушила повітряний простір Японії

Днем понедельника, 23 сентября, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел над островом Ребун на севере Хоккайдо.

Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на нарушение Россией авиапространства Японии воздушные силы страны подняли свои истребители и запустили сигнальные ракеты, которые излучают свет и тепло.

Минобороны Японии отмечает, что сигнальные ракеты не считаются оружием.

Отмечается, что это впервые, когда Япония запускает ракеты как предупреждение о нарушении воздушного пространства.

Кроме этого, Токио уже выразило "чрезвычайно решительный протест" России.

Смотрите также: Шесть российских самолетов зафиксировано за два дня над Балтийским морем. В небо поднимали истребители НАТО, - ВВС Латвии. ФОТО
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Топ комментарии
+21
Погано, що сигнальні.
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23.09.2024 16:58
+18
Полохливі японці втрачають унікальну можливість. Там від сахаліну до байкалу ні однієї боєздатної частини кацапів. Забирайте сахалін ,курили і все що бачите з гори Фудзіяма. Путя проковтне все мовчки.
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23.09.2024 17:07
+15
pora vozvrašati ukradeni ostrova
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23.09.2024 16:55
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pora vozvrašati ukradeni ostrova
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23.09.2024 16:55 Ответить
Погано, що сигнальні.
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23.09.2024 16:58 Ответить
а кацапы бы сбили. И никаких сигнальных ракет
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23.09.2024 17:00 Ответить
Сигнальные неоружейные ракеты, вполне можно оснастить неоружейным термитом, состоящим из неоружейного сурика и неоружейной серебрянки. Встрявшая в фюзеляж такая неоружейная ракета, элементарно отправит это корыто в глубинное плавание.
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23.09.2024 17:06 Ответить
Полохливі японці втрачають унікальну можливість. Там від сахаліну до байкалу ні однієї боєздатної частини кацапів. Забирайте сахалін ,курили і все що бачите з гори Фудзіяма. Путя проковтне все мовчки.
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23.09.2024 17:07 Ответить
.... чекають поділу Імперії...
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23.09.2024 17:48 Ответить
Тричі порушив, а ви ''сигнальні ракети''? Щеб кацапським прапорцем літаку помахали б. Збивати, так як турки це зробили треба!
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23.09.2024 17:07 Ответить
Блін, і знову коротка памʼять. Нагадую. Турки збили кацапський літак після того як той тиждень чи два кожен день залітав в турецький повітряний простір і там тих нот ціла пачка була.
Дивлюся нарід вже собі героїв напридумував.
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23.09.2024 17:12 Ответить
пам'ять у них коротка, запам'ятали тільки саме цікаве
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23.09.2024 18:39 Ответить
Я вже не кажу про те, що Туреччина вибачилась і заплатила за сбитий літак. А так - да, гарячі турецькі парні наваляли кацапам .
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23.09.2024 19:23 Ответить
Другий фронт проти @уйлостану нам є у нагоді
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23.09.2024 17:13 Ответить
Японії терміново необхідно створювати ядерну зброю, США не допоможуть
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23.09.2024 17:21 Ответить
а може Японія нам хоч сигнальні ракети передати?
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23.09.2024 17:24 Ответить
То есть японцы до сих пор НЕ КЛОНИРОВАЛИ ЭРДОГАНА?
Плохо
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23.09.2024 17:30 Ответить
Сигнальні? А що, інших не було?
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23.09.2024 17:40 Ответить
Надо было сбить и сказать-А не было никакого самолета..
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23.09.2024 17:46 Ответить
Nu liod tronulsa gaspada , v hod pashli signalki ....
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23.09.2024 18:04 Ответить
Що в Польщі, що в Японії. Збийте вже, нарешті, не втрачайте такої чудової нагоди. ***** живе тваринними уявленнями, і тому розуміє тільки якщо людина дасть йому тапкомпо є-балу.
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23.09.2024 18:25 Ответить
Якщо сигнальна ракета потрапить у компресор, то лопатки розлетяться вщент.
Треба було "вимкнути" їм 3 двигуни, і нехай би летіли собі на одному крайньому.
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23.09.2024 18:30 Ответить
кацапи добиваються "маленькой победоносной войни" як в 1904-1905 р.р.
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23.09.2024 18:34 Ответить
Японія наступають гарні часи для тебе , не схиб
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23.09.2024 19:11 Ответить
Та годі вам. Японці хоч чимось пульнули.
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23.09.2024 19:24 Ответить
Могли б просто і лайном
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23.09.2024 20:06 Ответить
Как видим для рашистов повода не нужно чтобы проводить провокации. Кстати, Япония до сих пор не подписала с рашкой мир. Так что если Япония собьет рашистский самолет ето даже не будет называться началом войны или срывом каких то мирных договоренностей
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23.09.2024 19:30 Ответить
Надзвичайно рішучій протест - це дійсно надзвичайно рішучий протест серед всіх протестів заходу.
Нащадкам самураїв ГІП-ГІП УРА!!!
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23.09.2024 20:04 Ответить
До сигнальних ракет най добавлять Велику та Глибоку стурбованість. ООН буде задоволений.
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23.09.2024 20:39 Ответить
 
 