Російський літак порушив авіапростір Японії. У відповідь винищувачі Токіо випустили сигнальні ракети

Вдень понеділка, 23 вересня, російський військовий патрульний літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії. Інцидент стався над островом Ребун на півночі Хоккайдо.

Про це пише NHK, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на порушення Росією авіапростору Японії повітряні сили країни підняли свої винищувачі та запустили сигнальні ракети, які випромінюють світло і тепло.

Міноборони Японії зауважує, що сигнальні ракети не вважаються зброєю.

Зазначається, що це вперше, коли Японія запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору.

Крім цього, Токіо вже висловило "надзвичайно рішучий протест" Росії.

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