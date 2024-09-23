УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9709 відвідувачів онлайн
Новини
21 948 27
порушення (603) росія (63614) літак (2853) Японія (1178)

Російський літак порушив авіапростір Японії. У відповідь винищувачі Токіо випустили сигнальні ракети

росія порушила повітряний простір Японії

Вдень понеділка, 23 вересня, російський військовий патрульний літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії. Інцидент стався над островом Ребун на півночі Хоккайдо.

Про це пише NHK, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на порушення Росією авіапростору Японії повітряні сили країни підняли свої винищувачі та запустили сигнальні ракети, які випромінюють світло і тепло.

Міноборони Японії зауважує, що сигнальні ракети не вважаються зброєю. 

Зазначається, що це вперше, коли Японія запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору.

Крім цього, Токіо вже висловило "надзвичайно рішучий протест" Росії.

Читайте також: За тиждень винищувачі НАТО перехопили 10 бойових літаків РФ над Балтійським регіоном, - Міноборони Литви
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Погано, що сигнальні.
показати весь коментар
23.09.2024 16:58
+18
Полохливі японці втрачають унікальну можливість. Там від сахаліну до байкалу ні однієї боєздатної частини кацапів. Забирайте сахалін ,курили і все що бачите з гори Фудзіяма. Путя проковтне все мовчки.
показати весь коментар
23.09.2024 17:07
+15
pora vozvrašati ukradeni ostrova
показати весь коментар
23.09.2024 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
pora vozvrašati ukradeni ostrova
показати весь коментар
23.09.2024 16:55 Відповісти
Погано, що сигнальні.
показати весь коментар
23.09.2024 16:58 Відповісти
а кацапы бы сбили. И никаких сигнальных ракет
показати весь коментар
23.09.2024 17:00 Відповісти
Сигнальные неоружейные ракеты, вполне можно оснастить неоружейным термитом, состоящим из неоружейного сурика и неоружейной серебрянки. Встрявшая в фюзеляж такая неоружейная ракета, элементарно отправит это корыто в глубинное плавание.
показати весь коментар
23.09.2024 17:06 Відповісти
Полохливі японці втрачають унікальну можливість. Там від сахаліну до байкалу ні однієї боєздатної частини кацапів. Забирайте сахалін ,курили і все що бачите з гори Фудзіяма. Путя проковтне все мовчки.
показати весь коментар
23.09.2024 17:07 Відповісти
.... чекають поділу Імперії...
показати весь коментар
23.09.2024 17:48 Відповісти
Тричі порушив, а ви ''сигнальні ракети''? Щеб кацапським прапорцем літаку помахали б. Збивати, так як турки це зробили треба!
показати весь коментар
23.09.2024 17:07 Відповісти
Блін, і знову коротка памʼять. Нагадую. Турки збили кацапський літак після того як той тиждень чи два кожен день залітав в турецький повітряний простір і там тих нот ціла пачка була.
Дивлюся нарід вже собі героїв напридумував.
показати весь коментар
23.09.2024 17:12 Відповісти
пам'ять у них коротка, запам'ятали тільки саме цікаве
показати весь коментар
23.09.2024 18:39 Відповісти
Я вже не кажу про те, що Туреччина вибачилась і заплатила за сбитий літак. А так - да, гарячі турецькі парні наваляли кацапам .
показати весь коментар
23.09.2024 19:23 Відповісти
Другий фронт проти @уйлостану нам є у нагоді
показати весь коментар
23.09.2024 17:13 Відповісти
Японії терміново необхідно створювати ядерну зброю, США не допоможуть
показати весь коментар
23.09.2024 17:21 Відповісти
а може Японія нам хоч сигнальні ракети передати?
показати весь коментар
23.09.2024 17:24 Відповісти
То есть японцы до сих пор НЕ КЛОНИРОВАЛИ ЭРДОГАНА?
Плохо
показати весь коментар
23.09.2024 17:30 Відповісти
Сигнальні? А що, інших не було?
показати весь коментар
23.09.2024 17:40 Відповісти
Надо было сбить и сказать-А не было никакого самолета..
показати весь коментар
23.09.2024 17:46 Відповісти
Nu liod tronulsa gaspada , v hod pashli signalki ....
показати весь коментар
23.09.2024 18:04 Відповісти
Що в Польщі, що в Японії. Збийте вже, нарешті, не втрачайте такої чудової нагоди. ***** живе тваринними уявленнями, і тому розуміє тільки якщо людина дасть йому тапкомпо є-балу.
показати весь коментар
23.09.2024 18:25 Відповісти
Якщо сигнальна ракета потрапить у компресор, то лопатки розлетяться вщент.
Треба було "вимкнути" їм 3 двигуни, і нехай би летіли собі на одному крайньому.
показати весь коментар
23.09.2024 18:30 Відповісти
кацапи добиваються "маленькой победоносной войни" як в 1904-1905 р.р.
показати весь коментар
23.09.2024 18:34 Відповісти
Японія наступають гарні часи для тебе , не схиб
показати весь коментар
23.09.2024 19:11 Відповісти
Та годі вам. Японці хоч чимось пульнули.
показати весь коментар
23.09.2024 19:24 Відповісти
Могли б просто і лайном
показати весь коментар
23.09.2024 20:06 Відповісти
Как видим для рашистов повода не нужно чтобы проводить провокации. Кстати, Япония до сих пор не подписала с рашкой мир. Так что если Япония собьет рашистский самолет ето даже не будет называться началом войны или срывом каких то мирных договоренностей
показати весь коментар
23.09.2024 19:30 Відповісти
Надзвичайно рішучій протест - це дійсно надзвичайно рішучий протест серед всіх протестів заходу.
Нащадкам самураїв ГІП-ГІП УРА!!!
показати весь коментар
23.09.2024 20:04 Відповісти
До сигнальних ракет най добавлять Велику та Глибоку стурбованість. ООН буде задоволений.
показати весь коментар
23.09.2024 20:39 Відповісти
 
 