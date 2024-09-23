Велопарад девушек: 29 сентября в Киеве состоится благотворительный пробег для сбора средств на ПВО

БФ "Гуркіт", Киевская сотка и U-Cycle организуют велопарад для девушек, во время которого будут собирать средства на ППО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу события.

Цель сбора - 500 000 грн. Приобщиться к велопараду можно за 500 грн.

Выбрать можно среди двух событий. Первое стартует 29 сентября в 13:00 (сбор в 12:00). Контрактовая площадь (возле памятника Григорию Сковороде).

Формат: Легкая велопрогулка в сопровождении веловедущих без перекрытия дорог. Маршрут будет пролегать по Подолу: Контрактовая площадь - улица Сагайдачного - Почтовая площадь - Пешеходный мост - Труханов остров - парк Муромец.

На финише всех будет ждать развлекательная программа, а зарегистрированных участников и участниц - памятные знаки отличия.

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Вторая - 29 сентября 2024 года, 12:00 (сбор в 11:00). Велокафе "Лайба", X-Park (парк Муромец).

"True Trail предлагает два формата участия: Соревновательный и Open. Соревновательный формат имеет две дистанции - 10 и 20 км, и победителей и победительниц будут определять в разных возрастных категориях. В формате Open - победителей и победительниц не будет, принять участие смогут мужчины, женщины и дети от 12 лет.

Для участия в гонке подойдут горные (хард-тейл, двухподвес и т.д.), гребные и циклокроссовые велосипеды. Застегнутый шлем - обязателен. Участников и участниц будет ждать развлекательная программа в стартовом городке и в велокафе "Лайба", а также обязательные памятные награды", - говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на нужды для подразделений противовоздушной обороны Киевщины. А именно: 2 тепловизионные прицелы и 2 зарядные станции для 104 бригады ТрО. А также на 2 теплоприцела, 2 зарядные станции и 2 прожектора для 92 отдельного противотанкового батальона.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также можно присоединиться к сбору без участия в событии.

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