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велосипед (129) Киев (24773) сбор (285)

Велопарад девушек: 29 сентября в Киеве состоится благотворительный пробег для сбора средств на ПВО

29 вересня пройде велопробіг для дівчат: Мета - збір на ППО

БФ "Гуркіт", Киевская сотка и U-Cycle организуют велопарад для девушек, во время которого будут собирать средства на ППО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу события.

Цель сбора - 500 000 грн. Приобщиться к велопараду можно за 500 грн.

Выбрать можно среди двух событий. Первое стартует 29 сентября в 13:00 (сбор в 12:00). Контрактовая площадь (возле памятника Григорию Сковороде).

Формат: Легкая велопрогулка в сопровождении веловедущих без перекрытия дорог. Маршрут будет пролегать по Подолу: Контрактовая площадь - улица Сагайдачного - Почтовая площадь - Пешеходный мост - Труханов остров - парк Муромец.

На финише всех будет ждать развлекательная программа, а зарегистрированных участников и участниц - памятные знаки отличия.

Также смотрите: За донат от 500 грн - шанс выиграть BMW 530: Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог". ВИДЕО

Вторая - 29 сентября 2024 года, 12:00 (сбор в 11:00). Велокафе "Лайба", X-Park (парк Муромец).

"True Trail предлагает два формата участия: Соревновательный и Open. Соревновательный формат имеет две дистанции - 10 и 20 км, и победителей и победительниц будут определять в разных возрастных категориях. В формате Open - победителей и победительниц не будет, принять участие смогут мужчины, женщины и дети от 12 лет.

Для участия в гонке подойдут горные (хард-тейл, двухподвес и т.д.), гребные и циклокроссовые велосипеды. Застегнутый шлем - обязателен. Участников и участниц будет ждать развлекательная программа в стартовом городке и в велокафе "Лайба", а также обязательные памятные награды", - говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на нужды для подразделений противовоздушной обороны Киевщины. А именно: 2 тепловизионные прицелы и 2 зарядные станции для 104 бригады ТрО. А также на 2 теплоприцела, 2 зарядные станции и 2 прожектора для 92 отдельного противотанкового батальона.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также можно присоединиться к сбору без участия в событии.

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Топ комментарии
+6
Зелена зграя, вам не соромно? Хоча про що це я? Зелені і сором речі несумісні!
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23.09.2024 17:12
+5
україночкі найкрасивіші, найсексуальні, найхазяйновиті та єдині, хто вміє варити борщ!
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23.09.2024 17:23
+2
22 вересня Нова пошта організовувала " Біжи за двох" в підтримку поранених.Не знаю,яка кількість донатила,але в Дніпрі вийшли я і моя подруга.Можливо,ще хтось,але я не бачила
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23.09.2024 17:33
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Зелена зграя, вам не соромно? Хоча про що це я? Зелені і сором речі несумісні!
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23.09.2024 17:12 Ответить
Якщо долучитися є 500 грн, розваги, екіпірування, то може просто перевести усю цю суму прямо на рахунок тих,хто виробляє ППО і проконтролювати
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23.09.2024 17:22 Ответить
Переведи.
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23.09.2024 17:38 Ответить
Запитай Залужного Цензор, Бутусова про мої переводи, а також медиків, Койотів...я не ви,для мене війна це горе
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23.09.2024 18:43 Ответить
Не переводи стрілки.
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23.09.2024 19:39 Ответить
україночкі найкрасивіші, найсексуальні, найхазяйновиті та єдині, хто вміє варити борщ!
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23.09.2024 17:23 Ответить
Що то за український мужик, хто борщ варити не вміє?
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23.09.2024 17:57 Ответить
22 вересня Нова пошта організовувала " Біжи за двох" в підтримку поранених.Не знаю,яка кількість донатила,але в Дніпрі вийшли я і моя подруга.Можливо,ще хтось,але я не бачила
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23.09.2024 17:33 Ответить
Якщо велопарад у стилі забороненого кліпу Queen «bicycle race», то чому б і ні))
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23.09.2024 17:55 Ответить
А хто Квінов вже заборонив??
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23.09.2024 18:23 Ответить
- Простите, часовню тоже я… развалил?
- Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. (с)

===========

Пуританська Англія. Занадто багато жіночих принад було на велопробігу в тому кліпі для кінця 70-х років.
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23.09.2024 18:39 Ответить
Ужос..

Доречі, в 90х англійці б мене повішали. Малий спав тільки під Квін)) всі альбоми спочатку на касетах, вінілах були, потім диски))
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23.09.2024 19:42 Ответить
Ця платівка «Day at the Races» у мене досі, випущена «Союзгрампечатью» або як їх там))
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23.09.2024 19:50 Ответить
Ну а малого під квінів спати лягати, там я хоч і їхній фанат, але на ніч навряд чи б заснув, і тим паче дитину) Там же від хард-року до все решти, у них усі жанри разом, навіть всередині одного альбому...
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23.09.2024 19:56 Ответить
Не вночі, а вдень. Я хз, але ж я не ставила на 150 дцб)) спав. Під Горця, Ніч в Барселоні..
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23.09.2024 20:07 Ответить
Це звісно ж смішно, але от я зараз на рівні «горця», коли дитина знайшла princes of the universe в мене в телефоні і щодня намагається українською співати в тому розмірі, як вона її зрозуміла. Концерт " мартовских котів"
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23.09.2024 20:19 Ответить
Та малому до рочку тоді було)))
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23.09.2024 20:39 Ответить
Краще хай дівчата паради устраюють хоч кожен місяць ніж гомікі будуть марширувати свома парадами по містам України.
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23.09.2024 18:23 Ответить
Краще гоміки парадами, ніж пінд@расти в ОПі..
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23.09.2024 19:43 Ответить
Краше без перших і других взагалі.
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24.09.2024 13:49 Ответить
Петерасти існують - це факт. Ну і в нас не кацапстан і не гітлерівська гемранія, щоб переслідувати за це. Кожному своє. Хтось із двома дівчатами любить, хтось ще щось. Це вже особисте

Але от чому в них обов'язкове - це одягатися в трансвеститів і своїми мудями трясти публічно - я не розумію. Усім подобається секс, але своїми фуями ніхто не трясе на вулицях.
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23.09.2024 20:02 Ответить
А потім будуть ридання, шо по масовому скупченню людей прилетіло та проклинати клятих кацапів?
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23.09.2024 18:33 Ответить
А я не побачив, де тут взагалi йдеться про участь зеленоi coплi? (пробаче за натуралiзм) Вони ж тiльки про власну кишеню...
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23.09.2024 19:03 Ответить
 
 