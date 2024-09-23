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велосипед (121) Київ (19130) збір (319)

Велопарад дівчат: 29 вересня у Києві відбудеться благодійний пробіг для збору коштів на ППО

29 вересня пройде велопробіг для дівчат: Мета - збір на ППО

БФ "Гуркіт", Київська сотка та U-Cycle організовують велопарад для дівчат, під час якого збиратимуть кошти на ППО. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку події.

Ціль збору - 500 000 грн. Долучитися до велопараду можна за 500 грн.

Обрати можна серед двох подій. Перша стартує 29 вересня о 13:00 (збір о 12:00). Контрактова площа (біля пам’ятника Григорію Сковороді).

Формат: Легка велопрогулянка у супроводі веловедучих без перекриття доріг. Маршрут пролягатиме Подолом: Контрактова площа — вулиця Сагайдачного — Поштова площа — Пішохідний міст — Труханів острів — парк Муромець.

На фініші всіх чекатиме розважальна програма, а зареєстрованих учасників і учасниць — пам’ятні відзнаки.

Читайте: 1 млн і 13 грн: 156 батальйон 118 бригади ТРО, який воює на Курщині, оголосив збір на засоби РЕБ

Друга - 29 вересня 2024 року, 12:00 (збір об 11:00). Велокафе "Лайба", X-Park (парк Муромець).

"True Trail пропонує два формати участі: Змагальний та Open. Змагальний формат має дві дистанції — 10 та 20 км, і переможців й переможниць визначатимуть у різних вікових категоріях. У форматі Open — переможців і переможниць не буде, взяти участь зможуть чоловіки, жінки та діти від 12 років.

Для участі у перегонах підійдуть гірські (хард-тейл, двохпідвіс тощо), гревельні та циклокросові велосипеди. Застібнутий шолом — обовʼязковий. На учасників та учасниць чекатиме розважальна програма в стартовому містечку та у велокафе "Лайба", а також обов’язкові пам’ятні відзнаки", - йдеться в повідомленні.

Зібрані кошти підуть на потреби для підрозділів протиповітряної оборони Київщини. А саме:  2 тепловізійні приціли та 2 зарядні станції для 104 бригади ТрО. А також на 2 теплоприціли, 2 зарядні станції й 2 прожектори для 92 окремого протитанкового батальйону.

Зареєструватися можна за посиланням

Також можна долучитися до збору без участі в події.

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Топ коментарі
+6
Зелена зграя, вам не соромно? Хоча про що це я? Зелені і сором речі несумісні!
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23.09.2024 17:12
+5
україночкі найкрасивіші, найсексуальні, найхазяйновиті та єдині, хто вміє варити борщ!
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23.09.2024 17:23
+2
22 вересня Нова пошта організовувала " Біжи за двох" в підтримку поранених.Не знаю,яка кількість донатила,але в Дніпрі вийшли я і моя подруга.Можливо,ще хтось,але я не бачила
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23.09.2024 17:33
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Зелена зграя, вам не соромно? Хоча про що це я? Зелені і сором речі несумісні!
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23.09.2024 17:12 Відповісти
Якщо долучитися є 500 грн, розваги, екіпірування, то може просто перевести усю цю суму прямо на рахунок тих,хто виробляє ППО і проконтролювати
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23.09.2024 17:22 Відповісти
Переведи.
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23.09.2024 17:38 Відповісти
Запитай Залужного Цензор, Бутусова про мої переводи, а також медиків, Койотів...я не ви,для мене війна це горе
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23.09.2024 18:43 Відповісти
Не переводи стрілки.
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23.09.2024 19:39 Відповісти
україночкі найкрасивіші, найсексуальні, найхазяйновиті та єдині, хто вміє варити борщ!
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23.09.2024 17:23 Відповісти
Що то за український мужик, хто борщ варити не вміє?
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23.09.2024 17:57 Відповісти
22 вересня Нова пошта організовувала " Біжи за двох" в підтримку поранених.Не знаю,яка кількість донатила,але в Дніпрі вийшли я і моя подруга.Можливо,ще хтось,але я не бачила
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23.09.2024 17:33 Відповісти
Якщо велопарад у стилі забороненого кліпу Queen «bicycle race», то чому б і ні))
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23.09.2024 17:55 Відповісти
А хто Квінов вже заборонив??
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23.09.2024 18:23 Відповісти
- Простите, часовню тоже я… развалил?
- Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. (с)

===========

Пуританська Англія. Занадто багато жіночих принад було на велопробігу в тому кліпі для кінця 70-х років.
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23.09.2024 18:39 Відповісти
Ужос..

Доречі, в 90х англійці б мене повішали. Малий спав тільки під Квін)) всі альбоми спочатку на касетах, вінілах були, потім диски))
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23.09.2024 19:42 Відповісти
Ця платівка «Day at the Races» у мене досі, випущена «Союзгрампечатью» або як їх там))
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23.09.2024 19:50 Відповісти
Ну а малого під квінів спати лягати, там я хоч і їхній фанат, але на ніч навряд чи б заснув, і тим паче дитину) Там же від хард-року до все решти, у них усі жанри разом, навіть всередині одного альбому...
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23.09.2024 19:56 Відповісти
Не вночі, а вдень. Я хз, але ж я не ставила на 150 дцб)) спав. Під Горця, Ніч в Барселоні..
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23.09.2024 20:07 Відповісти
Це звісно ж смішно, але от я зараз на рівні «горця», коли дитина знайшла princes of the universe в мене в телефоні і щодня намагається українською співати в тому розмірі, як вона її зрозуміла. Концерт " мартовских котів"
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23.09.2024 20:19 Відповісти
Та малому до рочку тоді було)))
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23.09.2024 20:39 Відповісти
Краще хай дівчата паради устраюють хоч кожен місяць ніж гомікі будуть марширувати свома парадами по містам України.
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23.09.2024 18:23 Відповісти
Краще гоміки парадами, ніж пінд@расти в ОПі..
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23.09.2024 19:43 Відповісти
Краше без перших і других взагалі.
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24.09.2024 13:49 Відповісти
Петерасти існують - це факт. Ну і в нас не кацапстан і не гітлерівська гемранія, щоб переслідувати за це. Кожному своє. Хтось із двома дівчатами любить, хтось ще щось. Це вже особисте

Але от чому в них обов'язкове - це одягатися в трансвеститів і своїми мудями трясти публічно - я не розумію. Усім подобається секс, але своїми фуями ніхто не трясе на вулицях.
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23.09.2024 20:02 Відповісти
А потім будуть ридання, шо по масовому скупченню людей прилетіло та проклинати клятих кацапів?
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23.09.2024 18:33 Відповісти
А я не побачив, де тут взагалi йдеться про участь зеленоi coплi? (пробаче за натуралiзм) Вони ж тiльки про власну кишеню...
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23.09.2024 19:03 Відповісти
 
 