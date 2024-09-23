Велопарад дівчат: 29 вересня у Києві відбудеться благодійний пробіг для збору коштів на ППО

БФ "Гуркіт", Київська сотка та U-Cycle організовують велопарад для дівчат, під час якого збиратимуть кошти на ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку події.

Ціль збору - 500 000 грн. Долучитися до велопараду можна за 500 грн.

Обрати можна серед двох подій. Перша стартує 29 вересня о 13:00 (збір о 12:00). Контрактова площа (біля пам’ятника Григорію Сковороді).

Формат: Легка велопрогулянка у супроводі веловедучих без перекриття доріг. Маршрут пролягатиме Подолом: Контрактова площа — вулиця Сагайдачного — Поштова площа — Пішохідний міст — Труханів острів — парк Муромець.

На фініші всіх чекатиме розважальна програма, а зареєстрованих учасників і учасниць — пам’ятні відзнаки.

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Друга - 29 вересня 2024 року, 12:00 (збір об 11:00). Велокафе "Лайба", X-Park (парк Муромець).

"True Trail пропонує два формати участі: Змагальний та Open. Змагальний формат має дві дистанції — 10 та 20 км, і переможців й переможниць визначатимуть у різних вікових категоріях. У форматі Open — переможців і переможниць не буде, взяти участь зможуть чоловіки, жінки та діти від 12 років.

Для участі у перегонах підійдуть гірські (хард-тейл, двохпідвіс тощо), гревельні та циклокросові велосипеди. Застібнутий шолом — обовʼязковий. На учасників та учасниць чекатиме розважальна програма в стартовому містечку та у велокафе "Лайба", а також обов’язкові пам’ятні відзнаки", - йдеться в повідомленні.

Зібрані кошти підуть на потреби для підрозділів протиповітряної оборони Київщини. А саме: 2 тепловізійні приціли та 2 зарядні станції для 104 бригади ТрО. А також на 2 теплоприціли, 2 зарядні станції й 2 прожектори для 92 окремого протитанкового батальйону.

Зареєструватися можна за посиланням.

Також можна долучитися до збору без участі в події.

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