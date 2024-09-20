За донат від 500 грн - шанс виграти BMW 530: Збір на FPV-дрони для батальйону "Рарог". ВIДЕО
Воїни батальйону "Рарог" 24 механізованої бригади імені короля Данила оголосили збір на FPV-дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники збору, які задонятать від 500 грн, автоматично братимуть участь у розіграші BMW 530.
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Номер карти: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
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Номер картки Приват: 5168 7521 0664 0827
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Сармат Сарматович
показати весь коментар20.09.2024 11:05 Відповісти Мені подобається 6
NNN
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Novi_Lemberg
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Григорій Григорович
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Vladimir Vaschenko
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