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За донат від 500 грн - шанс виграти BMW 530: Збір на FPV-дрони для батальйону "Рарог". ВIДЕО

Воїни батальйону "Рарог" 24 механізованої бригади імені короля Данила оголосили збір на FPV-дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники збору, які задонятать від 500 грн, автоматично братимуть участь у розіграші BMW 530.

Реквізити для допомоги:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карти: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y

Номер картки Приват: 5168 7521 0664 0827

Також дивіться: Воїни 24 ОМБр зупинили ворожий штурм та зафільмували самогубство окупанта у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Автор: 

збір (337) 24 омб імені князя Данила Галицького (254) fpv-дрон (114)


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Зробили б вже державну лотерею по розіграшу відстрочки від мобілізації.))
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20.09.2024 11:05 Відповісти
Бабла б зібрали - дронів би вистачило на всіх !
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20.09.2024 11:46 Відповісти
Лохотронщики вперед)))))
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20.09.2024 11:10 Відповісти
Спс, Я за донаты уже выиграл и форд мустанг, и 2 квартиры в Киеве. Куда мне ещё ваше БМВ?
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20.09.2024 11:27 Відповісти
тоді питання до цензора...нах таку інфу видавать? бо багато людей якщо кому й довіряють, то це цензору
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20.09.2024 12:10 Відповісти
А Тойоту Короллу можна?
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Беха нова?Продайте,та купіть дрони.Лох не мамонт,типу,так?Хто хоче допомогти армії, той без всяких"розіграшів" донатить.
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20.09.2024 13:48 Відповісти
 
 