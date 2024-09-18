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Воїни 24 ОМБр зупинили ворожий штурм та зафільмували самогубство окупанта у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Штурмова група російських загарбників вирішила знову перебігти через канал Сіверський Донець - Донбас та атакувати позиції воїнів 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Накат росіян зупинили FPV-дрони та скиди, а ті, хто залишився в живих побігли назад до каналу.

Один з загарбників вирішив прикинутись мертвим, але зрозумівши, що його план не спрацює, він застрелився з власного автомата, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 117 ОМБр збили у небі російський розвідувальний безпілотник SuperCam. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) самогубство (635) 24 омб імені князя Данила Галицького (253) Часів Яр (338)


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накобзонили трохи русні…
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18.09.2024 23:11 Відповісти
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19.09.2024 12:32 Відповісти
 
 