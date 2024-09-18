Воїни 24 ОМБр зупинили ворожий штурм та зафільмували самогубство окупанта у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+
Штурмова група російських загарбників вирішила знову перебігти через канал Сіверський Донець - Донбас та атакувати позиції воїнів 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Накат росіян зупинили FPV-дрони та скиди, а ті, хто залишився в живих побігли назад до каналу.
Один з загарбників вирішив прикинутись мертвим, але зрозумівши, що його план не спрацює, він застрелився з власного автомата, інформує Цензор.НЕТ.
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Артм Воронцов
показати весь коментар18.09.2024 23:11 Відповісти Мені подобається 6
Pavlo Z
показати весь коментар19.09.2024 12:32 Відповісти Мені подобається 0
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