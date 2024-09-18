Воины 24-й ОМБр остановили вражеский штурм и сняли самоубийство оккупанта в Часовом Яру. ВИДЕО 18+
Штурмовая группа российских захватчиков решила снова перебежать через канал Северский Донец - Донбасс и атаковать позиции воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Накат россиян остановили FPV-дроны и сбросы, а те, кто остался в живых, побежали обратно к каналу.
Один из захватчиков решил притвориться мертвым, но поняв, что его план не сработает, он застрелился из собственного автомата, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Артм Воронцов
показать весь комментарий18.09.2024 23:11 Ответить Мне нравится 6
Pavlo Z
показать весь комментарий19.09.2024 12:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль