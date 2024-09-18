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Воины 24-й ОМБр остановили вражеский штурм и сняли самоубийство оккупанта в Часовом Яру. ВИДЕО 18+

Штурмовая группа российских захватчиков решила снова перебежать через канал Северский Донец - Донбасс и атаковать позиции воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Накат россиян остановили FPV-дроны и сбросы, а те, кто остался в живых, побежали обратно к каналу.

Один из захватчиков решил притвориться мертвым, но поняв, что его план не сработает, он застрелился из собственного автомата, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19318) самоубийство (1000) 24 омб имени князя Данила Галицкого (253) Часов Яр (335)


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накобзонили трохи русні…
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18.09.2024 23:11 Ответить
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19.09.2024 12:32 Ответить
 
 