Воины 24-й ОМБр остановили вражеский штурм и сняли самоубийство оккупанта в Часовом Яру. ВИДЕО 18+

Штурмовая группа российских захватчиков решила снова перебежать через канал Северский Донец - Донбасс и атаковать позиции воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Накат россиян остановили FPV-дроны и сбросы, а те, кто остался в живых, побежали обратно к каналу.

Один из захватчиков решил притвориться мертвым, но поняв, что его план не сработает, он застрелился из собственного автомата, информирует Цензор.НЕТ.

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