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За донат от 500 грн - шанс выиграть BMW 530: Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог". ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24 механизированной бригады имени короля Данила объявили сбор на FPV-дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники сбора, которые задонятать от 500 грн, автоматически будут участвовать в розыгрыше BMW 530.

Реквизиты для помощи:

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карты: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y

Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожают оккупантов на мотоциклах, квадроциклах и багги. ВИДЕО

Автор: 

сбор (303) 24 омб имени князя Данила Галицкого (253) fvp-дрон (108)


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Зробили б вже державну лотерею по розіграшу відстрочки від мобілізації.))
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20.09.2024 11:05 Ответить
Бабла б зібрали - дронів би вистачило на всіх !
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20.09.2024 11:46 Ответить
Лохотронщики вперед)))))
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20.09.2024 11:10 Ответить
Спс, Я за донаты уже выиграл и форд мустанг, и 2 квартиры в Киеве. Куда мне ещё ваше БМВ?
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20.09.2024 11:27 Ответить
тоді питання до цензора...нах таку інфу видавать? бо багато людей якщо кому й довіряють, то це цензору
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20.09.2024 12:10 Ответить
А Тойоту Короллу можна?
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20.09.2024 12:24 Ответить
Беха нова?Продайте,та купіть дрони.Лох не мамонт,типу,так?Хто хоче допомогти армії, той без всяких"розіграшів" донатить.
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20.09.2024 13:48 Ответить
 
 