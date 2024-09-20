За донат от 500 грн - шанс выиграть BMW 530: Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог". ВИДЕО
Воины батальона "Рарог" 24 механизированной бригады имени короля Данила объявили сбор на FPV-дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники сбора, которые задонятать от 500 грн, автоматически будут участвовать в розыгрыше BMW 530.
Реквизиты для помощи:
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y
Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827
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