На Харьковщине локализовали большой лесной пожар на площади 1581 га, - ГСЧС

На Харьковщине пожарные локализовали масштабный лесной пожар на площади 1581 га. К пожаротушению привлечены 33 единицы техники и 103 спасателя.

Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пожар в Великоборском лесничестве Изюмского района Харьковской области начался днем 17 сентября. В воскресенье, 22 сентября, возгорание удалось локализовать на площади 1 581 га. Продолжается ликвидация пламени.

"К тушению привлечены 33 единицы техники и 103 спасателя Харьковского, Луганского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, в том числе два пиротехнических расчета, подразделение местной пожарной охраны поселка Андреевка, пожарный поезд, а также 18 единиц техники и 36 работников лесного хозяйства", - сказал Астахов.

Кроме этого, сейчас в Харьковской области продолжается ликвидация еще пяти лесных пожаров в Изюмском и Чугуевском районах.

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В целом, по словам Астахова, за прошедшую неделю в природных экосистемах возник 561 пожар, из них 15 - это лесные. Пламя уничтожило территорию общей площадью 2 300 га. Два человека получили ожоги.

Известно, что 39 пожаров в открытых экосистемах были вызваны обстрелами оккупантов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине почти тысяча гектаров леса охвачена огнем.

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