В 7 областях Украины – 18 масштабных пожаров, преимущественно в экосистемах, - ГСЧС

Сейчас в Украине спасатели привлечены к тушению 18 пожаров в 7 областях. В частности, фиксируются пожары в Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ровенской и Сумской областях.

Об этом на брифинге проинформировал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине сейчас продолжается тушение 18 масштабных пожаров. В частности это - пожары в экосистемах, это и открытые территории, сухая трава, кустарники, сухостой, торфяные пожары, которые очень трудно и долго ликвидируются, и также это - лесные пожары, в основном - лесная подстилка. Все это горит на площади более 1300 гектаров. Зафиксированы такие масштабные пожары в 7 областях Украины", - заявил он.

Пресс-офицер также отметил, что для ликвидации пожаров в этих областях сконцентрировано более 1300 пожарных и работает более 300 единиц техники спасательной службы.

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Пожары на Полтавщине

По его словам, на Полтавщине продолжается тушение 5 пожаров, общая площадь которых составляет 28 гектаров. Горят подстилка, торфяники, сухая трава вместе с кустарниками. Продолжается тушение этих пожаров.

В частности, в полтавском представительстве ГП "Леса Украины" загорелась лесная подстилка и пожар быстро распространился на площадь 720 гектаров. Сейчас этот пожар локализован, наблюдается тление кустарников и пеньков. В результате этого пожара было повреждено 26 частных домов и 24 хозяйственные постройки.

Пожары в Донецкой области

В Донецкой области сейчас продолжается 1 пожар на общей площади 800 гектаров. Сейчас он локализован. Фактически там идет задымление от низовой подстилки и от пеньков.

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Пожары на Киевщине

По данным ГСЧС, на Киевщине продолжаются 3 пожара на общей площади более 13 гектаров. Хорунжий выразил мнение, что если ветер изменится и не будет пожара с севера, то до Киева последствия этих возгораний в виде дыма не дойдут.

Ранее в ГСЧС сообщили, что локализован масштабный лесной пожар на Лиманщине.