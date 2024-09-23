У 7 областях України - 18 масштабних пожеж, переважно в екосистемах, - ДСНС
Наразі в Україні рятувальники залучені до гасіння 18 пожеж у 7 областях. Зокрема, фіксуються пожежі у Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській областях.
Про це на брифінгу поінформував пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торфяні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", - заявив він.
Пресофіцер також зазначив, що для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.
Пожежі на Полтавщині
За його словам, на Полтавщині триває гасіння 5 пожеж, загальна площа яких становить 28 гектарів. Горять підстилка, торфовища, суха трава разом із чагарниками. Триває гасіння цих пожеж.
Зокрема, у полтавському представництві ДП "Ліси України" загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз ця пожежа локалізована, спостерігається тління чагарників і пеньків. Унаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди.
Пожежі на Донеччині
На Донеччині зараз триває 1 пожежа на загальній площі 800 гектарів. Наразі вона локалізована. Фактично там іде задимлення від низової підстилки і від пеньків.
Пожежі на Київщині
За даними ДСНС, на Київщині тривають 3 пожежі на загальній площі понад 13 гектарів. Хорунжий висловив думку, що якщо вітер зміниться і не буде пожежі з півночі, то до Києва наслідки цих загорянь у вигляді диму не дійдуть.
Раніше у ДСНС повідомили, що локалізовано масштабну лісову пожежу на Лиманщині.
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Одно хорошо ветер начал поворачивать на Рашку и хоть неделю без дыма поживем.
На нас дивились, як на @банатів. Бо ми саперною лопаткою вирили собі місце під шампури..потім вуглів зробили, нажарили.
А апєфєгозом стало інше дійство - із заплічників дістали бутилі з водою, залили і той кв 1 метр ще й перекопали.