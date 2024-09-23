Ночной удар по Запорожью: количество раненых выросло до 22

Количество пострадавших в результате авиационных ударов РФ по Запорожью в ночь на 23 сентября возросло до 22.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Среди травмированных 13 женщин, семь мужчин и двое детей.

В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 17, среди них - 15-летний парень.

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