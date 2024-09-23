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Запоріжжя (2199) обстріл (27110)

Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 22

кількість поранених зросла до 22 людей внаслідок удару РФ по Запоріжжю

Кількість постраждалих внаслідок авіаційних ударів РФ по Запоріжжю у ніч на 23 вересня зросла до 22.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Серед травмованих 13 жінок, семеро чоловіків та двоє дітей.

Упродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 17, серед них - 15-річний хлопець.

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