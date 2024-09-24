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граница (5146) Евросоюз (16691)

Сканирование лица и отпечатки вместо штампа: ЕС введет новую систему пересечения границ EES. ИНФОГРАФИКА

ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES

Евросоюз вводит новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны.

Об этом сообщает "Правительство online", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что безвиз не отменяется. Никаких дополнительных сборов не вводится. Меняется только подход к проверке документов.

Система EES заработает на границах ЕС с 10 ноября. Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это будет касаться всех неграждан ЕС, в частности украинцев.

Система EES однократно зафиксирует биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорте больше не будет.

Так, во время первого въезда будут брать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Если от биометрии отказаться, то во въезде откажут. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

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ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
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Ці всі обмеження - для законослухняних нормальних людей.
Дикі мавпи і далі будуть проникати на тузіках надувних, серти вони хотіли на ці нововведення.
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24.09.2024 11:50 Ответить
ņi. pomiļaetes - ce jak raz dļa "Дикі мавпи" jaki poddelivajut dokumenti i ļezut v civiļizaciju - sami rozumejite iz kuda "тузіках надувних" ja bi ņesovetoval tak robiti - 99.9% poimajut - daļe ban na 5 rokiv
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24.09.2024 12:03 Ответить
Польщу ці заходи від штурмів кордонів не врятують.
Русняві агенти знайдуть спосіб легалізуватись і обійти ці перепони.
А от пересічним буде важче.
Хіба що з ординарною ватою поратись буде легше. Ну хоч щось. Але всякі там Грети на захист тварин ще стануть...
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24.09.2024 12:12 Ответить
šturm kordonov ce šturm "знайдуть спосіб" hai šukajut , koli naidut tam i pobačimo.
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24.09.2024 12:15 Ответить
Якщо телефон сканує обличчя власника, то гірше вже не буде.
Про підробку паспортів - все вірно.
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24.09.2024 12:02 Ответить
..беда.. как теперь зеленым без зеленого коридора ???..
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24.09.2024 12:16 Ответить
Там начеб то потрібно спершу якусь заявку за тиждень висилати онлайн, за тиждень до в'їзду в Шенген...
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24.09.2024 12:33 Ответить
Короче, вони заїбались, будуть самі з нас базу даних вести.
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24.09.2024 14:17 Ответить
 
 