Сканирование лица и отпечатки вместо штампа: ЕС введет новую систему пересечения границ EES. ИНФОГРАФИКА
Евросоюз вводит новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны.
Об этом сообщает "Правительство online", информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что безвиз не отменяется. Никаких дополнительных сборов не вводится. Меняется только подход к проверке документов.
Система EES заработает на границах ЕС с 10 ноября. Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это будет касаться всех неграждан ЕС, в частности украинцев.
Система EES однократно зафиксирует биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорте больше не будет.
Так, во время первого въезда будут брать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Если от биометрии отказаться, то во въезде откажут. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.
Пожалуйста, подождите...
Дикі мавпи і далі будуть проникати на тузіках надувних, серти вони хотіли на ці нововведення.
Русняві агенти знайдуть спосіб легалізуватись і обійти ці перепони.
А от пересічним буде важче.
Хіба що з ординарною ватою поратись буде легше. Ну хоч щось. Але всякі там Грети на захист тварин ще стануть...
Про підробку паспортів - все вірно.