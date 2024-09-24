Сканирование лица и отпечатки вместо штампа: ЕС введет новую систему пересечения границ EES. ИНФОГРАФИКА

Евросоюз вводит новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны.

Об этом сообщает "Правительство online", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что безвиз не отменяется. Никаких дополнительных сборов не вводится. Меняется только подход к проверке документов.

Система EES заработает на границах ЕС с 10 ноября. Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это будет касаться всех неграждан ЕС, в частности украинцев.

Система EES однократно зафиксирует биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорте больше не будет.

Так, во время первого въезда будут брать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Если от биометрии отказаться, то во въезде откажут. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Также смотрите: В Молдову за $10 тыс.: Задержаны организаторы схемы переправки людей за границу. ВИДЕО+ФОТО









