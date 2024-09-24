Сканування обличчя та відбитки замість штампу: ЄС запровадить нову систему перетину кордонів EES. ІНФОГРАФІКА

Євросоюз запроваджує нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду й виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Уряд online", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що безвіз не скасовується. Жодних додаткових зборів не запроваджується. Змінюється лише підхід до перевірки документів.

Система EES запрацює на кордонах ЄС з 10 листопада. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосуватиметься всіх негромадян ЄС, зокрема українців.

Система EES одноразово зафіксує біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Штампів у паспорті більше не буде.

Так, під час першого в'їзду братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Якщо від біометрії відмовитися, то у в'їзді відмовлять. Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування.

Читайте: До Молдови за $10 тис.: Затримано організаторів схеми переправлення осіб за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









