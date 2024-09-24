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Сканування обличчя та відбитки замість штампу: ЄС запровадить нову систему перетину кордонів EES. ІНФОГРАФІКА

ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES

Євросоюз запроваджує нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду й виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Уряд online", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що безвіз не скасовується. Жодних додаткових зборів не запроваджується. Змінюється лише підхід до перевірки документів.

Система EES запрацює на кордонах ЄС з 10 листопада. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосуватиметься всіх негромадян ЄС, зокрема українців.

Система EES одноразово зафіксує біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Штампів у паспорті більше не буде. 

Так, під час першого в'їзду братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Якщо від біометрії відмовитися, то у в'їзді відмовлять. Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування. 

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ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES
ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES

Автор: 

кордон (4772) Євросоюз (13434)


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Ці всі обмеження - для законослухняних нормальних людей.
Дикі мавпи і далі будуть проникати на тузіках надувних, серти вони хотіли на ці нововведення.
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24.09.2024 11:50 Відповісти
ņi. pomiļaetes - ce jak raz dļa "Дикі мавпи" jaki poddelivajut dokumenti i ļezut v civiļizaciju - sami rozumejite iz kuda "тузіках надувних" ja bi ņesovetoval tak robiti - 99.9% poimajut - daļe ban na 5 rokiv
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24.09.2024 12:03 Відповісти
Польщу ці заходи від штурмів кордонів не врятують.
Русняві агенти знайдуть спосіб легалізуватись і обійти ці перепони.
А от пересічним буде важче.
Хіба що з ординарною ватою поратись буде легше. Ну хоч щось. Але всякі там Грети на захист тварин ще стануть...
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24.09.2024 12:12 Відповісти
šturm kordonov ce šturm "знайдуть спосіб" hai šukajut , koli naidut tam i pobačimo.
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24.09.2024 12:15 Відповісти
Якщо телефон сканує обличчя власника, то гірше вже не буде.
Про підробку паспортів - все вірно.
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24.09.2024 12:02 Відповісти
..беда.. как теперь зеленым без зеленого коридора ???..
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24.09.2024 12:16 Відповісти
Там начеб то потрібно спершу якусь заявку за тиждень висилати онлайн, за тиждень до в'їзду в Шенген...
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24.09.2024 12:33 Відповісти
Короче, вони заїбались, будуть самі з нас базу даних вести.
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24.09.2024 14:17 Відповісти
 
 