Россияне атаковали беспилотником частный дом в Сумской области - погиб его хозяин
Днем 24 сентября российские войска атаковали с беспилотника частный дом в Сумской области. Погиб владелец дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.
"По данным следствия, 24 сентября 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал частное домохозяйство в Новослободской грмаде Конотопского района", - говорится в сообщении.
В результате атаки оккупантов погиб 63-летний хозяин дома.
Напомним, днем 24 сентября 2024 года Воздушные силы сообщали, что войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумщины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий24.09.2024 17:27 Ответить Мне нравится 2
Jolli Rabbit
показать весь комментарий24.09.2024 17:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль