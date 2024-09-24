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Россияне атаковали беспилотником частный дом в Сумской области - погиб его хозяин

Сумщина

Днем 24 сентября российские войска атаковали с беспилотника частный дом в Сумской области. Погиб владелец дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

"По данным следствия, 24 сентября 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал частное домохозяйство в Новослободской грмаде Конотопского района", - говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов погиб 63-летний хозяин дома.

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Напомним, днем 24 сентября 2024 года Воздушные силы сообщали, что войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумщины.

Автор: 

обстрел (27259) Сумская область (3153) дроны (3951)


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Ну скоти ж. Тварини в подобі людей.
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24.09.2024 17:27 Ответить
Ударів у відповідь не буде.
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24.09.2024 17:27 Ответить
 
 