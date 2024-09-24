Росіяни атакували безпілотником приватний будинок на Сумщині - загинув його господар
Вдень 24 вересня російські війська атакували з безпілотника приватний будинок у Сумській області. Загинув власник будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.
"За даними слідства, 24 вересня 2024 року близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував приватне домогосподарство в Новослобідській громаді Конотопського району", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок атаки окупантів загинув 63-річний господар будинку.
Нагадаємо, вдень 24 вересня 2024 року Повітряні сили повідомляли, що війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумщини.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар24.09.2024 17:27 Відповісти Мені подобається 2
Jolli Rabbit
показати весь коментар24.09.2024 17:27 Відповісти Мені подобається 0
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