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Курсант военной академии в Петербурге убил девушку, потому что принял ее за украинскую шпионку, увидев слуховой аппарат

російський курсант Тихонов вбив жінку

Курсант военной академии в Петербурге убил слабослышащую девушку. Он принял ее за украинскую шпионку, увидев слуховой аппарат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

28-летний курсант военной академии Николай Тихонов познакомился с девушкой в одном из клубов Петербурга. Они вместе танцевали и пили алкогольные напитки, после чего поехали к мужчине домой.

В какой-то момент Тихонов заметил на женщине предмет, издававший шумы и шорохи. Он решил, что это звукозаписывающее устройство. Курсант при этом вспомнил, что женщина расспрашивала его о службе и учебе в академии. Курсант решил, что она является украинской шпионкой и работает на ВСУ.

Тихонов, по версии следствия, начал избивать женщину, после чего позвонил на линию "112" и заявил, что он пригласил домой девушку, но она "оказалась не девушкой, а хохлом и непонятно кем". Он, как утверждается, сообщил, что хочет ее убить, а затем бросил трубку. Женщина скончалась от полученных травм.

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Как пишут росСМИ, у девушки были проблемы со слухом, а предмет, который курсант принял за звукозаписывающее устройство, оказался слуховым аппаратом. Сам Тихонов, по предварительным данным, в момент избиения был пьян.

Автор: 

россия (95615) убийство (6486)


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Топ комментарии
+55
Достроково здав всі екзамени на відмінно.
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24.09.2024 20:11
+37
по переду етнічні чистки або охота на відьом. тим хохлам, які втекли до параші, приготуватись. навіть тим, які ще при совку туди виїхали, та їх дітям.
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24.09.2024 20:15
+27
Оце діло! Більше таких ваньків, більше!!!
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24.09.2024 20:11
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так, цей микола
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24.09.2024 22:30 Ответить
Кривосис!
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25.09.2024 14:09 Ответить
👍🤝😁😂
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24.09.2024 23:49 Ответить
Хвошизд? Нє - патріот... Ось результати ************** бидлоти... Та в них іншої стежки "розвитку" й не було! Ці раби з будь-якого президента зробили б інше *****...
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24.09.2024 21:38 Ответить
Взагалі в началі писали що то була проститутка але то таке
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24.09.2024 21:40 Ответить
Кому жалко дівчину - не переймайтеся! 99%, що вона чи її батьки голосували за *****. Нехай тепер йому гойду проспівають...
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24.09.2024 21:44 Ответить
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24.09.2024 21:50 Ответить
єщо нарожають
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24.09.2024 22:31 Ответить
Это полный бред. Тупой кацап ее просто грохнул из-за того что бухой был, а про Украинскую Шпионку это он выдумал, что бы ему приговор нн такой жесткий дали.
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24.09.2024 21:53 Ответить
Кацап дічають.
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24.09.2024 22:01 Ответить
Як казав класик: «… і знають навіть діти, що краще перебдіть ніж недобдіти
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24.09.2024 22:18 Ответить
оце нормас історія
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24.09.2024 22:49 Ответить
Так их! И соседей пострелять, израильских шпионов.
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24.09.2024 23:06 Ответить
санкт-чєртєбург
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25.09.2024 01:40 Ответить
100 відсотків орден ху.ла отрмає .
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25.09.2024 09:23 Ответить
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