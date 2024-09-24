Курсант военной академии в Петербурге убил девушку, потому что принял ее за украинскую шпионку, увидев слуховой аппарат
Курсант военной академии в Петербурге убил слабослышащую девушку. Он принял ее за украинскую шпионку, увидев слуховой аппарат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
28-летний курсант военной академии Николай Тихонов познакомился с девушкой в одном из клубов Петербурга. Они вместе танцевали и пили алкогольные напитки, после чего поехали к мужчине домой.
В какой-то момент Тихонов заметил на женщине предмет, издававший шумы и шорохи. Он решил, что это звукозаписывающее устройство. Курсант при этом вспомнил, что женщина расспрашивала его о службе и учебе в академии. Курсант решил, что она является украинской шпионкой и работает на ВСУ.
Тихонов, по версии следствия, начал избивать женщину, после чего позвонил на линию "112" и заявил, что он пригласил домой девушку, но она "оказалась не девушкой, а хохлом и непонятно кем". Он, как утверждается, сообщил, что хочет ее убить, а затем бросил трубку. Женщина скончалась от полученных травм.
Как пишут росСМИ, у девушки были проблемы со слухом, а предмет, который курсант принял за звукозаписывающее устройство, оказался слуховым аппаратом. Сам Тихонов, по предварительным данным, в момент избиения был пьян.
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