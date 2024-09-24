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Курсант військової академії у Петербурзі вбив дівчину, бо прийняв її за українську шпигунку, побачивши слуховий апарат

російський курсант Тихонов вбив жінку

Курсант військової академії у Петербурзі вбив дівчину, яка слабо чує. Він прийняв її за українську шпигунку, побачивши слуховий апарат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

28-річний курсант військової академії Микола Тихонов познайомився з дівчиною в одному з клубів Петербурга. Вони разом танцювали та пили алкогольні напої, після чого поїхали до чоловіка додому.

Якоїсь миті Тихонов помітив на жінці предмет, що видавав шуми і шерехи. Він вирішив, що це звукозаписний пристрій. Курсант при цьому згадав, що жінка розпитувала його про службу та навчання в академії. Курсант вирішив, що вона є українською шпигункою і працює на ЗСУ.

Тихонов, за версією слідства, почав бити жінку, після чого зателефонував на лінію "112" і заявив, що він запросив додому дівчину, але вона "виявилася не дівчиною, а хохлом і незрозуміло ким". Він, як стверджується, повідомив, що хоче її вбити, а потім кинув слухавку. Жінка померла від отриманих травм.

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Як пишуть росЗМІ, у дівчини були проблеми зі слухом, а предмет, який курсант прийняв за звукозаписний пристрій, виявився слуховим апаратом. Сам Тихонов, за попередніми даними, у момент побиття був п'яний.

Автор: 

росія (65316) вбивство (3092)


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Топ коментарі
+55
Достроково здав всі екзамени на відмінно.
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24.09.2024 20:11
+37
по переду етнічні чистки або охота на відьом. тим хохлам, які втекли до параші, приготуватись. навіть тим, які ще при совку туди виїхали, та їх дітям.
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24.09.2024 20:15
+27
Оце діло! Більше таких ваньків, більше!!!
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24.09.2024 20:11
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так, цей микола
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24.09.2024 22:30 Відповісти
Кривосис!
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25.09.2024 14:09 Відповісти
👍🤝😁😂
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24.09.2024 23:49 Відповісти
Хвошизд? Нє - патріот... Ось результати ************** бидлоти... Та в них іншої стежки "розвитку" й не було! Ці раби з будь-якого президента зробили б інше *****...
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24.09.2024 21:38 Відповісти
Взагалі в началі писали що то була проститутка але то таке
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24.09.2024 21:40 Відповісти
Кому жалко дівчину - не переймайтеся! 99%, що вона чи її батьки голосували за *****. Нехай тепер йому гойду проспівають...
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24.09.2024 21:44 Відповісти
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24.09.2024 21:50 Відповісти
єщо нарожають
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24.09.2024 22:31 Відповісти
Это полный бред. Тупой кацап ее просто грохнул из-за того что бухой был, а про Украинскую Шпионку это он выдумал, что бы ему приговор нн такой жесткий дали.
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24.09.2024 21:53 Відповісти
Кацап дічають.
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24.09.2024 22:01 Відповісти
Як казав класик: «… і знають навіть діти, що краще перебдіть ніж недобдіти
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24.09.2024 22:18 Відповісти
оце нормас історія
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24.09.2024 22:49 Відповісти
Так их! И соседей пострелять, израильских шпионов.
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24.09.2024 23:06 Відповісти
санкт-чєртєбург
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25.09.2024 01:40 Відповісти
100 відсотків орден ху.ла отрмає .
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25.09.2024 09:23 Відповісти
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