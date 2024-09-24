Курсант військової академії у Петербурзі вбив дівчину, бо прийняв її за українську шпигунку, побачивши слуховий апарат

Курсант військової академії у Петербурзі вбив дівчину, яка слабо чує. Він прийняв її за українську шпигунку, побачивши слуховий апарат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

28-річний курсант військової академії Микола Тихонов познайомився з дівчиною в одному з клубів Петербурга. Вони разом танцювали та пили алкогольні напої, після чого поїхали до чоловіка додому.

Якоїсь миті Тихонов помітив на жінці предмет, що видавав шуми і шерехи. Він вирішив, що це звукозаписний пристрій. Курсант при цьому згадав, що жінка розпитувала його про службу та навчання в академії. Курсант вирішив, що вона є українською шпигункою і працює на ЗСУ.

Тихонов, за версією слідства, почав бити жінку, після чого зателефонував на лінію "112" і заявив, що він запросив додому дівчину, але вона "виявилася не дівчиною, а хохлом і незрозуміло ким". Він, як стверджується, повідомив, що хоче її вбити, а потім кинув слухавку. Жінка померла від отриманих травм.

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Як пишуть росЗМІ, у дівчини були проблеми зі слухом, а предмет, який курсант прийняв за звукозаписний пристрій, виявився слуховим апаратом. Сам Тихонов, за попередніми даними, у момент побиття був п'яний.