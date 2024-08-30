У Калінінграді сімейну пару, яка говорила українською біля військової частини, звинуватили у дискредитації армії РФ
У Калінінграді сімейну пару звинуватили у дискредитації армії РФ, бо вони говорили українською мовою, проходячи повз військову частину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Росіянин Олександр Буров розповів журналістам, що 17 липня, будучи п'яним, вирішив "жартома заговорити українською" зі своєю дружиною Олександрою, проходячи повз частину. Це обурило військових, після чого почалася суперечка. Бурових затримали співробітники військової поліції.
Пізніше у відділі поліції, за твердженням Олександри, силовики заклеїли їй рота скотчем і змусили стояти на колінах.
Жінка отримала три доби арешту за статтею про дрібне хуліганство, чоловік — десять. Протоколи про "дискредитацію" армії ще не розглянуті.
Топ коментарі
+25 Igor Shevtsov
показати весь коментар30.08.2024 21:39
+24 Дуб #512210
показати весь коментар30.08.2024 21:42
+24 Огусто
показати весь коментар30.08.2024 21:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будьмо!!!
На Рутрекері 17 варіантів роздач фільму 1967 року. https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%201967 https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=вий%20ершов%201967
ми вже і на мові спілкуватися не маємо права...
Сотні тисяч "хароших уZZкіх" зараз гастролюють Європою з подібними шоу-програмами, вимагаючі собі житла, бабла, уваги, бо ж вони "жєртви рєжима з-под акупаціі".
На пітьмі мешкає багато українців покоління 50+, і такі випадки дискримінації людей зі сторони рашистської влади за національною і мовною ознакою все більше розпалюють ненависть до неї.
А це значить, що все частіше на пітьмі, на всіх її безкрайніх просторах ставатимуться "хлопки" и "возгорания". І в один прекрасний момент ця хвиля і до ***** добереться.