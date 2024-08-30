У Калінінграді сімейну пару, яка говорила українською біля військової частини, звинуватили у дискредитації армії РФ

У Калінінграді сімейну пару звинуватили у дискредитації армії РФ, бо вони говорили українською мовою, проходячи повз військову частину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Росіянин Олександр Буров розповів журналістам, що 17 липня, будучи п'яним, вирішив "жартома заговорити українською" зі своєю дружиною Олександрою, проходячи повз частину. Це обурило військових, після чого почалася суперечка. Бурових затримали співробітники військової поліції.

Пізніше у відділі поліції, за твердженням Олександри, силовики заклеїли їй рота скотчем і змусили стояти на колінах.

Жінка отримала три доби арешту за статтею про дрібне хуліганство, чоловік — десять. Протоколи про "дискредитацію" армії ще не розглянуті.

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