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У Калінінграді сімейну пару, яка говорила українською біля військової частини, звинуватили у дискредитації армії РФ

калінінград

У Калінінграді сімейну пару звинуватили у дискредитації армії РФ, бо вони говорили українською мовою, проходячи повз військову частину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Росіянин Олександр Буров розповів журналістам, що 17 липня, будучи п'яним, вирішив "жартома заговорити українською" зі своєю дружиною Олександрою, проходячи повз частину. Це обурило військових, після чого почалася суперечка. Бурових затримали співробітники військової поліції.

Пізніше у відділі поліції, за твердженням Олександри, силовики заклеїли їй рота скотчем і змусили стояти на колінах.

Жінка отримала три доби арешту за статтею про дрібне хуліганство, чоловік — десять. Протоколи про "дискредитацію" армії ще не розглянуті.

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Автор: 

репресії (1621) росія (65010)


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Топ коментарі
+25
типовий фашизм.
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30.08.2024 21:39
+24
правильно, скоро вони обсератися будуть, коли українську почують
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30.08.2024 21:42
+24
Корчить русню від мови. Корчить рашизм від вільної та співучою... Корчить, як чорта на хресту.
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30.08.2024 21:45
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типовий фашизм.
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30.08.2024 21:39 Відповісти
Скорее сталинизм.
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31.08.2024 08:07 Відповісти
правильно, скоро вони обсератися будуть, коли українську почують
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30.08.2024 21:42 Відповісти
Не думаю. Они первым начнут говорить по-украински. Кацапы же царю без вазелина лезут в дупу.
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30.08.2024 21:45 Відповісти
Корчить русню від мови. Корчить рашизм від вільної та співучою... Корчить, як чорта на хресту.
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30.08.2024 21:45 Відповісти
І до речі, ні на одному торренті не можу знайти фільм ВІЙ 1996 року. Може у кого є посилання? Чи є більш кращий варіант. Буду щиро вдячний.
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30.08.2024 22:01 Відповісти
https://rezka-ua.tv/cartoons/fantasy/46292-viy-1996.html
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30.08.2024 22:22 Відповісти
Дяка. Шукаю ще 1967 року. Але вже знайшов.
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30.08.2024 22:24 Відповісти
https://kinozal.tv/details.php?id=721457 Прокацапське . Але наші там дають під хвоста оркозалежним користувачам.
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30.08.2024 22:36 Відповісти
Дякую!
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30.08.2024 22:38 Відповісти
Прикро, що на https://toloka.to/ Гутром немає.
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30.08.2024 22:39 Відповісти
Власне... Насамперед туди заглянув, але нема...
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30.08.2024 22:44 Відповісти
Зайшов на роздачу з https://kinozal.me/details.php?id=721457 дзеркала - усе є.
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30.08.2024 22:45 Відповісти
І на https://www.youtube.com/watch?v=Amh3uudVMBo&t=8s тюбікі є. Не дякуйте.
Будьмо!!!
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30.08.2024 22:54 Відповісти
З російською мовою на Гуртом не викладають.

На Рутрекері 17 варіантів роздач фільму 1967 року. https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%201967 https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=вий%20ершов%201967

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30.08.2024 22:57 Відповісти
Це мультфільм, а не фільм. https://toloka.to/t10461

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30.08.2024 22:24 Відповісти
Так. Фільм 1967 року, з Варлей та Куравльовим. Знайшов. Репліка 2014 вже далеко не та.
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30.08.2024 22:27 Відповісти
На Ютубі теж є цей мульт. https://www.youtube.com/watch?v=I-nKaqr3yqo
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30.08.2024 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I-nKaqr3yqo Тут на нашій солов"їній!
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30.08.2024 22:34 Відповісти
какаразницы одноклеточные имени Зеленскага, и кто там утверждал, что мова не имеет значения?
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30.08.2024 21:45 Відповісти
"Ми пабрежнєму щітаєм укрАінцов брацкім наротам!"
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30.08.2024 21:59 Відповісти
Кацапи як й завжди самі роблять те у чому брехливо звинувачують інших. Зокрема переслідують за мову.
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30.08.2024 21:46 Відповісти
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30.08.2024 21:50 Відповісти
а нацисти то саме українці, яких кацапня хапає за мову...
ми вже і на мові спілкуватися не маємо права...
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30.08.2024 21:51 Відповісти
Я хочу такого ж рівня толераніі до московської церкви і нарєчія в Україні до москворотих
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30.08.2024 21:52 Відповісти
Зате в нас ''какая разніца''. І покійну ''фаріоншу'' посилали за вимогу дотримуватися законів.
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30.08.2024 21:54 Відповісти
а, як щоб, на польські?
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30.08.2024 21:56 Відповісти
Жартома..будучи бухим..пожартував..якщо придушать у камері - дружина жартівниця зможе подати документи на премію Дарвіна..якщо виживе..
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30.08.2024 21:59 Відповісти
Ані павєрілі прапаґаньдє пра дрючьбу народав в мноґа-наці-анальнам гасударстве!
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30.08.2024 22:05 Відповісти
Насилу прочитала
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30.08.2024 23:38 Відповісти
На парускам єзике как слишица так і пішица!
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31.08.2024 12:37 Відповісти
Очі випали..
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31.08.2024 13:03 Відповісти
Черговий лібєрастичний цирк.
Сотні тисяч "хароших уZZкіх" зараз гастролюють Європою з подібними шоу-програмами, вимагаючі собі житла, бабла, уваги, бо ж вони "жєртви рєжима з-под акупаціі".
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30.08.2024 22:01 Відповісти
Нужно, чтобы в pozzии из каждого утюга звучала українська мова. Это будет отличный троллинг.
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30.08.2024 22:02 Відповісти
скрепночелюстні - а паляниця завжди була і буде паляницею!
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30.08.2024 22:07 Відповісти
Це і є рашиська тюрма народів і огидний нациський "русский мир".
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30.08.2024 22:10 Відповісти
То що підароязикі язик має значення??
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30.08.2024 22:14 Відповісти
так це самі ці двоє блогеру Очаків розказували.
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30.08.2024 22:19 Відповісти
ці тварі мені вже і мову забороняють яке перше слово я від мами почюв - синку...
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30.08.2024 22:19 Відповісти
а чи не пора закінчювати з полоном тих кацапських звірів?
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30.08.2024 22:31 Відповісти
Нічого дивного, бо як це не банально, але "Мова - це зброя!".
На пітьмі мешкає багато українців покоління 50+, і такі випадки дискримінації людей зі сторони рашистської влади за національною і мовною ознакою все більше розпалюють ненависть до неї.
А це значить, що все частіше на пітьмі, на всіх її безкрайніх просторах ставатимуться "хлопки" и "возгорания". І в один прекрасний момент ця хвиля і до ***** добереться.
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30.08.2024 23:17 Відповісти
Им на швабру захотелось. Не могут сруцкие без набутыливаний. Скрепы. Бьет - значит любит. Ну и на бдительность проверить надо. Получилось.
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31.08.2024 03:14 Відповісти
A в нaс нa покійну пaні Фaріон обрушилося пів Укрaїни, бо вонa піддaлa критиці військових, які до цього дня розмовляють російською.
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31.08.2024 11:45 Відповісти
 
 