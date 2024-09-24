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Россияне совершили 90 обстрелов Сумщины в течение дня: 1 человек погиб

Наслідки російських обстрілів Сумщини 24 вересня

24 сентября россияне совершили 90 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (10 взрывов), из РСЗО (20 взрывов), сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА (4 взрыва).
  • Сумская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
  • Речковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли обстрелы с использованием FPV-дронов (4 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва), минометные обстрелы (21 взрыв), обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (11 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (9 взрывов), сбросил снаряд типа ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
  • Путивльская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва).

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  • Новослободская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек.
  • Шалигинская громада: осуществлен пуск КАБ (5 взрывов), удар из минометов (6 взрывов).
  • Хотинская громада: был пуск КАБ (1 взрыв), обстрел с использованием БпЛА типа "Герань" (1 взрыв).
  • Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (13 взрывов).
  • Глуховская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
  • Миропольская громада: нанесена атака с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (3 взрыва).

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обстрел (27259) Сумская область (3153) жертвы (2079)


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24.09.2024 22:44 Ответить
 
 