Россияне совершили 90 обстрелов Сумщины в течение дня: 1 человек погиб
24 сентября россияне совершили 90 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (10 взрывов), из РСЗО (20 взрывов), сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА (4 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Речковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли обстрелы с использованием FPV-дронов (4 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва), минометные обстрелы (21 взрыв), обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (11 взрывов).
- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (9 взрывов), сбросил снаряд типа ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
- Путивльская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек.
- Шалигинская громада: осуществлен пуск КАБ (5 взрывов), удар из минометов (6 взрывов).
- Хотинская громада: был пуск КАБ (1 взрыв), обстрел с использованием БпЛА типа "Герань" (1 взрыв).
- Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (13 взрывов).
- Глуховская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
- Миропольская громада: нанесена атака с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (3 взрыва).
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показать весь комментарий24.09.2024 22:44 Ответить Мне нравится 0
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