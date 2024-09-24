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Росіяни здійснили 90 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула

Наслідки російських обстрілів Сумщини 24 вересня

24 вересня росіяни здійснили 90 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 191 вибух. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (10 вибухів), з РСЗВ (20 вибухів), скинув снаряди типу ВОГ БпЛА (4 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
  • Річківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
  • Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи), мінометні обстріли (21 вибух), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), танкові обстріли (11 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА (8 вибухів).
  • Путивльська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Читайте: Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

  • Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа.
  • Шалигинська громада: ворог завдав ударів пуск КАБ (5 вибухів), удару з мінометів (6 вибухів).
  • Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух), обстріл з використанням БпЛА типу "Герань" (1 вибух).
  • Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Дружбівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів).
  • Глухівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
  • Миропільська громада: завдано атаку з використанням FPV дронів (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (3 вибухи).

Також читайте: Четверо людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини

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обстріл (28613) Сумська область (3709) жертви (1800)


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24.09.2024 22:44 Відповісти
 
 