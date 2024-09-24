Росіяни здійснили 90 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула
24 вересня росіяни здійснили 90 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 191 вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (10 вибухів), з РСЗВ (20 вибухів), скинув снаряди типу ВОГ БпЛА (4 вибухи).
- Сумська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
- Річківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи), мінометні обстріли (21 вибух), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), танкові обстріли (11 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА (8 вибухів).
- Путивльська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа.
- Шалигинська громада: ворог завдав ударів пуск КАБ (5 вибухів), удару з мінометів (6 вибухів).
- Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух), обстріл з використанням БпЛА типу "Герань" (1 вибух).
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Дружбівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів).
- Глухівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
- Миропільська громада: завдано атаку з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (3 вибухи).
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показати весь коментар24.09.2024 22:44 Відповісти Мені подобається 0
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