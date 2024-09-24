2 человека погибли вследствие артобстрела россиянами Покровска
24 сентября 2024 года, около 16:30, враг нанес артиллерийский удар по Покровску в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Офиса генпрокурора.
В эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка. По предварительным данным, враг нанес удар с использованием артиллерии.
"В результате попадания по частному сектору от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли двое мужчин 33 и 34 лет. На момент обстрела они находились вблизи домовладения. Также повреждены жилые дома и автомобили", - сообщают в ОГП.
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Чайка Київ
показать весь комментарий24.09.2024 22:49 Ответить Мне нравится 0
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