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2 человека погибли вследствие артобстрела россиянами Покровска

Росіяни з артилерії обстріляли Покровському

24 сентября 2024 года, около 16:30, враг нанес артиллерийский удар по Покровску в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Офиса генпрокурора.

В эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка. По предварительным данным, враг нанес удар с использованием артиллерии.

"В результате попадания по частному сектору от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли двое мужчин 33 и 34 лет. На момент обстрела они находились вблизи домовладения. Также повреждены жилые дома и автомобили", - сообщают в ОГП.

Читайте также: Вражеские обстрелы Покровска становятся сильнее, россияне бьют по домам и критической инфраструктуре

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24.09.2024 22:49 Ответить
 
 