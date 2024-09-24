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2 людей загинули внаслідок артобстрілу росіянами Покровська

Росіяни з артилерії обстріляли Покровському

24 вересня 2024 року, близько 16:30, ворог завдав артилерійського удару по Покровську на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Офісу генпрокурора.

В епіцентрі вибуху вкотре опинилась житлова забудова. За попередніми даними, ворог завдав удару з використанням артилерії.

"Внаслідок влучання по приватному сектору від отриманих травм, несумісних з життям, загинули двоє чоловіків 33 та 34 років. На момент обстрілу вони перебували поблизу домоволодіння. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі", - повідомляють в ОГП.

Читайте: Ворожі обстріли Покровська стають сильнішими, росіяни б’ють по будинках та критичній інфраструктурі

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24.09.2024 22:49 Відповісти
 
 