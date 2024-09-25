23-й ОСБ ВСУ выразил недоверие командиру и требует отставки: Вы лично не были ни на одной боевой позиции

Воины 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ выразили недоверие командиру и требуют его отставки.

Об этом в Facebook сообщил воин Вячеслав Курбанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы недостойны должности командира нашего батальона по следующим причинам:

1. За год пребывания в должности командира батальона вы лично не были ни на одной боевой позиции и ни на одном месте проживания личного состава вверенного вам батальона. Ваших заместителей это также никогда не интересовало.

2. Вы в течение 8 месяцев игнорируете многочисленные рапорты заместителей командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии бойцов стрелковых рот. Первый из этих рапортов был подан еще в январе 2024 года.

3. Несмотря на рапорты заместителей командиров стрелковых рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава в августе и игнорируя сообщение в сигнале заместителя командира 2-й роты (о том, что создание СП Корень-8 не имеет смысла и может привести только к необоснованным потерям), вы спланировали и отдали приказ на проведение наступательных действий 5 сентября 2024 года. В результате вашего пренебрежения мнением офицеров и небрежного планирования боевой операции батальон понес значительные потери среди своих лучших бойцов и практически потерял боеспособность.

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4. Вы проигнорировали рапорты командиров стрелковых рот от 16 сентября о том, что личный состав не в силах в дальнейшем выполнять боевые задачи и требует долгосрочного восстановления, и издали приказ о выходе на новые боевые позиции.

5. Вы через командиров рот передали угрозы личному составу, что, если они продолжат настаивать на отводе на восстановление, то батальон будет расформирован, а солдаты, сержанты и офицеры будут распылены по разным подразделениям.

6. За 4 дня нашего пребывания в тыловых селах Харьковской области вы не приехали ни к одному местопребыванию личного состава, для личного общения и изучения настроений среди своих подчиненных.

7. Вы требуете от полностью истощенных физически и психически бойцов продолжать выполнение боевых задач. Это может привести к неоправданным потерям, которые будут вызваны усталостью.

8. Выводя истощенных бойцов на боевое дежурство, вы рискуете потерять не только людей, но и сами позиции, что в свою очередь может повлиять на обороноспособность всего фронта в определенном районе", - пояснил защитник.

Так, воины требуют отставки командира 23 отдельного стрелкового батальона.

Письмо-обращение подписали 89 военнослужащих.

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