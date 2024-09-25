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Новости Война
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23-й ОСБ ВСУ выразил недоверие командиру и требует отставки: Вы лично не были ни на одной боевой позиции

Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира

Воины 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ выразили недоверие командиру и требуют его отставки.

Об этом в Facebook сообщил воин Вячеслав Курбанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы недостойны должности командира нашего батальона по следующим причинам:

1. За год пребывания в должности командира батальона вы лично не были ни на одной боевой позиции и ни на одном месте проживания личного состава вверенного вам батальона. Ваших заместителей это также никогда не интересовало.

2. Вы в течение 8 месяцев игнорируете многочисленные рапорты заместителей командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии бойцов стрелковых рот. Первый из этих рапортов был подан еще в январе 2024 года.

3. Несмотря на рапорты заместителей командиров стрелковых рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава в августе и игнорируя сообщение в сигнале заместителя командира 2-й роты (о том, что создание СП Корень-8 не имеет смысла и может привести только к необоснованным потерям), вы спланировали и отдали приказ на проведение наступательных действий 5 сентября 2024 года. В результате вашего пренебрежения мнением офицеров и небрежного планирования боевой операции батальон понес значительные потери среди своих лучших бойцов и практически потерял боеспособность.

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4. Вы проигнорировали рапорты командиров стрелковых рот от 16 сентября о том, что личный состав не в силах в дальнейшем выполнять боевые задачи и требует долгосрочного восстановления, и издали приказ о выходе на новые боевые позиции.

5. Вы через командиров рот передали угрозы личному составу, что, если они продолжат настаивать на отводе на восстановление, то батальон будет расформирован, а солдаты, сержанты и офицеры будут распылены по разным подразделениям.

6. За 4 дня нашего пребывания в тыловых селах Харьковской области вы не приехали ни к одному местопребыванию личного состава, для личного общения и изучения настроений среди своих подчиненных.

7. Вы требуете от полностью истощенных физически и психически бойцов продолжать выполнение боевых задач. Это может привести к неоправданным потерям, которые будут вызваны усталостью.

8. Выводя истощенных бойцов на боевое дежурство, вы рискуете потерять не только людей, но и сами позиции, что в свою очередь может повлиять на обороноспособность всего фронта в определенном районе", - пояснил защитник.

Так, воины требуют отставки командира 23 отдельного стрелкового батальона.

Письмо-обращение подписали 89 военнослужащих.

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Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира

Автор: 

отставка (3155) военнослужащие (6148) ВСУ (6608)


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Топ комментарии
+28
Це ти з окопу пишеш?
Як можна воювати, коли командир така нездара, чмо та покидьок?
Це величеза проблема у ЗСУ, що э такі горе-командири, які занадто високо оціннюють власну особу і зеважають солдат.
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25.09.2024 13:59
+18
Прогнивша система, стільки років війна, а ми ще в совку, кацабня і то швидше міняється, а може все робиться нарошно?
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25.09.2024 13:51
+17
І потім такі командири батальонів живі здорові та кавалери багатьох орденів, будуть розповідати школярам які вони були круті на війні. Як в радянських школах. Слухняні, призначені опою, вони руйнують військо з середини.
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25.09.2024 13:58
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Правила форума Совет форумчан
Це ти з окопу пишеш?
Як можна воювати, коли командир така нездара, чмо та покидьок?
Це величеза проблема у ЗСУ, що э такі горе-командири, які занадто високо оціннюють власну особу і зеважають солдат.
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25.09.2024 13:59 Ответить
Ваш син теж виходить " салдатік" ?
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25.09.2024 14:06 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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25.09.2024 14:09 Ответить
Вони там всі такі.
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25.09.2024 14:22 Ответить
Тобто свого сина вам не шкода, якщо до такого комбата потрапить, і той комбат змусить його воювати, і зовсім не буде берегти.
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25.09.2024 14:15 Ответить
Воюваи потрібно грамотно. Солдат не може ефективно воювати, якщо командир забиває на підрозділ, не намагається ні в чому розібратися і тільки з глибокого тилу шле через замів тупі накази. Бо подібна поведіннка командира виливається у великі втрати.
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25.09.2024 14:35 Ответить
Це кацапобот пише, не звертайте уваги. Насправді в армії досі повно таких командирів нажаль
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25.09.2024 14:39 Ответить
Воювати це не ЗЄліной шашкой махати і фанфаронствувати із просраними "фортецями".

підготовка до війни - просрана!
завчасна мобілізація - просрана!
Залужний із Шапталою та десятком топ-генералів - звільнені!

м'ясом воювати, як кацапи, в Україні не в йде у вас, гаспада ЗЄльоні !

Майдан-3 прийде з окопів! 👿
козаки воювати вміють....
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25.09.2024 14:02 Ответить
Тупе зауваження. Якщо таке підписують 89 бійців, а схоже - це ве ь наявний склад батальйону (фактично - рота), то аомбат точно не на своєму місці. Останні втрати територій і головне - людей - це власне і є результат дії/бездіяльності таких комбатів/комбригів.
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25.09.2024 14:03 Ответить
Ну ти своє вже відвоював як я бачу. Ваєватєль. Тобі з дивану видніше що кому робити ніж 89ти військовим що підписалися. Не здивуюся що в минулому якесь кабінетне совкове чмо, яке щимило підлеглих де тільки можна.
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25.09.2024 14:15 Ответить
Якесь іпсо фсбшне. На марахвоні казали зовсім інше і героїчний напольйон теж не міг брехати.
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25.09.2024 13:51 Ответить
Прогнивша система, стільки років війна, а ми ще в совку, кацабня і то швидше міняється, а може все робиться нарошно?
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25.09.2024 13:51 Ответить
Як там твій "салдатік", що з окопа пише, ще живий чи вже "результат".
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25.09.2024 14:10 Ответить
Нажаль кацапня має в 5 разів більше населення. Лоб у лоб воювати, ми набагато швидше закінчимося. Треба хитрістю воювати ,якісною підготовкою бійців. Вмілими командирами, що вміють перемагати.."На результат " в нас людей не вистачить на м'ясні штурми, як у кацапів.
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25.09.2024 14:16 Ответить
З того боку теж подібних постів вистачає. Скарг, правда, немає, зі зрозумілої причини.
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25.09.2024 15:46 Ответить
Свіже.
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25.09.2024 15:52 Ответить
дальше нуля НЕ пошлють ?

ці хлопці й так щодня із смертю граються
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25.09.2024 14:04 Ответить
Що вони розуміють в політиці ОПи? Критична ситуація з Вугледаром, і відкликаний з посади командир 82 ОДШБ. Одна з най бойових бригад. Сформована ще при "розкрадальниках" Армії. І в самий критичний момент її обезглавлюють. Навіщо?
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25.09.2024 13:52 Ответить
Трошки не те написав. 82-а на Покровському напрямку.
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25.09.2024 14:19 Ответить
72. Брат там воював до демобілізації.
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25.09.2024 14:29 Ответить
ТАК! Твоя правда, брате! 72. Зовсім забігався...
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25.09.2024 14:36 Ответить
Жуков в мирное время растреливал по 15-20 офицеров в год. Про ро военное жутко и представить.Вряд ли хорошая тактика, но наверняка офицеры думали перед тем как что то делать
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25.09.2024 13:54 Ответить
руззькіє народні казки
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25.09.2024 14:05 Ответить
Треба не розстрілювати, а призначати нормальних, щоб не довелося розстрілювати.
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25.09.2024 14:06 Ответить
Жуков поганий приклад, той ще мʼясник.
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25.09.2024 14:07 Ответить
І потім такі командири батальонів живі здорові та кавалери багатьох орденів, будуть розповідати школярам які вони були круті на війні. Як в радянських школах. Слухняні, призначені опою, вони руйнують військо з середини.
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25.09.2024 13:58 Ответить
опа не призначає комадирів батальонів. Не спрощуйте всі проблеми виключно до опи.
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25.09.2024 14:00 Ответить
Це окремий батальон. В нього немає командира бригади. Їх призначають штаби ОТУ і ОСУ,яких призначає ставка величайшого лідера **********.
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25.09.2024 14:08 Ответить
Штаби ОТУ і ОСУ призначаються теж не ОПою, а максимум - Сирським. Ще раз - нне спрощуйте всі проблеми виключнно до ОПи. Те, що у ОПі сидить покидьок татаров не означає те, що всі проблеми разом вирішаться, якщо цю ОПу з Татаровим посадити за грати, бо разом з татаровим половину наших генералів потрібно туди ж посадити і не тільки генералів, а й полковників, майорів і тд.
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25.09.2024 14:32 Ответить
Риба гниє з голови. Все прогнивше потрібно відрізати щоб вижив організм.
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27.09.2024 11:08 Ответить
Вони вже два роки як розповідають. З барбершопу на манікюр, потім на ефір до марафону, розповідати що воювати будуть всі.
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25.09.2024 14:02 Ответить
Головне питання не в тому, що написали і вимагають бійці та офіцери 23 ОСБ.
Головне питання: Яка ситуація в інших підрозділах ЗСУ? Така сама, тільки всі мовчать?
І ще, дуже важлива деталь. Це відкритий лист командиру батальйону. А це означає, що всі розуміють, що скаржитися НІКОМУ, тому що реакції не буде (або буде неадекватна). І так скрізь.
Чому ми програємо на фронті? Тому що маленька совкова армія воює проти величезної совкової. З очевидним і прогнозованим результатом.
Хто винен? Байден? Шольц? Трамп? ...
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25.09.2024 13:59 Ответить
73%...
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25.09.2024 14:17 Ответить
Крик душі, але на загал такі дані. Незнаю
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25.09.2024 14:02 Ответить
рузькі, водкі нєт !
від домой !
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25.09.2024 14:06 Ответить
Ну якщо результат для тебе це кількість загиблих то кацапня дійсно працює на результат.
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25.09.2024 14:11 Ответить
Так що ти соплі тут розводиш, йди і воюй.
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25.09.2024 14:12 Ответить
Дайте нам стільки ж солдатів, скільки у кацапні (або зменште кількість кацапні відповідно до нашої кількості) - тоді й висувайте свій лозунг.
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25.09.2024 14:13 Ответить
Що ж вони хочуть від ''паркетного командира''.
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25.09.2024 14:13 Ответить
То це, як для сьогоднішньої кадрової політики, вельми цінний кадр. Такого відправлять на підвищення.
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25.09.2024 14:15 Ответить
Саме так. Вже він буде не батальон уничтожати, а бригаду якусь.
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25.09.2024 14:19 Ответить
Та правильно вони все роблять. Штабних щурів до лінії фронту взагалі не слід пускати. Тільки зелені макаки досі хворі на комунізм і хочуть більше хвалебних пісень замість реальних результатів 😑
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25.09.2024 14:21 Ответить
Зараз наженуть ДБР і будуть шманати солдатів... "Хто вс*ався? Невістка."
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25.09.2024 14:23 Ответить
Якщо,після неупередженої перевірки, такий командир дійсно - зняти з посади, понизити,або позбавити офіцерського звання,перевести ...не до тилового підрозділу - бійці оцінять та підніме бойовий настрій...Іншім таким "керівникам"буде наукою - воювати,а не панувати....
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25.09.2024 14:26 Ответить
СЛАВА ЗСУ! данные зря выставили.
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25.09.2024 15:22 Ответить
Комбатів та комбригів, які хоч раз в місяць не виїжджають на бойові позиції, в різні підрозділи для ознайомлення із станом речей - звільняти з пониженням в посаді, ставити командиром взводу, і хай вчаться командувати наново!
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25.09.2024 15:41 Ответить
Не просіть його, не принижуйтесь. Просто пристріліть, або підірвіть. Тим паче, що є чим, а ночі стали темнішими...
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25.09.2024 17:07 Ответить
За нерадивого командира несе відповідальність вищий за нього командир. З нього і треба питати.У ЗСУ єдиноначальність."Солдатські комітети" вже в минулому.
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25.09.2024 19:30 Ответить
Тут підходить заповіт Шевченка до безладу з призначенням зрадників, корупціонерів, злочинців на керівні посади, який твориться в ЗСУ з метою їх знищення без допомоги кацапів.
Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

Зі слів Ю.Бутусова, в Ізраїльській армії, якщо особовий склад висловив недовіру свому командиру, той йде у відставку. Адже підлеглі бійці це не його власні раби, життями яких він розпоряджатиметься без жодної оглядки на відповідальність за свої злочинні дії.
Злочинець содоль далі продовжує роздавати накази на пару з сирським?
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27.09.2024 11:20 Ответить
 
 