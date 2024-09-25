23-й ОСБ ВСУ выразил недоверие командиру и требует отставки: Вы лично не были ни на одной боевой позиции
Воины 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ выразили недоверие командиру и требуют его отставки.
Об этом в Facebook сообщил воин Вячеслав Курбанов, передает Цензор.НЕТ.
"Вы недостойны должности командира нашего батальона по следующим причинам:
1. За год пребывания в должности командира батальона вы лично не были ни на одной боевой позиции и ни на одном месте проживания личного состава вверенного вам батальона. Ваших заместителей это также никогда не интересовало.
2. Вы в течение 8 месяцев игнорируете многочисленные рапорты заместителей командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии бойцов стрелковых рот. Первый из этих рапортов был подан еще в январе 2024 года.
3. Несмотря на рапорты заместителей командиров стрелковых рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава в августе и игнорируя сообщение в сигнале заместителя командира 2-й роты (о том, что создание СП Корень-8 не имеет смысла и может привести только к необоснованным потерям), вы спланировали и отдали приказ на проведение наступательных действий 5 сентября 2024 года. В результате вашего пренебрежения мнением офицеров и небрежного планирования боевой операции батальон понес значительные потери среди своих лучших бойцов и практически потерял боеспособность.
4. Вы проигнорировали рапорты командиров стрелковых рот от 16 сентября о том, что личный состав не в силах в дальнейшем выполнять боевые задачи и требует долгосрочного восстановления, и издали приказ о выходе на новые боевые позиции.
5. Вы через командиров рот передали угрозы личному составу, что, если они продолжат настаивать на отводе на восстановление, то батальон будет расформирован, а солдаты, сержанты и офицеры будут распылены по разным подразделениям.
6. За 4 дня нашего пребывания в тыловых селах Харьковской области вы не приехали ни к одному местопребыванию личного состава, для личного общения и изучения настроений среди своих подчиненных.
7. Вы требуете от полностью истощенных физически и психически бойцов продолжать выполнение боевых задач. Это может привести к неоправданным потерям, которые будут вызваны усталостью.
8. Выводя истощенных бойцов на боевое дежурство, вы рискуете потерять не только людей, но и сами позиции, что в свою очередь может повлиять на обороноспособность всего фронта в определенном районе", - пояснил защитник.
Так, воины требуют отставки командира 23 отдельного стрелкового батальона.
Письмо-обращение подписали 89 военнослужащих.
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Як можна воювати, коли командир така нездара, чмо та покидьок?
Це величеза проблема у ЗСУ, що э такі горе-командири, які занадто високо оціннюють власну особу і зеважають солдат.
підготовка до війни - просрана!
завчасна мобілізація - просрана!
Залужний із Шапталою та десятком топ-генералів - звільнені!
м'ясом воювати, як кацапи, в Україні не в йде у вас, гаспада ЗЄльоні !
Майдан-3 прийде з окопів! 👿
козаки воювати вміють....
ці хлопці й так щодня із смертю граються
Головне питання: Яка ситуація в інших підрозділах ЗСУ? Така сама, тільки всі мовчать?
І ще, дуже важлива деталь. Це відкритий лист командиру батальйону. А це означає, що всі розуміють, що скаржитися НІКОМУ, тому що реакції не буде (або буде неадекватна). І так скрізь.
Чому ми програємо на фронті? Тому що маленька совкова армія воює проти величезної совкової. З очевидним і прогнозованим результатом.
Хто винен? Байден? Шольц? Трамп? ...
від домой !
Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
Зі слів Ю.Бутусова, в Ізраїльській армії, якщо особовий склад висловив недовіру свому командиру, той йде у відставку. Адже підлеглі бійці це не його власні раби, життями яких він розпоряджатиметься без жодної оглядки на відповідальність за свої злочинні дії.
Злочинець содоль далі продовжує роздавати накази на пару з сирським?