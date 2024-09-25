23 ОСБ ЗСУ висловив недовіру командиру та вимагає відставки: Ви особисто не були на жодній бойовій позиції

Воїни 23 окремого стрілецького батальйону ЗСУ висловили недовіру командиру та вимагають його відставки.

Про це у Facebook повідомив воїн В'ячеслав Курбанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви негідні посади командира нашого батальйону з наступних причин:

1. За рік перебування на посаді командира батальйону ви особисто не були на жодній бойовій позиції та на жодному місці проживання особового складу ввіреного вам батальйону. Ваших заступників це також ніколи не цікавило.

2. Ви протягом 8 місяців ігноруєте численні рапорти заступників командирів рот про незадовільний морально-психологічний стан бійців стрілецьких рот. Перший з цих рапортів був поданий ще в січні 2024 року.

3. Не зважаючи на рапорти заступників командирів стрілецьких рот про незадовільний морально-психологічний стан особового складу в серпні та ігноруючи повідомлення в сигналі заступника командира 2-ї роти (про те, що створення СП Корінь-8 немає сенсу і може призвести тільки до необґрунтованих втрат), ви спланували та віддали наказ на проведення наступальних дій 5 вересня 2024 року. В результаті вашого нехтування думкою офіцерів та недбалого планування бойової операції батальйон поніс значні втрати серед своїх найкращих бійців і практично втратив боєздатність.

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4. Ви проігнорували рапорти командирів стрілецьких рот від 16 вересня про те, що особовий склад немає сил надалі виконувати бойові задачі і потребує довгострокового відновлення, та видали наказ про вихід на нові бойові позиції.

5. Ви через командирів рот передали погрози особовому складу, що, якщо вони продовжать наполягати на відведенні на відновлення, то батальйон буде розформований, а солдати, сержанти і офіцери будуть розпорошені по різним підрозділам.

6. За 4 дні нашого перебування в тилових селах Харківської області ви не приїхали до жодного місцеперебування особового складу, для особистого спілкування і вивчення настроїв серед своїх підлеглих.

7. Ви вимагаєте від повністю виснажених фізично і психічно бійців продовжувати виконання бойових завдань. Це може призвести до невиправданих втрат, що будуть спричинені втомою.

8. Виводячи виснажених бійців на бойове чергування, ви ризикуєте втратити не тільки людей, але і самі позиції, що в свою чергу може вплинути на обороноздатність всього фронту у визначеному районі", - пояснив захисник.

Так, воїни вимагають відставки командира 23 окремого стрілецького батальйону.

Лист-звернення підписали 89 військовослужбовців.

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