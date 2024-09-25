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23 ОСБ ЗСУ висловив недовіру командиру та вимагає відставки: Ви особисто не були на жодній бойовій позиції

Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира

Воїни 23 окремого стрілецького батальйону ЗСУ висловили недовіру командиру та вимагають його відставки. 

Про це у Facebook повідомив воїн В'ячеслав Курбанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви негідні посади командира нашого батальйону з наступних причин:

1. За рік перебування на посаді командира батальйону ви особисто не були на жодній бойовій позиції та на жодному місці проживання особового складу ввіреного вам батальйону. Ваших заступників це також ніколи не цікавило.

2. Ви протягом 8 місяців ігноруєте численні рапорти заступників командирів рот про незадовільний морально-психологічний стан бійців стрілецьких рот. Перший з цих рапортів був поданий ще в січні 2024 року.

3. Не зважаючи на рапорти заступників командирів стрілецьких рот про незадовільний морально-психологічний стан особового складу в серпні та ігноруючи повідомлення в сигналі заступника командира 2-ї роти (про те, що створення СП Корінь-8 немає сенсу і може призвести тільки до необґрунтованих втрат), ви спланували та віддали наказ на проведення наступальних дій 5 вересня 2024 року. В результаті вашого нехтування думкою офіцерів та недбалого планування бойової операції батальйон поніс значні втрати серед своїх найкращих бійців і практично втратив боєздатність.

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4. Ви проігнорували рапорти командирів стрілецьких рот від 16 вересня про те, що особовий склад немає сил надалі виконувати бойові задачі і потребує довгострокового відновлення, та видали наказ про вихід на нові бойові позиції.

5. Ви через командирів рот передали погрози особовому складу, що, якщо вони продовжать наполягати на відведенні на відновлення, то батальйон буде розформований, а солдати, сержанти і офіцери будуть розпорошені по різним підрозділам.

6. За 4 дні нашого перебування в тилових селах Харківської області ви не приїхали до жодного місцеперебування особового складу, для особистого спілкування і вивчення настроїв серед своїх підлеглих.

7. Ви вимагаєте від повністю виснажених фізично і психічно бійців продовжувати виконання бойових завдань. Це може призвести до невиправданих втрат, що будуть спричинені втомою.

8. Виводячи виснажених бійців на бойове чергування, ви ризикуєте втратити не тільки людей, але і самі позиції, що в свою чергу може вплинути на обороноздатність всього фронту у визначеному районі", - пояснив захисник.

Так, воїни вимагають відставки командира 23 окремого стрілецького батальйону.

Лист-звернення підписали 89 військовослужбовців.

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Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира
Воїни 23 ОСБ вимагають відставки командира

Автор: 

відставка (1464) військовослужбовці (4765) ЗСУ (7569)


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Топ коментарі
+28
Це ти з окопу пишеш?
Як можна воювати, коли командир така нездара, чмо та покидьок?
Це величеза проблема у ЗСУ, що э такі горе-командири, які занадто високо оціннюють власну особу і зеважають солдат.
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25.09.2024 13:59
+18
Прогнивша система, стільки років війна, а ми ще в совку, кацабня і то швидше міняється, а може все робиться нарошно?
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25.09.2024 13:51
+17
І потім такі командири батальонів живі здорові та кавалери багатьох орденів, будуть розповідати школярам які вони були круті на війні. Як в радянських школах. Слухняні, призначені опою, вони руйнують військо з середини.
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25.09.2024 13:58
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Це ти з окопу пишеш?
Як можна воювати, коли командир така нездара, чмо та покидьок?
Це величеза проблема у ЗСУ, що э такі горе-командири, які занадто високо оціннюють власну особу і зеважають солдат.
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25.09.2024 13:59 Відповісти
Ваш син теж виходить " салдатік" ?
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25.09.2024 14:06 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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25.09.2024 14:09 Відповісти
Вони там всі такі.
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25.09.2024 14:22 Відповісти
Тобто свого сина вам не шкода, якщо до такого комбата потрапить, і той комбат змусить його воювати, і зовсім не буде берегти.
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25.09.2024 14:15 Відповісти
Воюваи потрібно грамотно. Солдат не може ефективно воювати, якщо командир забиває на підрозділ, не намагається ні в чому розібратися і тільки з глибокого тилу шле через замів тупі накази. Бо подібна поведіннка командира виливається у великі втрати.
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25.09.2024 14:35 Відповісти
Це кацапобот пише, не звертайте уваги. Насправді в армії досі повно таких командирів нажаль
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25.09.2024 14:39 Відповісти
Воювати це не ЗЄліной шашкой махати і фанфаронствувати із просраними "фортецями".

підготовка до війни - просрана!
завчасна мобілізація - просрана!
Залужний із Шапталою та десятком топ-генералів - звільнені!

м'ясом воювати, як кацапи, в Україні не в йде у вас, гаспада ЗЄльоні !

Майдан-3 прийде з окопів! 👿
козаки воювати вміють....
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25.09.2024 14:02 Відповісти
Тупе зауваження. Якщо таке підписують 89 бійців, а схоже - це ве ь наявний склад батальйону (фактично - рота), то аомбат точно не на своєму місці. Останні втрати територій і головне - людей - це власне і є результат дії/бездіяльності таких комбатів/комбригів.
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25.09.2024 14:03 Відповісти
Ну ти своє вже відвоював як я бачу. Ваєватєль. Тобі з дивану видніше що кому робити ніж 89ти військовим що підписалися. Не здивуюся що в минулому якесь кабінетне совкове чмо, яке щимило підлеглих де тільки можна.
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25.09.2024 14:15 Відповісти
Якесь іпсо фсбшне. На марахвоні казали зовсім інше і героїчний напольйон теж не міг брехати.
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25.09.2024 13:51 Відповісти
Прогнивша система, стільки років війна, а ми ще в совку, кацабня і то швидше міняється, а може все робиться нарошно?
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25.09.2024 13:51 Відповісти
Як там твій "салдатік", що з окопа пише, ще живий чи вже "результат".
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25.09.2024 14:10 Відповісти
Нажаль кацапня має в 5 разів більше населення. Лоб у лоб воювати, ми набагато швидше закінчимося. Треба хитрістю воювати ,якісною підготовкою бійців. Вмілими командирами, що вміють перемагати.."На результат " в нас людей не вистачить на м'ясні штурми, як у кацапів.
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25.09.2024 14:16 Відповісти
З того боку теж подібних постів вистачає. Скарг, правда, немає, зі зрозумілої причини.
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25.09.2024 15:46 Відповісти
Свіже.
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25.09.2024 15:52 Відповісти
дальше нуля НЕ пошлють ?

ці хлопці й так щодня із смертю граються
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25.09.2024 14:04 Відповісти
Що вони розуміють в політиці ОПи? Критична ситуація з Вугледаром, і відкликаний з посади командир 82 ОДШБ. Одна з най бойових бригад. Сформована ще при "розкрадальниках" Армії. І в самий критичний момент її обезглавлюють. Навіщо?
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25.09.2024 13:52 Відповісти
Трошки не те написав. 82-а на Покровському напрямку.
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25.09.2024 14:19 Відповісти
72. Брат там воював до демобілізації.
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25.09.2024 14:29 Відповісти
ТАК! Твоя правда, брате! 72. Зовсім забігався...
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25.09.2024 14:36 Відповісти
Жуков в мирное время растреливал по 15-20 офицеров в год. Про ро военное жутко и представить.Вряд ли хорошая тактика, но наверняка офицеры думали перед тем как что то делать
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25.09.2024 13:54 Відповісти
руззькіє народні казки
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25.09.2024 14:05 Відповісти
Треба не розстрілювати, а призначати нормальних, щоб не довелося розстрілювати.
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25.09.2024 14:06 Відповісти
Жуков поганий приклад, той ще мʼясник.
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25.09.2024 14:07 Відповісти
І потім такі командири батальонів живі здорові та кавалери багатьох орденів, будуть розповідати школярам які вони були круті на війні. Як в радянських школах. Слухняні, призначені опою, вони руйнують військо з середини.
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25.09.2024 13:58 Відповісти
опа не призначає комадирів батальонів. Не спрощуйте всі проблеми виключно до опи.
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25.09.2024 14:00 Відповісти
Це окремий батальон. В нього немає командира бригади. Їх призначають штаби ОТУ і ОСУ,яких призначає ставка величайшого лідера **********.
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25.09.2024 14:08 Відповісти
Штаби ОТУ і ОСУ призначаються теж не ОПою, а максимум - Сирським. Ще раз - нне спрощуйте всі проблеми виключнно до ОПи. Те, що у ОПі сидить покидьок татаров не означає те, що всі проблеми разом вирішаться, якщо цю ОПу з Татаровим посадити за грати, бо разом з татаровим половину наших генералів потрібно туди ж посадити і не тільки генералів, а й полковників, майорів і тд.
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25.09.2024 14:32 Відповісти
Риба гниє з голови. Все прогнивше потрібно відрізати щоб вижив організм.
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27.09.2024 11:08 Відповісти
Вони вже два роки як розповідають. З барбершопу на манікюр, потім на ефір до марафону, розповідати що воювати будуть всі.
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25.09.2024 14:02 Відповісти
Головне питання не в тому, що написали і вимагають бійці та офіцери 23 ОСБ.
Головне питання: Яка ситуація в інших підрозділах ЗСУ? Така сама, тільки всі мовчать?
І ще, дуже важлива деталь. Це відкритий лист командиру батальйону. А це означає, що всі розуміють, що скаржитися НІКОМУ, тому що реакції не буде (або буде неадекватна). І так скрізь.
Чому ми програємо на фронті? Тому що маленька совкова армія воює проти величезної совкової. З очевидним і прогнозованим результатом.
Хто винен? Байден? Шольц? Трамп? ...
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25.09.2024 13:59 Відповісти
73%...
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25.09.2024 14:17 Відповісти
Крик душі, але на загал такі дані. Незнаю
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25.09.2024 14:02 Відповісти
рузькі, водкі нєт !
від домой !
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25.09.2024 14:06 Відповісти
Ну якщо результат для тебе це кількість загиблих то кацапня дійсно працює на результат.
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25.09.2024 14:11 Відповісти
Так що ти соплі тут розводиш, йди і воюй.
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25.09.2024 14:12 Відповісти
Дайте нам стільки ж солдатів, скільки у кацапні (або зменште кількість кацапні відповідно до нашої кількості) - тоді й висувайте свій лозунг.
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25.09.2024 14:13 Відповісти
Що ж вони хочуть від ''паркетного командира''.
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25.09.2024 14:13 Відповісти
То це, як для сьогоднішньої кадрової політики, вельми цінний кадр. Такого відправлять на підвищення.
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25.09.2024 14:15 Відповісти
Саме так. Вже він буде не батальон уничтожати, а бригаду якусь.
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25.09.2024 14:19 Відповісти
Та правильно вони все роблять. Штабних щурів до лінії фронту взагалі не слід пускати. Тільки зелені макаки досі хворі на комунізм і хочуть більше хвалебних пісень замість реальних результатів 😑
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25.09.2024 14:21 Відповісти
Зараз наженуть ДБР і будуть шманати солдатів... "Хто вс*ався? Невістка."
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25.09.2024 14:23 Відповісти
Якщо,після неупередженої перевірки, такий командир дійсно - зняти з посади, понизити,або позбавити офіцерського звання,перевести ...не до тилового підрозділу - бійці оцінять та підніме бойовий настрій...Іншім таким "керівникам"буде наукою - воювати,а не панувати....
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25.09.2024 14:26 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! данные зря выставили.
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25.09.2024 15:22 Відповісти
Комбатів та комбригів, які хоч раз в місяць не виїжджають на бойові позиції, в різні підрозділи для ознайомлення із станом речей - звільняти з пониженням в посаді, ставити командиром взводу, і хай вчаться командувати наново!
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25.09.2024 15:41 Відповісти
Не просіть його, не принижуйтесь. Просто пристріліть, або підірвіть. Тим паче, що є чим, а ночі стали темнішими...
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25.09.2024 17:07 Відповісти
За нерадивого командира несе відповідальність вищий за нього командир. З нього і треба питати.У ЗСУ єдиноначальність."Солдатські комітети" вже в минулому.
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25.09.2024 19:30 Відповісти
Тут підходить заповіт Шевченка до безладу з призначенням зрадників, корупціонерів, злочинців на керівні посади, який твориться в ЗСУ з метою їх знищення без допомоги кацапів.
Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

Зі слів Ю.Бутусова, в Ізраїльській армії, якщо особовий склад висловив недовіру свому командиру, той йде у відставку. Адже підлеглі бійці це не його власні раби, життями яких він розпоряджатиметься без жодної оглядки на відповідальність за свої злочинні дії.
Злочинець содоль далі продовжує роздавати накази на пару з сирським?
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27.09.2024 11:20 Відповісти
 
 