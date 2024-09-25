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ВСУ получили от западных партнеров преждевременно взрывавшиеся некачественные боеприпасы, - СМИ

Україна поскаржилася на неякісні боєприпаси від чеської ініціативи та США

Незначительная часть артиллерийских боеприпасов, полученных в рамках чешской инициативы, а также от США, преждевременно разорвалась на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt, об этом Украина написала в письме к Чехии.

Отмечается, что в августе 2024 года Украина сообщила Чехии об инцидентах взрыва снарядов.

Неисправные снаряды приводили к ранениям военных

Во время боевого применения боеприпасов произошли "многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дульного среза".

Издание пишет, что это якобы привело к ранению бойцов и повреждению артиллерийских систем.

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Причина некачественных артснарядов

Утверждается, что причиной неисправности могут быть старые детонаторы М515 и М51А5, изготовленные еще во время Второй мировой войны.

Часть таких боеприпасов доставили в рамках чешской инициативы, а часть - из США.

По данным украинской армии, при поставке почти 35 тысяч артиллерийских снарядов погрешность составила 0,05%. Из 10 тысяч выпущенных - пять разорвались преждевременно.

Автор: 

боеприпасы (2342) США (26791) Чехия (1707)


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Топ комментарии
+14
Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно. 5 - ce štuk a ņe tysjač.
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25.09.2024 14:33
+9
Жителі Торопца - особливо ГУЧНО сміялися... 🤣
гой?да?
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25.09.2024 14:48
+9
от чесно, ви дурепа?
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:20
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v ļubom proizvodsve vsegda jestj brak. 0.05% ce duže garno.
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25.09.2024 14:25 Ответить
Жах. М777 стріляє на 36 км. Залишається тільки гадати де розірвалися інші.
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25.09.2024 14:26 Ответить
А как смеялись над северокорейскими боеприпасами.
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25.09.2024 14:27 Ответить
Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно. 5 - ce štuk a ņe tysjač.
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25.09.2024 14:33 Ответить
Жителі Торопца - особливо ГУЧНО сміялися... 🤣
гой?да?
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25.09.2024 14:48 Ответить
Ми сміялися, а русня - плакала.
Бачив пост, де їх артилерист розповідав про них і зізнавався, що у нього закінчились матюки для описання їх якості. У кацапа закінчились матюки, уявіть собі. З найменшого гріха там був шар гівняного солідолу в палець завтовшки, який майже не змити, а його залишки випалювали створ гармати до стану повної некондиції.
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25.09.2024 15:12 Ответить
Схоже на диверсію в ланцюгу логістики поставок *********** для ЗСУ.
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25.09.2024 14:28 Ответить
Це правда, багато артелерійських підрозділів жаліються на БК, це приводить до швидкого виходу з ладу стволів.
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25.09.2024 14:33 Ответить
Як підривач може вплинути на знос ствола, коли вони взагалі не контактують?
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25.09.2024 14:56 Ответить
Були не тільки дифекти з підривачами.
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25.09.2024 15:05 Ответить
В цій публікації йдеться саме про них: "...
причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни..."
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25.09.2024 15:09 Ответить
Вибухом у стволі ((
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25.09.2024 16:10 Ответить
якщо дуло гармати перегрілось чи полетить/вибухне снаряд по розрахованій траекторіїі/відстані. Мабуть що ні. Такі факти варто коментувати фахівцям і не розганяти "зраду"
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25.09.2024 14:42 Ответить
Мотлох передають ще й дорікають нібито багато надали!
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25.09.2024 14:51 Ответить
ЗЄля забезпечив ЗСУ найкращими снарядами на 100%

що? не смішно?
ото не треба патякати, коли задурно дають!
брак 0,05% це смішно!
пригадайте, скільки 120 мм Молотів розірвалось.
а скільки падає бойових літаків з технічних причин? приблизно 10% !!!
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25.09.2024 15:25 Ответить
якщо це старезні **********, то такий відсоток браку це ще не дуже погано...
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25.09.2024 14:59 Ответить
Питання до міноборони України: при отриманні ховні 80річних артпострілів вхідний контроль проводився?
То чому вони вибухають?
Коли українські посадовці тупорилі на стільки, що за 11 років неспромоглися ні знайти надійних зовнішніх постачальників, ні налагодити своє виробництво, то подібні питання треба адресувати тільки Умєрову та гімно-командовачу Зе. Це їх і тільки їх відповідальність!
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25.09.2024 15:07 Ответить
За даними української армії, під час постачання майже 35 тисяч артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно.

0,05%, Карл! Краще б мовчали і дякували.
У кацапів із корейських 5 снарядів вистрілює один.
Та й наші снаряди сумніваюся чи мають кращий показник ніж 0,05%
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25.09.2024 15:09 Ответить
"ЗСУ отримали від західних партнерів неякісні **********" zagalovok - javno povny DURAK pisal.
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25.09.2024 15:14 Ответить
ЗЄльоний провокатор писав.

"Байден всегда виноват!"
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25.09.2024 15:27 Ответить
спитайте чеського фунта хто такє створив, хто ******* в оборонці в **** із схеми
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25.09.2024 15:10 Ответить
скільки Україна заплатила за "чеські" снаряди?
а за не "чеські"?

ото сидіть і не нявкайте, коли вам, дурням, дають стільки *********** задурно!
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25.09.2024 15:29 Ответить
ого, ви залетіли чисто із висером не розуміючи тематику, фахівець))))))))
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25.09.2024 15:41 Ответить
а скільки часу ви попрацювали в Агентстві???
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25.09.2024 15:44 Ответить
от чесно, ви дурепа?
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:20 Ответить
то - кацапо-ЗЄльонський бот.

не варто реагувати. відправляйте в спам!
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25.09.2024 15:31 Ответить
Під час великого будівництва ого скільки снарядів наробили.Навіщо їх тримати,тим більше,замощені на гудрону?
Чи не краще їх запустити,а не нарікати на чеські?
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25.09.2024 15:35 Ответить
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:22 Ответить
"Наші снаряди"- це чиї? Мабуть Ваші , бо в нас таке не модне і їх ніколи не робили, краще поклянчити і потім обізвати якось того хто типу мало дав.
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25.09.2024 15:38 Ответить
"Наші снаряди" - тут мається на увазі запаси совєцьких, ними ж ведуться бої. Інших 152м нема
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25.09.2024 16:20 Ответить
По-перше: у нас було підірвано кілька сховищ. По-друге, наприклад, 2С19 перед війною в 14-му було 18 штук і питання скільки залишилося 2С3, 2С5, 2А65, 2А36, Д-20 в результаті бойових дій і руйнування канала ствола. А з виробництвом стволів (якого тут не було крім одного заказу в 90-х) не так просто технологічно.
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25.09.2024 17:49 Ответить
Гарний приклад різної системи цінностей.
З 10 тисяч п'ять бракованих, розірвались передчасно (і навіть не в стволі) - кінець, зрада, постачають неякісні **********, Захід не готовий до війни, всьо пропало.
Північнокорейські. Маса +- 5 кг, точність обробки - хєр собачий, деталей не вистачає в половині, регулярно вибухають в каналі ствола - нічєго, зато много, так побєдім!
Одна з проблем Заходу - декларативний ідеалізм. Тобто коли ідеали проголошуються, їх порушення сприймається як катастрофа, але вони все одно порушуються, за фактом та по суті, більше, ніж це здається на перший погляд.
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25.09.2024 15:26 Ответить
0,05% обсуждать нечего
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25.09.2024 15:31 Ответить
Проблема явно існує. За 0,05% не писали б кляузи. У західних журналістів є погана звичка "згладжувати кути". Це не українці, які кричать "караул" при кожному зручному випадку.
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25.09.2024 15:36 Ответить
aha i nazvaņie cei probļemi - kacapskie laino vbrosi.
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25.09.2024 15:43 Ответить
100%.Тема невдала.
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25.09.2024 15:39 Ответить
Такі питання треба обговорювати безпосередньо з постачальником, а не виносити на публіку. Обов'язково знайдуться ідіоти і провокатори, які все перевернуть з ніг на голову
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25.09.2024 15:45 Ответить
при обороте (производстве и доставке) крупных партий любых изделий всегда есть и учитывается процент брака . Например при транспортировке стекляных бутылок жд транспортом, закладывалось до 10% возможного боя....
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25.09.2024 15:53 Ответить
Захід передає стару техніку і **********, які скоро мали списувати у зв'язку з оновленням.

Але у нас немає кращого варіанту тому не треба кидати притензії а думати над власним забезпеченням.

Шкода військових які могли в результаті отримати серйозні поранення, це сталось тільки через корупційні влади за 30 років що ніх. не закупляли нових ***********. А наоборот нищили совкові запаси.
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25.09.2024 16:03 Ответить
Писати про 0.05% браку????

Здається у журналюг кризис.
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25.09.2024 16:23 Ответить
Потрібно було свої виробляти,а не надіятись на той мотлох,який невідомо як і де зберігався.
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25.09.2024 17:29 Ответить
Я не ставлю під сумнів професійність наших військових-артилеристів. Але перед пострілом детонатор снаряда переводиться у фугасну чи уламкову дію. Снаряд у якому встановлена уламкова дія стає дуже небезпечним одразу після виходу зі ствола гармати, бо навіть при зустрічі детонатора з листком чи павутиною він може вибухнути.
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25.09.2024 17:32 Ответить
 
 