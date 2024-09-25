ВСУ получили от западных партнеров преждевременно взрывавшиеся некачественные боеприпасы, - СМИ
Незначительная часть артиллерийских боеприпасов, полученных в рамках чешской инициативы, а также от США, преждевременно разорвалась на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt, об этом Украина написала в письме к Чехии.
Отмечается, что в августе 2024 года Украина сообщила Чехии об инцидентах взрыва снарядов.
Неисправные снаряды приводили к ранениям военных
Во время боевого применения боеприпасов произошли "многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дульного среза".
Издание пишет, что это якобы привело к ранению бойцов и повреждению артиллерийских систем.
Причина некачественных артснарядов
Утверждается, что причиной неисправности могут быть старые детонаторы М515 и М51А5, изготовленные еще во время Второй мировой войны.
Часть таких боеприпасов доставили в рамках чешской инициативы, а часть - из США.
По данным украинской армии, при поставке почти 35 тысяч артиллерийских снарядов погрешность составила 0,05%. Из 10 тысяч выпущенных - пять разорвались преждевременно.
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гой?да?
Бачив пост, де їх артилерист розповідав про них і зізнавався, що у нього закінчились матюки для описання їх якості. У кацапа закінчились матюки, уявіть собі. З найменшого гріха там був шар гівняного солідолу в палець завтовшки, який майже не змити, а його залишки випалювали створ гармати до стану повної некондиції.
причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни..."
що? не смішно?
ото не треба патякати, коли задурно дають!
брак 0,05% це смішно!
пригадайте, скільки 120 мм Молотів розірвалось.
а скільки падає бойових літаків з технічних причин? приблизно 10% !!!
То чому вони вибухають?
Коли українські посадовці тупорилі на стільки, що за 11 років неспромоглися ні знайти надійних зовнішніх постачальників, ні налагодити своє виробництво, то подібні питання треба адресувати тільки Умєрову та гімно-командовачу Зе. Це їх і тільки їх відповідальність!
0,05%, Карл! Краще б мовчали і дякували.
У кацапів із корейських 5 снарядів вистрілює один.
Та й наші снаряди сумніваюся чи мають кращий показник ніж 0,05%
"Байден всегда виноват!"
а за не "чеські"?
ото сидіть і не нявкайте, коли вам, дурням, дають стільки *********** задурно!
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
не варто реагувати. відправляйте в спам!
Чи не краще їх запустити,а не нарікати на чеські?
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
З 10 тисяч п'ять бракованих, розірвались передчасно (і навіть не в стволі) - кінець, зрада, постачають неякісні **********, Захід не готовий до війни, всьо пропало.
Північнокорейські. Маса +- 5 кг, точність обробки - хєр собачий, деталей не вистачає в половині, регулярно вибухають в каналі ствола - нічєго, зато много, так побєдім!
Одна з проблем Заходу - декларативний ідеалізм. Тобто коли ідеали проголошуються, їх порушення сприймається як катастрофа, але вони все одно порушуються, за фактом та по суті, більше, ніж це здається на перший погляд.
Але у нас немає кращого варіанту тому не треба кидати притензії а думати над власним забезпеченням.
Шкода військових які могли в результаті отримати серйозні поранення, це сталось тільки через корупційні влади за 30 років що ніх. не закупляли нових ***********. А наоборот нищили совкові запаси.
Здається у журналюг кризис.