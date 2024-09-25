ЗСУ отримали від західних партнерів неякісні боєприпаси, які передчасно вибухали, - ЗМІ
Незначна частина артилерійських боєприпасів, отриманих в рамках чеської ініціативи, а також від США, передчасно розірвалася на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt, про це Україна написала у листі до Чехії.
Зазначається, що у серпні 2024 року Україна повідомила Чехії про інциденти вибуху снарядів.
Несправні снаряди призводили до поранень військових
Під час бойового застосування боєприпасів відбулися "численні вибухи на відстані від 20 до 60 метрів від дульного зрізу".
Видання пише, що це нібито призвело до поранення бійців та пошкодження артилерійських систем.
Причина неякісних артснарядів
Стверджується, що причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни.
Частину таких боєприпасів доставили в рамках чеської ініціативи, а частину - зі США.
За даними української армії, під час постачання майже 35 тисяч артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Із 10 тисяч випущених — п’ять розірвались передчасно.
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гой?да?
Бачив пост, де їх артилерист розповідав про них і зізнавався, що у нього закінчились матюки для описання їх якості. У кацапа закінчились матюки, уявіть собі. З найменшого гріха там був шар гівняного солідолу в палець завтовшки, який майже не змити, а його залишки випалювали створ гармати до стану повної некондиції.
причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни..."
що? не смішно?
ото не треба патякати, коли задурно дають!
брак 0,05% це смішно!
пригадайте, скільки 120 мм Молотів розірвалось.
а скільки падає бойових літаків з технічних причин? приблизно 10% !!!
То чому вони вибухають?
Коли українські посадовці тупорилі на стільки, що за 11 років неспромоглися ні знайти надійних зовнішніх постачальників, ні налагодити своє виробництво, то подібні питання треба адресувати тільки Умєрову та гімно-командовачу Зе. Це їх і тільки їх відповідальність!
0,05%, Карл! Краще б мовчали і дякували.
У кацапів із корейських 5 снарядів вистрілює один.
Та й наші снаряди сумніваюся чи мають кращий показник ніж 0,05%
"Байден всегда виноват!"
а за не "чеські"?
ото сидіть і не нявкайте, коли вам, дурням, дають стільки *********** задурно!
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
не варто реагувати. відправляйте в спам!
Чи не краще їх запустити,а не нарікати на чеські?
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
З 10 тисяч п'ять бракованих, розірвались передчасно (і навіть не в стволі) - кінець, зрада, постачають неякісні **********, Захід не готовий до війни, всьо пропало.
Північнокорейські. Маса +- 5 кг, точність обробки - хєр собачий, деталей не вистачає в половині, регулярно вибухають в каналі ствола - нічєго, зато много, так побєдім!
Одна з проблем Заходу - декларативний ідеалізм. Тобто коли ідеали проголошуються, їх порушення сприймається як катастрофа, але вони все одно порушуються, за фактом та по суті, більше, ніж це здається на перший погляд.
Але у нас немає кращого варіанту тому не треба кидати притензії а думати над власним забезпеченням.
Шкода військових які могли в результаті отримати серйозні поранення, це сталось тільки через корупційні влади за 30 років що ніх. не закупляли нових ***********. А наоборот нищили совкові запаси.
Здається у журналюг кризис.