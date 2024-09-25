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ЗСУ отримали від західних партнерів неякісні боєприпаси, які передчасно вибухали, - ЗМІ

Україна поскаржилася на неякісні боєприпаси від чеської ініціативи та США

Незначна частина артилерійських боєприпасів, отриманих в рамках чеської ініціативи, а також від США, передчасно розірвалася на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt, про це Україна написала у листі до Чехії.

Зазначається, що у серпні 2024 року Україна повідомила Чехії про інциденти вибуху снарядів.

Несправні снаряди призводили до поранень військових

Під час бойового застосування боєприпасів відбулися "численні вибухи на відстані від 20 до 60 метрів від дульного зрізу".

Видання пише, що це нібито призвело до поранення бійців та пошкодження артилерійських систем.

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Причина неякісних артснарядів

Стверджується, що причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни.

Частину таких боєприпасів доставили в рамках чеської ініціативи, а частину - зі США.

За даними української армії, під час постачання майже 35 тисяч артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Із 10 тисяч випущених — п’ять розірвались передчасно.

Автор: 

боєприпаси (2276) США (22979) Чехія (1615)


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Топ коментарі
+14
Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно. 5 - ce štuk a ņe tysjač.
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25.09.2024 14:33
+9
Жителі Торопца - особливо ГУЧНО сміялися... 🤣
гой?да?
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25.09.2024 14:48
+9
от чесно, ви дурепа?
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:20
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v ļubom proizvodsve vsegda jestj brak. 0.05% ce duže garno.
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25.09.2024 14:25 Відповісти
Жах. М777 стріляє на 36 км. Залишається тільки гадати де розірвалися інші.
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25.09.2024 14:26 Відповісти
А как смеялись над северокорейскими боеприпасами.
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25.09.2024 14:27 Відповісти
Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно. 5 - ce štuk a ņe tysjač.
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25.09.2024 14:33 Відповісти
Жителі Торопца - особливо ГУЧНО сміялися... 🤣
гой?да?
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25.09.2024 14:48 Відповісти
Ми сміялися, а русня - плакала.
Бачив пост, де їх артилерист розповідав про них і зізнавався, що у нього закінчились матюки для описання їх якості. У кацапа закінчились матюки, уявіть собі. З найменшого гріха там був шар гівняного солідолу в палець завтовшки, який майже не змити, а його залишки випалювали створ гармати до стану повної некондиції.
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25.09.2024 15:12 Відповісти
Схоже на диверсію в ланцюгу логістики поставок *********** для ЗСУ.
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25.09.2024 14:28 Відповісти
Це правда, багато артелерійських підрозділів жаліються на БК, це приводить до швидкого виходу з ладу стволів.
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25.09.2024 14:33 Відповісти
Як підривач може вплинути на знос ствола, коли вони взагалі не контактують?
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25.09.2024 14:56 Відповісти
Були не тільки дифекти з підривачами.
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25.09.2024 15:05 Відповісти
В цій публікації йдеться саме про них: "...
причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни..."
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25.09.2024 15:09 Відповісти
Вибухом у стволі ((
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25.09.2024 16:10 Відповісти
якщо дуло гармати перегрілось чи полетить/вибухне снаряд по розрахованій траекторіїі/відстані. Мабуть що ні. Такі факти варто коментувати фахівцям і не розганяти "зраду"
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25.09.2024 14:42 Відповісти
Мотлох передають ще й дорікають нібито багато надали!
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25.09.2024 14:51 Відповісти
ЗЄля забезпечив ЗСУ найкращими снарядами на 100%

що? не смішно?
ото не треба патякати, коли задурно дають!
брак 0,05% це смішно!
пригадайте, скільки 120 мм Молотів розірвалось.
а скільки падає бойових літаків з технічних причин? приблизно 10% !!!
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25.09.2024 15:25 Відповісти
якщо це старезні **********, то такий відсоток браку це ще не дуже погано...
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25.09.2024 14:59 Відповісти
Питання до міноборони України: при отриманні ховні 80річних артпострілів вхідний контроль проводився?
То чому вони вибухають?
Коли українські посадовці тупорилі на стільки, що за 11 років неспромоглися ні знайти надійних зовнішніх постачальників, ні налагодити своє виробництво, то подібні питання треба адресувати тільки Умєрову та гімно-командовачу Зе. Це їх і тільки їх відповідальність!
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25.09.2024 15:07 Відповісти
За даними української армії, під час постачання майже 35 тисяч артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Із 10 тисяч випущених - п'ять розірвались передчасно.

0,05%, Карл! Краще б мовчали і дякували.
У кацапів із корейських 5 снарядів вистрілює один.
Та й наші снаряди сумніваюся чи мають кращий показник ніж 0,05%
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25.09.2024 15:09 Відповісти
"ЗСУ отримали від західних партнерів неякісні **********" zagalovok - javno povny DURAK pisal.
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25.09.2024 15:14 Відповісти
ЗЄльоний провокатор писав.

"Байден всегда виноват!"
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25.09.2024 15:27 Відповісти
спитайте чеського фунта хто такє створив, хто ******* в оборонці в **** із схеми
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25.09.2024 15:10 Відповісти
скільки Україна заплатила за "чеські" снаряди?
а за не "чеські"?

ото сидіть і не нявкайте, коли вам, дурням, дають стільки *********** задурно!
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25.09.2024 15:29 Відповісти
ого, ви залетіли чисто із висером не розуміючи тематику, фахівець))))))))
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25.09.2024 15:41 Відповісти
а скільки часу ви попрацювали в Агентстві???
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25.09.2024 15:44 Відповісти
от чесно, ви дурепа?
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:20 Відповісти
то - кацапо-ЗЄльонський бот.

не варто реагувати. відправляйте в спам!
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25.09.2024 15:31 Відповісти
Під час великого будівництва ого скільки снарядів наробили.Навіщо їх тримати,тим більше,замощені на гудрону?
Чи не краще їх запустити,а не нарікати на чеські?
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25.09.2024 15:35 Відповісти
0,05% браку. Це точно не гірше ніж у наших снарядів.
А не приходило в голову, що без цих снарядів наші втрати будуть набато більші?
Ви уявляєте як піхоті без артприкриття воювати?
Головне розвести вонь і зраду?
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25.09.2024 15:22 Відповісти
"Наші снаряди"- це чиї? Мабуть Ваші , бо в нас таке не модне і їх ніколи не робили, краще поклянчити і потім обізвати якось того хто типу мало дав.
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25.09.2024 15:38 Відповісти
"Наші снаряди" - тут мається на увазі запаси совєцьких, ними ж ведуться бої. Інших 152м нема
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25.09.2024 16:20 Відповісти
По-перше: у нас було підірвано кілька сховищ. По-друге, наприклад, 2С19 перед війною в 14-му було 18 штук і питання скільки залишилося 2С3, 2С5, 2А65, 2А36, Д-20 в результаті бойових дій і руйнування канала ствола. А з виробництвом стволів (якого тут не було крім одного заказу в 90-х) не так просто технологічно.
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25.09.2024 17:49 Відповісти
Гарний приклад різної системи цінностей.
З 10 тисяч п'ять бракованих, розірвались передчасно (і навіть не в стволі) - кінець, зрада, постачають неякісні **********, Захід не готовий до війни, всьо пропало.
Північнокорейські. Маса +- 5 кг, точність обробки - хєр собачий, деталей не вистачає в половині, регулярно вибухають в каналі ствола - нічєго, зато много, так побєдім!
Одна з проблем Заходу - декларативний ідеалізм. Тобто коли ідеали проголошуються, їх порушення сприймається як катастрофа, але вони все одно порушуються, за фактом та по суті, більше, ніж це здається на перший погляд.
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25.09.2024 15:26 Відповісти
0,05% обсуждать нечего
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25.09.2024 15:31 Відповісти
Проблема явно існує. За 0,05% не писали б кляузи. У західних журналістів є погана звичка "згладжувати кути". Це не українці, які кричать "караул" при кожному зручному випадку.
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25.09.2024 15:36 Відповісти
aha i nazvaņie cei probļemi - kacapskie laino vbrosi.
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25.09.2024 15:43 Відповісти
100%.Тема невдала.
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25.09.2024 15:39 Відповісти
Такі питання треба обговорювати безпосередньо з постачальником, а не виносити на публіку. Обов'язково знайдуться ідіоти і провокатори, які все перевернуть з ніг на голову
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25.09.2024 15:45 Відповісти
при обороте (производстве и доставке) крупных партий любых изделий всегда есть и учитывается процент брака . Например при транспортировке стекляных бутылок жд транспортом, закладывалось до 10% возможного боя....
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25.09.2024 15:53 Відповісти
Захід передає стару техніку і **********, які скоро мали списувати у зв'язку з оновленням.

Але у нас немає кращого варіанту тому не треба кидати притензії а думати над власним забезпеченням.

Шкода військових які могли в результаті отримати серйозні поранення, це сталось тільки через корупційні влади за 30 років що ніх. не закупляли нових ***********. А наоборот нищили совкові запаси.
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25.09.2024 16:03 Відповісти
Писати про 0.05% браку????

Здається у журналюг кризис.
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25.09.2024 16:23 Відповісти
Потрібно було свої виробляти,а не надіятись на той мотлох,який невідомо як і де зберігався.
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25.09.2024 17:29 Відповісти
Я не ставлю під сумнів професійність наших військових-артилеристів. Але перед пострілом детонатор снаряда переводиться у фугасну чи уламкову дію. Снаряд у якому встановлена уламкова дія стає дуже небезпечним одразу після виходу зі ствола гармати, бо навіть при зустрічі детонатора з листком чи павутиною він може вибухнути.
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25.09.2024 17:32 Відповісти
 
 