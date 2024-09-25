ЗСУ отримали від західних партнерів неякісні боєприпаси, які передчасно вибухали, - ЗМІ

Незначна частина артилерійських боєприпасів, отриманих в рамках чеської ініціативи, а також від США, передчасно розірвалася на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt, про це Україна написала у листі до Чехії.

Зазначається, що у серпні 2024 року Україна повідомила Чехії про інциденти вибуху снарядів.

Несправні снаряди призводили до поранень військових

Під час бойового застосування боєприпасів відбулися "численні вибухи на відстані від 20 до 60 метрів від дульного зрізу".

Видання пише, що це нібито призвело до поранення бійців та пошкодження артилерійських систем.

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Причина неякісних артснарядів

Стверджується, що причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, виготовлені ще під час Другої світової війни.

Частину таких боєприпасів доставили в рамках чеської ініціативи, а частину - зі США.

За даними української армії, під час постачання майже 35 тисяч артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Із 10 тисяч випущених — п’ять розірвались передчасно.