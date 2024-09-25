Уволенного заместителя главы Нацполиции Тишлека после скандала с российским паспортом жены отправили писать диссертацию в Академию МВД

Бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, который уволился с должности из-за скандала с российским паспортом жены, направили писать докторскую диссертацию в Нацакадемии внутренних дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Полковник полиции Тишлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук", - говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинской правды".

Сообщается, что Тишлек уже проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.

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Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины на запрос Цензор.НЕТ, сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, которые бы свидетельствовали о наличии связей Тишлека с какими-либо криминальными авторитетами, в том числе - упоминаемыми в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.