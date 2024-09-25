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Уволенного заместителя главы Нацполиции Тишлека после скандала с российским паспортом жены отправили писать диссертацию в Академию МВД

тишлек

Бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, который уволился с должности из-за скандала с российским паспортом жены, направили писать докторскую диссертацию в Нацакадемии внутренних дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Полковник полиции Тишлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук", - говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинской правды".

Сообщается, что Тишлек уже проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.

Читайте также: Тишлек до сих пор числится в Нацполиции, - Клименко

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины на запрос Цензор.НЕТ, сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, которые бы свидетельствовали о наличии связей Тишлека с какими-либо криминальными авторитетами, в том числе -  упоминаемыми в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

Автор: 

Нацполиция (16485) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+20
Норм.На підвищення готують.Не розкидатися ж такими кадрами?
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25.09.2024 16:58
+20
Черговий науківець.Цього разу зелений.
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25.09.2024 17:01
+13
Ні,навукове звання дае бронь. І вони не дурни іті вмирати..
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25.09.2024 17:07
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Норм.На підвищення готують.Не розкидатися ж такими кадрами?
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25.09.2024 16:58 Ответить
Именно так. А пока вроде как спрятали от глаз подальше.
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25.09.2024 17:07 Ответить
Ні,навукове звання дае бронь. І вони не дурни іті вмирати..
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25.09.2024 17:07 Ответить
Ну а куди ж ще зашквареного як не писати дисертацію?
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25.09.2024 17:00 Ответить
Ліш во снє увідєть можно
Рибку на акаціі.
Разрєшіте вас поздравіть
С толковой діссєртацієй!
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25.09.2024 17:04 Ответить
Напевно вирішили, що людям з хвамілією тухляк місце тільки в мвс.
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25.09.2024 17:01 Ответить
Черговий науківець.Цього разу зелений.
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25.09.2024 17:01 Ответить
БАКАНОВ отримав ліцензію на адвоката швидше ... Теж чувак підучився трохи , він же не за хриплий голос коміка мабуть все ж таки раніше освіту отримував . Не дурачок жє какой-та ...
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25.09.2024 17:15 Ответить
Ну Ви порівняли.Ліцензію купив і забув,а тут дохтурська.Дисертація за день не пишеться.Максимум за три.Ну вчьона рада ще з ківиних часів залишилась-цих @бланів ніхто не розганяв.Через місяць може здобувати вчьону ступінь.
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25.09.2024 17:54 Ответить
Та, да. І не тряпка
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25.09.2024 21:09 Ответить
Що? Не радником в жОПу, а просто .... Щось не так!
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25.09.2024 17:03 Ответить
Ну от що я казала трохи нижче - доміношки Єрмакобанату взаімозамєняємиє на інших , поки новий з компроматом "забудеться" , ставлять того, дєлішки котрого вже підзабулися .Приклад з Кірюхою Тимошенко з компроматом в ОПУ, пхнули до ОНОВЛЕНОГО після Резніков МО УМЕРОВА. А той з компроматом свіжим - каже -Кірюха класний спец мені рекомендували..КРУГААБАРОТ ЄРМАКОБАНАТНОГО МАТЕРІАЛУ у владі нетряпкиякоїсь з компроматом у т ч
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25.09.2024 17:12 Ответить
Тімоха не пропаде - СПЕЦ....
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25.09.2024 17:14 Ответить
А на передовій що місць не було менти не повинні мати освіту це пес ціпний сказали фас вкусить сказали фу не троне хто кістку кине тому руки лиже Хто не хотів в школі вчитися а тепер не хоче робить а хоче мати все йдуть у менти хто скаже проти?
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25.09.2024 17:09 Ответить
Він полковник. Згідно законодавства України його можуть направити на фронт тільки на посаду, що відповідає полковнику. Ви точно бажаєте отаке бачити у якості комадуючого полком або бригадою?
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25.09.2024 17:28 Ответить
Його звання полковника- спеціальне, невійськове. Для міноборони та ЗСУ він лише солдат, окопи рити придатен.
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25.09.2024 17:45 Ответить
Для ЗСУ - його звання - рядовий. Для того, щоб отримати офіцерське звання міліціонеру, необхідно пройти БЗВП, атестуватися за військовою спеціальнісю. А яка " спаціальність" у міліціонера? Кришувати злодів у законі?
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25.09.2024 20:25 Ответить
У нас Прокудина из Херсонского главка и за намного хужее "снимали". Теперь сидит не в СИЗО, а в кресле главы ОВГА.
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25.09.2024 17:09 Ответить
А воно мало рити окопи.
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25.09.2024 17:12 Ответить
Пліснява такими зашквареними кадрами не кидається.
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25.09.2024 17:26 Ответить
Для цього його мали позбавити звання полковника. Бо таке велике цабе не мають права відправити рядовим окопи копати.
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25.09.2024 17:29 Ответить
Ще раз, для ЗСУ,він рядовий. Була петиція президенту прирівняти звання міліціонерів і військових. Набрала 20( двадцять) голосів із необхідних 25 000.
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25.09.2024 20:30 Ответить
генерала присвоять
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25.09.2024 17:14 Ответить
такімі кадрамі ніззя раскідиваться, особєнно сійчас
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26.09.2024 00:41 Ответить
Згадав старий радянський анекдот.
Сидять два мєнта.
Один другому каже, а шо ти будеш робити якщо з мєнтури попруть?
Піду в пожарніки.
А якщо потім і звідти попруть?
Тоді піду в охранніки.
Ну, а якщо і звідти попруть?
Чого ти доколупався? Все рівно працювати не буду...
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25.09.2024 17:15 Ответить
ютуб- ТАКА АМЕРИКА 25 вересня 2024. Нова кримінальна справа проти Трампа
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25.09.2024 17:19 Ответить
Так це тепер він без зарплати? На що житиме? Підроблятиме?
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25.09.2024 17:25 Ответить
Я дізнався про тему дисертації: "Низькі інтелектуальні здібності хохлів_73%-ових. Або як наср@ти на на голову цілому народу, зберігаючи при цьому високий рейтинґ".
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25.09.2024 17:36 Ответить
продлєватєль дєла Ківи, відомого учОного зі "Шведської Могили" у Полтаві...
і воно ж повернеться на коні до портново-татаровських органів і качатиме права і отримувати нєхілу зряплату ні за що і на нєхілу пенсію піде вже в "сорок рочків", а ми усе годуватимемо цих гнид-паразитів до нашого скону, а вони житимуть і плодитимуть таких самих хазяїв жидзні і так завжди - "битий небитого везе"..
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25.09.2024 17:37 Ответить
Тишлеки то надія української фундаментальної науки!
Зрозуміло, чому за 30 років жодної Нобелівської премії, як акту визнання заслуг.
Заслуги тишлеків лише перед владою, в науці тишлеки- порожне місце, ЗЕро.
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25.09.2024 17:41 Ответить
Вирішили щуку в морі втопити...
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25.09.2024 17:42 Ответить
щука риба прісноводна і на відміну від цього поца у всякому гімні не плаває
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25.09.2024 19:06 Ответить
Згода. Трохи помилився.
Переплутав дві водні стихії.
Мало бути - ''в річці''.
До речі - маєте рацію - найкращий варіант був би - в лайно.
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25.09.2024 19:33 Ответить
Це мабуть до Ківалова, на навчання, в одеську академію.В нього і Залужний, під'учувався, і отримав наукову ступінь. Дива, да і тільки.
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25.09.2024 17:54 Ответить
ну, це нормальна компенсація. Років через пять, коли все уляжеться, то призначать міністром юстиції.
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25.09.2024 17:58 Ответить
Ось так переможемо. А клован щось там жаліється на долю в ООН.
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25.09.2024 18:05 Ответить
Риги своїх небросают,шобло у своєму стилі.
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25.09.2024 18:10 Ответить
Тобто жодних допитів жодних слідчих дій відповідними відомствами не проводиться і проводитись не буде ...

Ну то яка перемога ?
Зсу воює за це ?
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25.09.2024 19:25 Ответить
для всіх захисників України це найкраща мотивація захищати такі @бальники і подібні
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25.09.2024 19:35 Ответить
Якщо хтось не знає, то науковий керівник у всих таких співшукачів наукових ступенів Тишликів, - Татаров...
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25.09.2024 19:38 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
Не в окоп же його,комусь служив вірно.
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25.09.2024 19:46 Ответить
кинули щуку з ставка в річку😡
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25.09.2024 19:54 Ответить
певно буде А КА Д Є М І К О М
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26.09.2024 00:45 Ответить
Це міліцейське кодло невиправне. Розігнати увесь МВС, залишити окремо Патрульну поліцію, МНС, Національну гвардію. Це вилікувати неможливо, доведено Аваковим, всі " реформи" - одні балачки. Всіх звільнених мобілізувати.
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25.09.2024 20:21 Ответить
.... це кодло мафіозно- ментівське треба розпустити,
обов'язково точно дослідити їхні статки, бо це ганьба,
аферисти і злодії на охороні правопорядку це сором і знущання над громадянами України
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25.09.2024 20:53 Ответить
Пустити на докторську ковбасу. Для свиней.
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25.09.2024 21:16 Ответить
прогнило государство. говно которое за гроши маму родную продаст с одного места на другое перетаскивают.
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25.09.2024 21:18 Ответить
а де тцк . обучений солдат
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25.09.2024 21:47 Ответить
 
 