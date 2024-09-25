Звільненого заступника голови Нацполіції Тишлека після скандалу з російським паспортом дружини відправили писати дисертацію до Академії МВС

Колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, який звільнився з посади через скандал з російським паспортом дружини, направили писати докторську дисертацію у Нацакадемії внутрішніх справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Полковник поліції Тишлек Дмитро Петрович наказом Національної поліції України направлений на навчання до Національної академії внутрішніх справ у зв’язку із зарахуванням здобувачем наукового ступеня доктора наук", - йдеться у відповідь Нацполіції на запит "Української правди".

Повідомляється, що Тишлек уже проходить навчання в науковій лабораторії з проблем протидії злочинності з 1 січня 2024 року.

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Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.