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Звільненого заступника голови Нацполіції Тишлека після скандалу з російським паспортом дружини відправили писати дисертацію до Академії МВС

тишлек

Колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, який звільнився з посади через скандал з російським паспортом дружини, направили писати докторську дисертацію у Нацакадемії внутрішніх справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Полковник поліції Тишлек Дмитро Петрович наказом Національної поліції України направлений на навчання до Національної академії внутрішніх справ у зв’язку із зарахуванням здобувачем наукового ступеня доктора наук", - йдеться у відповідь Нацполіції на запит "Української правди".

Повідомляється, що Тишлек уже проходить навчання в науковій лабораторії з проблем протидії злочинності з 1 січня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тишлек досі числиться в Нацполіції, - Клименко

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.

Автор: 

Нацполіція (15191) Тишлек Дмитро (25)


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Топ коментарі
+20
Норм.На підвищення готують.Не розкидатися ж такими кадрами?
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25.09.2024 16:58
+20
Черговий науківець.Цього разу зелений.
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25.09.2024 17:01
+13
Ні,навукове звання дае бронь. І вони не дурни іті вмирати..
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25.09.2024 17:07
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Норм.На підвищення готують.Не розкидатися ж такими кадрами?
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25.09.2024 16:58 Відповісти
Именно так. А пока вроде как спрятали от глаз подальше.
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25.09.2024 17:07 Відповісти
Ні,навукове звання дае бронь. І вони не дурни іті вмирати..
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25.09.2024 17:07 Відповісти
Ну а куди ж ще зашквареного як не писати дисертацію?
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25.09.2024 17:00 Відповісти
Ліш во снє увідєть можно
Рибку на акаціі.
Разрєшіте вас поздравіть
С толковой діссєртацієй!
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25.09.2024 17:04 Відповісти
Напевно вирішили, що людям з хвамілією тухляк місце тільки в мвс.
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25.09.2024 17:01 Відповісти
Черговий науківець.Цього разу зелений.
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25.09.2024 17:01 Відповісти
БАКАНОВ отримав ліцензію на адвоката швидше ... Теж чувак підучився трохи , він же не за хриплий голос коміка мабуть все ж таки раніше освіту отримував . Не дурачок жє какой-та ...
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25.09.2024 17:15 Відповісти
Ну Ви порівняли.Ліцензію купив і забув,а тут дохтурська.Дисертація за день не пишеться.Максимум за три.Ну вчьона рада ще з ківиних часів залишилась-цих @бланів ніхто не розганяв.Через місяць може здобувати вчьону ступінь.
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25.09.2024 17:54 Відповісти
Та, да. І не тряпка
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25.09.2024 21:09 Відповісти
Що? Не радником в жОПу, а просто .... Щось не так!
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25.09.2024 17:03 Відповісти
Ну от що я казала трохи нижче - доміношки Єрмакобанату взаімозамєняємиє на інших , поки новий з компроматом "забудеться" , ставлять того, дєлішки котрого вже підзабулися .Приклад з Кірюхою Тимошенко з компроматом в ОПУ, пхнули до ОНОВЛЕНОГО після Резніков МО УМЕРОВА. А той з компроматом свіжим - каже -Кірюха класний спец мені рекомендували..КРУГААБАРОТ ЄРМАКОБАНАТНОГО МАТЕРІАЛУ у владі нетряпкиякоїсь з компроматом у т ч
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25.09.2024 17:12 Відповісти
Тімоха не пропаде - СПЕЦ....
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25.09.2024 17:14 Відповісти
А на передовій що місць не було менти не повинні мати освіту це пес ціпний сказали фас вкусить сказали фу не троне хто кістку кине тому руки лиже Хто не хотів в школі вчитися а тепер не хоче робить а хоче мати все йдуть у менти хто скаже проти?
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25.09.2024 17:09 Відповісти
Він полковник. Згідно законодавства України його можуть направити на фронт тільки на посаду, що відповідає полковнику. Ви точно бажаєте отаке бачити у якості комадуючого полком або бригадою?
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25.09.2024 17:28 Відповісти
Його звання полковника- спеціальне, невійськове. Для міноборони та ЗСУ він лише солдат, окопи рити придатен.
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25.09.2024 17:45 Відповісти
Для ЗСУ - його звання - рядовий. Для того, щоб отримати офіцерське звання міліціонеру, необхідно пройти БЗВП, атестуватися за військовою спеціальнісю. А яка " спаціальність" у міліціонера? Кришувати злодів у законі?
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25.09.2024 20:25 Відповісти
У нас Прокудина из Херсонского главка и за намного хужее "снимали". Теперь сидит не в СИЗО, а в кресле главы ОВГА.
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25.09.2024 17:09 Відповісти
А воно мало рити окопи.
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25.09.2024 17:12 Відповісти
Пліснява такими зашквареними кадрами не кидається.
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25.09.2024 17:26 Відповісти
Для цього його мали позбавити звання полковника. Бо таке велике цабе не мають права відправити рядовим окопи копати.
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25.09.2024 17:29 Відповісти
Ще раз, для ЗСУ,він рядовий. Була петиція президенту прирівняти звання міліціонерів і військових. Набрала 20( двадцять) голосів із необхідних 25 000.
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25.09.2024 20:30 Відповісти
генерала присвоять
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25.09.2024 17:14 Відповісти
такімі кадрамі ніззя раскідиваться, особєнно сійчас
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26.09.2024 00:41 Відповісти
Згадав старий радянський анекдот.
Сидять два мєнта.
Один другому каже, а шо ти будеш робити якщо з мєнтури попруть?
Піду в пожарніки.
А якщо потім і звідти попруть?
Тоді піду в охранніки.
Ну, а якщо і звідти попруть?
Чого ти доколупався? Все рівно працювати не буду...
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25.09.2024 17:15 Відповісти
ютуб- ТАКА АМЕРИКА 25 вересня 2024. Нова кримінальна справа проти Трампа
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25.09.2024 17:19 Відповісти
Так це тепер він без зарплати? На що житиме? Підроблятиме?
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25.09.2024 17:25 Відповісти
Я дізнався про тему дисертації: "Низькі інтелектуальні здібності хохлів_73%-ових. Або як наср@ти на на голову цілому народу, зберігаючи при цьому високий рейтинґ".
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25.09.2024 17:36 Відповісти
продлєватєль дєла Ківи, відомого учОного зі "Шведської Могили" у Полтаві...
і воно ж повернеться на коні до портново-татаровських органів і качатиме права і отримувати нєхілу зряплату ні за що і на нєхілу пенсію піде вже в "сорок рочків", а ми усе годуватимемо цих гнид-паразитів до нашого скону, а вони житимуть і плодитимуть таких самих хазяїв жидзні і так завжди - "битий небитого везе"..
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25.09.2024 17:37 Відповісти
Тишлеки то надія української фундаментальної науки!
Зрозуміло, чому за 30 років жодної Нобелівської премії, як акту визнання заслуг.
Заслуги тишлеків лише перед владою, в науці тишлеки- порожне місце, ЗЕро.
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25.09.2024 17:41 Відповісти
Вирішили щуку в морі втопити...
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25.09.2024 17:42 Відповісти
щука риба прісноводна і на відміну від цього поца у всякому гімні не плаває
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25.09.2024 19:06 Відповісти
Згода. Трохи помилився.
Переплутав дві водні стихії.
Мало бути - ''в річці''.
До речі - маєте рацію - найкращий варіант був би - в лайно.
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25.09.2024 19:33 Відповісти
Це мабуть до Ківалова, на навчання, в одеську академію.В нього і Залужний, під'учувався, і отримав наукову ступінь. Дива, да і тільки.
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25.09.2024 17:54 Відповісти
ну, це нормальна компенсація. Років через пять, коли все уляжеться, то призначать міністром юстиції.
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25.09.2024 17:58 Відповісти
Ось так переможемо. А клован щось там жаліється на долю в ООН.
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25.09.2024 18:05 Відповісти
Риги своїх небросают,шобло у своєму стилі.
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25.09.2024 18:10 Відповісти
Тобто жодних допитів жодних слідчих дій відповідними відомствами не проводиться і проводитись не буде ...

Ну то яка перемога ?
Зсу воює за це ?
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25.09.2024 19:25 Відповісти
для всіх захисників України це найкраща мотивація захищати такі @бальники і подібні
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25.09.2024 19:35 Відповісти
Якщо хтось не знає, то науковий керівник у всих таких співшукачів наукових ступенів Тишликів, - Татаров...
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25.09.2024 19:38 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
Не в окоп же його,комусь служив вірно.
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25.09.2024 19:46 Відповісти
кинули щуку з ставка в річку😡
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25.09.2024 19:54 Відповісти
певно буде А КА Д Є М І К О М
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26.09.2024 00:45 Відповісти
Це міліцейське кодло невиправне. Розігнати увесь МВС, залишити окремо Патрульну поліцію, МНС, Національну гвардію. Це вилікувати неможливо, доведено Аваковим, всі " реформи" - одні балачки. Всіх звільнених мобілізувати.
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25.09.2024 20:21 Відповісти
.... це кодло мафіозно- ментівське треба розпустити,
обов'язково точно дослідити їхні статки, бо це ганьба,
аферисти і злодії на охороні правопорядку це сором і знущання над громадянами України
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25.09.2024 20:53 Відповісти
Пустити на докторську ковбасу. Для свиней.
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25.09.2024 21:16 Відповісти
прогнило государство. говно которое за гроши маму родную продаст с одного места на другое перетаскивают.
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25.09.2024 21:18 Відповісти
а де тцк . обучений солдат
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25.09.2024 21:47 Відповісти
 
 