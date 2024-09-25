Учитывая войну России против Украины, нужно осознать, что членство в Совбезе ООН не является карт-бланшем, - президент Чехии Павел
Никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества и членство в Совете Безопасности ООН не дает карт-бланш для угроз и атак на другие страны, как это делает Россия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Чехии Петр Павел в выступлении на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Учитывая несправедливую и неспровоцированную войну России против Украины мы должны осознать, что членство в Совете Безопасности не является карт-бланшем. Никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества, не будучи за это потом наказанным", - отметил Павел.
Он подчеркнул, что "всесторонняя реформа Совета Безопасности ООН уже давно назрела". "Необходимо сделать Совет более эффективным, инклюзивным, подотчетным и таким, что лучше отражает современные реалии, усиливая голос недостаточно представленных регионов", - добавил чешский президент.
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Та навіть за це слід подякувати тим, хто хоча б намагається вказати агресору на його місце у світі.
Лися небензя відкритим текстом сере всьому оон на голови, і хоч би що.