РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10547 посетителей онлайн
Новости
1 861 10

Учитывая войну России против Украины, нужно осознать, что членство в Совбезе ООН не является карт-бланшем, - президент Чехии Павел

президент Чехії Петр Павел

Никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества и членство в Совете Безопасности ООН не дает карт-бланш для угроз и атак на другие страны, как это делает Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Чехии Петр Павел в выступлении на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Учитывая несправедливую и неспровоцированную войну России против Украины мы должны осознать, что членство в Совете Безопасности не является карт-бланшем. Никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества, не будучи за это потом наказанным", - отметил Павел.

Он подчеркнул, что "всесторонняя реформа Совета Безопасности ООН уже давно назрела". "Необходимо сделать Совет более эффективным, инклюзивным, подотчетным и таким, что лучше отражает современные реалии, усиливая голос недостаточно представленных регионов", - добавил чешский президент.

Читайте также: Мирный план Зеленского - единственный достойный доверия, - глава МИД Чехии Липавский

Автор: 

Чехия (1707) Совбез ООН (1112) Павел Петр (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Мудрі слова, але це всього лиш слова.
Та навіть за це слід подякувати тим, хто хоча б намагається вказати агресору на його місце у світі.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:21
+4
Насправді є.

Лися небензя відкритим текстом сере всьому оон на голови, і хоч би що.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:23
+1
Але ж зловживають і чхати вони на усіх хотіли
показать весь комментарий
25.09.2024 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мудро
показать весь комментарий
25.09.2024 18:15 Ответить
Мудрі слова, але це всього лиш слова.
Та навіть за це слід подякувати тим, хто хоча б намагається вказати агресору на його місце у світі.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:21 Ответить
А вони погрожують і сцуть вам в очі, і далі що імпотенти ? Едина країна яка бореться з цим злом цівілізаціі це Україна, і то обоссание со страху ЕС та США забороняють їх ображать на РФіі бо на їх думку вони хороші бо по нім ще не стріляють, а так робитиь що хочете.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:46 Ответить
Капітан
показать весь комментарий
25.09.2024 18:16 Ответить
Але по факту Є і ніхто особливо не пробує це змінити
показать весь комментарий
25.09.2024 18:17 Ответить
Насправді є.

Лися небензя відкритим текстом сере всьому оон на голови, і хоч би що.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:23 Ответить
Але ж зловживають і чхати вони на усіх хотіли
показать весь комментарий
25.09.2024 18:29 Ответить
Сікорський звернувся до Небензі | Що радянські солдати робили у Польщі?- повністю виступ в ООН
показать весь комментарий
25.09.2024 18:29 Ответить
Просто ЄС знає ,шо український хліб , ху* ло , Заходу та їх колоніям віддасть за копійки ,за їх лояльність до кремля ,як це і було при совдепії !
показать весь комментарий
25.09.2024 18:58 Ответить
 
 