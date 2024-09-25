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З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел

президент Чехії Петр Павел

Ніхто не має права зловживати владою і залякувати інших членів міжнародної спільноти і членство в Раді Безпеки ООН не дає карт-бланш для погроз та атак на інші країни, як це робить Росія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Чехії Петр Павел у виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"З огляду на несправедливу і неспровоковану війну Росії проти України ми повинні усвідомити, що членство в Раді Безпеки не є карт-бланшем. Ніхто не має права зловживати владою і залякувати інших членів міжнародної спільноти, не будучи за це потім покараним", - зауважив Павел.

Він наголосив, що "всебічна реформа Ради Безпеки ООН вже давно назріла". "Необхідно зробити Раду більш ефективною, інклюзивною, підзвітною та такою, що краще відображає сучасні реалії, посилюючи голос недостатньо представлених регіонів", - додав чеський президент.

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Автор: 

Чехія (1615) Радбез ООН (858) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+4
Мудрі слова, але це всього лиш слова.
Та навіть за це слід подякувати тим, хто хоча б намагається вказати агресору на його місце у світі.
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25.09.2024 18:21
+4
Насправді є.

Лися небензя відкритим текстом сере всьому оон на голови, і хоч би що.
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25.09.2024 18:23
+1
Але ж зловживають і чхати вони на усіх хотіли
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25.09.2024 18:29
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25.09.2024 18:15 Відповісти
Мудрі слова, але це всього лиш слова.
Та навіть за це слід подякувати тим, хто хоча б намагається вказати агресору на його місце у світі.
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25.09.2024 18:21 Відповісти
А вони погрожують і сцуть вам в очі, і далі що імпотенти ? Едина країна яка бореться з цим злом цівілізаціі це Україна, і то обоссание со страху ЕС та США забороняють їх ображать на РФіі бо на їх думку вони хороші бо по нім ще не стріляють, а так робитиь що хочете.
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25.09.2024 18:46 Відповісти
Капітан
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25.09.2024 18:16 Відповісти
Але по факту Є і ніхто особливо не пробує це змінити
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25.09.2024 18:17 Відповісти
Насправді є.

Лися небензя відкритим текстом сере всьому оон на голови, і хоч би що.
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25.09.2024 18:23 Відповісти
Але ж зловживають і чхати вони на усіх хотіли
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25.09.2024 18:29 Відповісти
Сікорський звернувся до Небензі | Що радянські солдати робили у Польщі?- повністю виступ в ООН
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25.09.2024 18:29 Відповісти
Просто ЄС знає ,шо український хліб , ху* ло , Заходу та їх колоніям віддасть за копійки ,за їх лояльність до кремля ,як це і було при совдепії !
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25.09.2024 18:58 Відповісти
 
 