З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел

Ніхто не має права зловживати владою і залякувати інших членів міжнародної спільноти і членство в Раді Безпеки ООН не дає карт-бланш для погроз та атак на інші країни, як це робить Росія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Чехії Петр Павел у виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"З огляду на несправедливу і неспровоковану війну Росії проти України ми повинні усвідомити, що членство в Раді Безпеки не є карт-бланшем. Ніхто не має права зловживати владою і залякувати інших членів міжнародної спільноти, не будучи за це потім покараним", - зауважив Павел.

Він наголосив, що "всебічна реформа Ради Безпеки ООН вже давно назріла". "Необхідно зробити Раду більш ефективною, інклюзивною, підзвітною та такою, що краще відображає сучасні реалії, посилюючи голос недостатньо представлених регіонів", - додав чеський президент.

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