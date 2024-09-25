Мирний план Зеленського - єдиний, який вартий довіри, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський всупереч заявам президента Петра Павла підтримав План перемоги України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, - це план президента Зеленського", - заявив Ліпавський.
За його словами, саме на цьому він наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку.
"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло", - додав чеський дипломат.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.
Пізніше Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, заявивши, що "перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою".
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
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Чехам просто дякувати треба за те що підтримують нас попри оце обдовбане зелене гівно яке окрім гучного пердіння в калюжу ні на що не здатне.
як що він, як оманський чи стамбульський, то зе!гундосу, краще не повертатися.
"підтримувати стільки скільки буде потрібно", і то постійно треба себе в тому переконувати
а то якись бабуіни (ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело: мають спроби здати Україну хутину, а він їм пообіцяв дешево зерно з вкрадених територій.
З точки зору Зеленського (а скоріше його «радників») для цього необхідно дати Україні дуже багато різного озброєння і ***********.
А з точки зору Заходу ... Якщо таксистові дати найкращий болід формули, то чемпіонат «»Формули - 1» він все одно не виграє. І болід, найімовірніше, угробить.
Та й немає у Заходу цього боліда. Картинки - є, розмови - є, статистика - є, звіти - є... а самого боліда немає.