Мирний план Зеленського - єдиний, який вартий довіри, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський всупереч заявам президента Петра Павла підтримав План перемоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, - це план президента Зеленського", - заявив Ліпавський.

За його словами, саме на цьому він наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку.

"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло", - додав чеський дипломат.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Пізніше Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, заявивши, що "перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою".

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

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Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.