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Мирний план Зеленського - єдиний, який вартий довіри, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський про мирний план України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський всупереч заявам президента Петра Павла підтримав План перемоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, - це план президента Зеленського", - заявив Ліпавський.

За його словами, саме на цьому він наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку.

"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло", - додав чеський дипломат.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Пізніше Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, заявивши, що "перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою".

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

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Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Автор: 

план (170) Чехія (1615) Павел Петр (154) Ліпавський Ян (106)


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Топ коментарі
+8
Та нема там ніякого плану.
Чехам просто дякувати треба за те що підтримують нас попри оце обдовбане зелене гівно яке окрім гучного пердіння в калюжу ні на що не здатне.
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25.09.2024 11:07
+7
мирний план зеленського це продовження контракту на транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину українською трубою. це мільярди нафтодоларів для російської армії!
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25.09.2024 11:04
+5
так оприлюдніть цей довбаний "який заслуговує на довіру" ПЛАН!!!! Де він?Що в ньому?!
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25.09.2024 11:03
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так оприлюдніть цей довбаний "який заслуговує на довіру" ПЛАН!!!! Де він?Що в ньому?!
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25.09.2024 11:03 Відповісти
Та нема там ніякого плану.
Чехам просто дякувати треба за те що підтримують нас попри оце обдовбане зелене гівно яке окрім гучного пердіння в калюжу ні на що не здатне.
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25.09.2024 11:07 Відповісти
Так,згідний
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25.09.2024 11:15 Відповісти
мирний план зеленського це продовження контракту на транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину українською трубою. це мільярди нафтодоларів для російської армії!
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25.09.2024 11:04 Відповісти
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25.09.2024 11:08 Відповісти
Два дебіла це сила.
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25.09.2024 11:11 Відповісти
так, той план засекречений, принаймні для українців.
як що він, як оманський чи стамбульський, то зе!гундосу, краще не повертатися.
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25.09.2024 11:13 Відповісти
це ж не план контрнаступу, про який півроку з кожної дзюрки звизділи
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25.09.2024 11:15 Відповісти
План - це зброя - зброя і ше раз зброя - сьогодні прес - офіцер 72 - і бригади сказав шо кацапи по них 10 снарядів а ми по них 1
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25.09.2024 11:14 Відповісти
Хто ж Єрмаку дасть зброю? Це все одно що ії дати Московії.
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25.09.2024 11:49 Відповісти
Ян Ліпавський - єдиний, хто бачив "план Зєлєнского". Хоча він виглядає більш притомним, ніж Павел, бо теж чомусь вірить у мир без військової поразки і розвалу кацапії. От про що треба мову вести - про військову поразку кацапів.
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25.09.2024 11:17 Відповісти
От про що треба мову вести - про військову поразку кацапів
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25.09.2024 11:24 Відповісти
мене дивує, що у Західного світу немає ніякого плану, крім
"підтримувати стільки скільки буде потрібно", і то постійно треба себе в тому переконувати
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25.09.2024 11:18 Відповісти
Є там план - договорнячок з Московією . Але ж говорити прямо - не можна - некомільфо , "дерьмократія " ніби. Тому така шизофренія - говорити одне - а робити інше....
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25.09.2024 11:20 Відповісти
Це звичайне продовження перемовин Оману.
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25.09.2024 11:47 Відповісти
Дякуємо Чехії
а то якись бабуіни (ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело: мають спроби здати Україну хутину, а він їм пообіцяв дешево зерно з вкрадених територій.
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25.09.2024 11:23 Відповісти
Не знаю, не знаю. Я того мирного плану не бачив, експертизу не проводив, нічого сказати не можу!
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25.09.2024 11:30 Відповісти
Досить уже цієї словесної еквілібристики! Немає ніякого «мирного плану». Є план «як змусити путлера сісти за стіл переговорів». І якщо прийняти це, як неприємну, але чесну реальність, то весь план зводиться до одного абзацу: «Завдати армії РФ неприйнятних втрат».
З точки зору Зеленського (а скоріше його «радників») для цього необхідно дати Україні дуже багато різного озброєння і ***********.
А з точки зору Заходу ... Якщо таксистові дати найкращий болід формули, то чемпіонат «»Формули - 1» він все одно не виграє. І болід, найімовірніше, угробить.
Та й немає у Заходу цього боліда. Картинки - є, розмови - є, статистика - є, звіти - є... а самого боліда немає.
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25.09.2024 11:39 Відповісти
А нічого, що "план перемоги", який більше місяця писали Злеленскому, виявився черговим "мільярдом дерев"?
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25.09.2024 11:56 Відповісти
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25.09.2024 12:06 Відповісти
Скоріше це -
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25.09.2024 13:05 Відповісти
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25.09.2024 13:04 Відповісти
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25.09.2024 13:27 Відповісти
Чому ж? Існує гарна альтернатива всім виголошеним досі "мирним планам": виманити путлера в якусь третю країну, де, перебивши його порівняно невелику особисту охорону (це не проблема для більш-менш гарного спецназу), або ж відправити його до Гааги, або ж утилізувати на місці (наприклад, під відеокамери забити до смерті власною ядерною валізкою -- що було б хоч і брутально, але дуже красномовно і символічно). Цього ніхто не робив з Варфоломеївської ночі? Так саме тому це і може бути реалізовано. З допомогою побутових приладів донедавна теж ніхто одночасно не підривав своїх супротивників!
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25.09.2024 14:19 Відповісти
 
 