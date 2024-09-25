Мирный план Зеленского - единственный достойный доверия, - глава МИД Чехии Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, вопреки заявлениям президента Петра Павла, поддержал План победы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Единственный мирный план, который заслуживает доверия, - это план президента Зеленского", - заявил Липавский.

По его словам, именно это он отметил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке.

"Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" - это дорога в ад", - добавил чешский дипломат.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Позже Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов, заявив, что "победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой".

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

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Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.