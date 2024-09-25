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Мирный план Зеленского - единственный достойный доверия, - глава МИД Чехии Липавский

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський про мирний план України

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, вопреки заявлениям президента Петра Павла, поддержал План победы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Единственный мирный план, который заслуживает доверия, - это план президента Зеленского", - заявил Липавский.

По его словам, именно это он отметил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке.

"Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" - это дорога в ад", - добавил чешский дипломат.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Позже Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов, заявив, что "победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой".

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

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Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Автор: 

план (189) Чехия (1707) Павел Петр (123) Липавский Ян (88)


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Топ комментарии
+8
Та нема там ніякого плану.
Чехам просто дякувати треба за те що підтримують нас попри оце обдовбане зелене гівно яке окрім гучного пердіння в калюжу ні на що не здатне.
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25.09.2024 11:07
+7
мирний план зеленського це продовження контракту на транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину українською трубою. це мільярди нафтодоларів для російської армії!
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25.09.2024 11:04
+5
так оприлюдніть цей довбаний "який заслуговує на довіру" ПЛАН!!!! Де він?Що в ньому?!
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25.09.2024 11:03
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так оприлюдніть цей довбаний "який заслуговує на довіру" ПЛАН!!!! Де він?Що в ньому?!
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25.09.2024 11:03 Ответить
Та нема там ніякого плану.
Чехам просто дякувати треба за те що підтримують нас попри оце обдовбане зелене гівно яке окрім гучного пердіння в калюжу ні на що не здатне.
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25.09.2024 11:07 Ответить
Так,згідний
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25.09.2024 11:15 Ответить
мирний план зеленського це продовження контракту на транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину українською трубою. це мільярди нафтодоларів для російської армії!
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25.09.2024 11:04 Ответить
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25.09.2024 11:08 Ответить
Два дебіла це сила.
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25.09.2024 11:11 Ответить
так, той план засекречений, принаймні для українців.
як що він, як оманський чи стамбульський, то зе!гундосу, краще не повертатися.
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25.09.2024 11:13 Ответить
це ж не план контрнаступу, про який півроку з кожної дзюрки звизділи
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25.09.2024 11:15 Ответить
План - це зброя - зброя і ше раз зброя - сьогодні прес - офіцер 72 - і бригади сказав шо кацапи по них 10 снарядів а ми по них 1
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25.09.2024 11:14 Ответить
Хто ж Єрмаку дасть зброю? Це все одно що ії дати Московії.
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25.09.2024 11:49 Ответить
Ян Ліпавський - єдиний, хто бачив "план Зєлєнского". Хоча він виглядає більш притомним, ніж Павел, бо теж чомусь вірить у мир без військової поразки і розвалу кацапії. От про що треба мову вести - про військову поразку кацапів.
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25.09.2024 11:17 Ответить
От про що треба мову вести - про військову поразку кацапів
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25.09.2024 11:24 Ответить
мене дивує, що у Західного світу немає ніякого плану, крім
"підтримувати стільки скільки буде потрібно", і то постійно треба себе в тому переконувати
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25.09.2024 11:18 Ответить
Є там план - договорнячок з Московією . Але ж говорити прямо - не можна - некомільфо , "дерьмократія " ніби. Тому така шизофренія - говорити одне - а робити інше....
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25.09.2024 11:20 Ответить
Це звичайне продовження перемовин Оману.
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25.09.2024 11:47 Ответить
Дякуємо Чехії
а то якись бабуіни (ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело: мають спроби здати Україну хутину, а він їм пообіцяв дешево зерно з вкрадених територій.
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25.09.2024 11:23 Ответить
Не знаю, не знаю. Я того мирного плану не бачив, експертизу не проводив, нічого сказати не можу!
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25.09.2024 11:30 Ответить
Досить уже цієї словесної еквілібристики! Немає ніякого «мирного плану». Є план «як змусити путлера сісти за стіл переговорів». І якщо прийняти це, як неприємну, але чесну реальність, то весь план зводиться до одного абзацу: «Завдати армії РФ неприйнятних втрат».
З точки зору Зеленського (а скоріше його «радників») для цього необхідно дати Україні дуже багато різного озброєння і ***********.
А з точки зору Заходу ... Якщо таксистові дати найкращий болід формули, то чемпіонат «»Формули - 1» він все одно не виграє. І болід, найімовірніше, угробить.
Та й немає у Заходу цього боліда. Картинки - є, розмови - є, статистика - є, звіти - є... а самого боліда немає.
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25.09.2024 11:39 Ответить
А нічого, що "план перемоги", який більше місяця писали Злеленскому, виявився черговим "мільярдом дерев"?
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25.09.2024 11:56 Ответить
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25.09.2024 12:06 Ответить
Скоріше це -
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25.09.2024 13:05 Ответить
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25.09.2024 13:04 Ответить
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25.09.2024 13:27 Ответить
Чому ж? Існує гарна альтернатива всім виголошеним досі "мирним планам": виманити путлера в якусь третю країну, де, перебивши його порівняно невелику особисту охорону (це не проблема для більш-менш гарного спецназу), або ж відправити його до Гааги, або ж утилізувати на місці (наприклад, під відеокамери забити до смерті власною ядерною валізкою -- що було б хоч і брутально, але дуже красномовно і символічно). Цього ніхто не робив з Варфоломеївської ночі? Так саме тому це і може бути реалізовано. З допомогою побутових приладів донедавна теж ніхто одночасно не підривав своїх супротивників!
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25.09.2024 14:19 Ответить
 
 