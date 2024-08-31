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Чехия не налагает никаких ограничений на использование Украиной своей военной техники, - глава МИД Чехии Липовский

ліпавський

Чехия не накладывает на Украину никаких ограничений по использованию оружия, которое она поставляет, но понимает иначе отношение некоторых союзников к этому вопросу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом на конференции GLOBSEC заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"С другой стороны, будем честными: самые современные системы вооружений, которые имеют большой радиус действия или ставят поставщиков в определенные стратегические дилеммы, также не поступают из Чехии", - добавил он.

Липавский в качестве примера привел дальнобойные ракеты ATAMCS, которые Украина получила от США, и германские ракеты Taurus, которые Берлин до сих пор отказывался передать.

"Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это на усмотрение союзников. Я никогда не критикую эти страны. Они ставят себе вопросы, которые мы даже не можем поставить", - отметил министр иностранных дел Чехии.

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Он в то же время подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от агрессии.

"Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которые уже летят к цели. Россия не имеет права нападать на Украину. Это обычный российский империализм. Мы должны остановить его в зародыше", - подытожил Липавский.

Напомним, Липавский заявил, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.

Автор: 

оружие (10204) Липавский Ян (85)


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Чим ближче країна розташована до кордонів Росії, тим адекватніше розуміння.
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31.08.2024 12:19 Ответить
Словаччина та Угорщина розташовані навіть ближче...
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31.08.2024 13:12 Ответить
Один з небагатьох долугих західних союзників,респект.
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31.08.2024 12:27 Ответить
Я точно помню, как во времена Порошенко на Цензоре и не только, мелькали новости про новые украинские ракеты.
Куда это всё подевалось ?

Ну я понимаю, шла бы речь об одной и по какой-либо причине проект прикрыли, но речь шла о нескольких вариантах.
Неужели среди тех, кто был близок к теме никому не хватает смелости рассказать правду о судьбе качественного вооружения, которое просто в одночасье исчезло ?!
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31.08.2024 13:33 Ответить
 
 