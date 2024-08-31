Чехия не налагает никаких ограничений на использование Украиной своей военной техники, - глава МИД Чехии Липовский
Чехия не накладывает на Украину никаких ограничений по использованию оружия, которое она поставляет, но понимает иначе отношение некоторых союзников к этому вопросу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом на конференции GLOBSEC заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
"С другой стороны, будем честными: самые современные системы вооружений, которые имеют большой радиус действия или ставят поставщиков в определенные стратегические дилеммы, также не поступают из Чехии", - добавил он.
Липавский в качестве примера привел дальнобойные ракеты ATAMCS, которые Украина получила от США, и германские ракеты Taurus, которые Берлин до сих пор отказывался передать.
"Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это на усмотрение союзников. Я никогда не критикую эти страны. Они ставят себе вопросы, которые мы даже не можем поставить", - отметил министр иностранных дел Чехии.
Он в то же время подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от агрессии.
"Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которые уже летят к цели. Россия не имеет права нападать на Украину. Это обычный российский империализм. Мы должны остановить его в зародыше", - подытожил Липавский.
Напомним, Липавский заявил, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.
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Куда это всё подевалось ?
Ну я понимаю, шла бы речь об одной и по какой-либо причине проект прикрыли, но речь шла о нескольких вариантах.
Неужели среди тех, кто был близок к теме никому не хватает смелости рассказать правду о судьбе качественного вооружения, которое просто в одночасье исчезло ?!