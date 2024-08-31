Чехія не накладає жодних обмежень на використання Україною своєї військової техніки, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чехія не накладає на Україну жодних обмежень стосовно використання зброї, яку вона постачає, але розуміє інакше ставлення деяких союзників до цього питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це на конференції GLOBSEC заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"З іншого боку, будьмо чесними: найсучасніші системи озброєнь, які мають великий радіус дії або ставлять постачальників у певні стратегічні дилеми, також не надходять з Чехії", – додав він.

Ліпавський як приклад навів далекобійні ракети ATAMCS, які Україна отримала від США, та німецькі ракети Taurus, які Берлін досі відмовлявся передати.

"Я думаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ці системи, але я залишаю це на розсуд союзників. Я ніколи не критикую ці країни. Вони ставлять собі питання, які ми навіть не можемо поставити", – зазначив міністр закордонних справ Чехії.

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Він водночас підкреслив, що Україна має право захищатися від агресії.

"Краще, якщо літак з ракетою або бомбою навіть не злетить, ніж намагатися збити літак або ракету, які вже летять до цілі. Росія не має права нападати на Україну. Це звичайний російський імперіалізм. Ми повинні зупинити його в зародку", – підсумував Ліпавський.

Нагадаємо, Ліпавський заявив, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України.