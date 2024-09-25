Республиканцы Палаты представителей призвали Байдена обнародовать незасекреченную версию стратегии США относительно войны в Украине
Лидеры республиканцев в комитетах по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США потребовали от администрации Байдена обнародовать незасекреченную версию своего доклада о стратегии относительно войны в Украине.
Это требование озвучено за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Капитолий для встречи с законодателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Учитывая жизненно важные интересы США, которые стоят на кону в победе Украины над путинскими войсками, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, как тратятся их тяжело заработанные налоги", - говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведки, ассигнований и других комитетов Конгресса.
Законодатели-республиканцы считают, что администрация Байдена должна немедленно обнародовать незасекреченную версию своей стратегии относительно того, как помощь США и союзников ускорит победу Украины. После представления стратегии через несколько месяцев после установленного Конгрессом срока решение полностью засекретить ее является неприемлемым, отмечается в заявлении.
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План Трампа - дати нас, план Байдена - почекати коли ми самі здамось.
І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
Сша купляє російський уран, ЄС російську нафту, з газом ситуація трохи інша вони переходять на лпж із штатів, але решта ресурсів той же титан і т.д. йдуть в Європу. Траси на Білорусію забиті фурами.
І ще не забуваємо що Китай, Індія та інші країни Азії куди йдуть російські ресурси із знижкою то промислові площадки заходу.
"That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex."
"За умови , якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток."
а вийшло, що все секретне
І тепер треба співставити план Зеленського з цією стратегіею
до речі в законі сказано "including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces"
мабуть Байден все таки прочитав слово victory в законі
Також рф залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо білорусії.
Пипа додав, що інформація про пуск у бік рф засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь зі сторони росії.
Реальна Війна
-з єрмаком не узгоджено