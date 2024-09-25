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Новости Война
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Республиканцы Палаты представителей призвали Байдена обнародовать незасекреченную версию стратегии США относительно войны в Украине

сша,конгрес

Лидеры республиканцев в комитетах по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США потребовали от администрации Байдена обнародовать незасекреченную версию своего доклада о стратегии относительно войны в Украине.

Это требование озвучено за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Капитолий для встречи с законодателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Учитывая жизненно важные интересы США, которые стоят на кону в победе Украины над путинскими войсками, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, как тратятся их тяжело заработанные налоги", - говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведки, ассигнований и других комитетов Конгресса.

Законодатели-республиканцы считают, что администрация Байдена должна немедленно обнародовать незасекреченную версию своей стратегии относительно того, как помощь США и союзников ускорит победу Украины. После представления стратегии через несколько месяцев после установленного Конгрессом срока решение полностью засекретить ее является неприемлемым, отмечается в заявлении.

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Автор: 

Конгресс США (1236) США (26815)


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Топ комментарии
+7
Байден після кожної погрози путіна включа задню. То який там план... Хіба не обмочить власні штани.
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25.09.2024 19:33
+6
"Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України"

І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
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25.09.2024 19:46
+2
ти краще прокоментуй виступ Рудого і його заяву про те, що він виведе Америку з України. тоді і пасть на Байдена відкривай.
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25.09.2024 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Байден після кожної погрози путіна включа задню. То який там план... Хіба не обмочить власні штани.
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25.09.2024 19:33 Ответить
ogolosite vesj spisok.
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25.09.2024 19:34 Ответить
starina Joe mog bi postebatsa nad trampistami - napisav ščo gotovitsa peredača NW dļa UA
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25.09.2024 19:33 Ответить
НЕМА ПЛАНУ.

План Трампа - дати нас, план Байдена - почекати коли ми самі здамось.
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25.09.2024 19:34 Ответить
plan dolžen biti ot UA
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25.09.2024 19:37 Ответить
моя твоя не понимать
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25.09.2024 20:00 Ответить
davai na balota , kacap
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25.09.2024 20:08 Ответить
"Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України"

І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
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25.09.2024 19:46 Ответить
ти краще прокоментуй виступ Рудого і його заяву про те, що він виведе Америку з України. тоді і пасть на Байдена відкривай.
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25.09.2024 19:57 Ответить
Мені насрати на передвиборчу балаканину Трампа - те, що він базікає, Байден уже робить.
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25.09.2024 23:22 Ответить
ти штани зняти не забудь коли срати будеш. )
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25.09.2024 23:44 Ответить
А санкцій фактично і немає. Є вимога продавати ресурси дешевше ринку, якої будуть дотримуватись і потім. Хто захоче втрачати міліарди прибутку.

Сша купляє російський уран, ЄС російську нафту, з газом ситуація трохи інша вони переходять на лпж із штатів, але решта ресурсів той же титан і т.д. йдуть в Європу. Траси на Білорусію забиті фурами.

І ще не забуваємо що Китай, Індія та інші країни Азії куди йдуть російські ресурси із знижкою то промислові площадки заходу.
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25.09.2024 20:40 Ответить
В законі прямо сказано, що стратегія повинна бути не секретною, за винятком

"That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex."
"За умови , якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток."

а вийшло, що все секретне
І тепер треба співставити план Зеленського з цією стратегіею

до речі в законі сказано "including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces"
мабуть Байден все таки прочитав слово victory в законі
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25.09.2024 20:49 Ответить
❗️Агресія проти рф неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на рфію, - бункєрна чмоня

Також рф залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо білорусії.

Пипа додав, що інформація про пуск у бік рф засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь зі сторони росії.
Реальна Війна
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25.09.2024 20:04 Ответить
це ніяк не можливо
-з єрмаком не узгоджено
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25.09.2024 20:06 Ответить
Ще одні: "пакажітє мінє план!"
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25.09.2024 20:12 Ответить
Поки команда Гарріс мовчала довго про Україну-війну , Трамп гнав про зжерлих котів . А коли пішли на його територію до роботяг на завод , показавши що допомога Україні та їхні заробітки йдуть поряд , тепер у Трампа будуть гучніше й гучніше говорити ПРОТИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ( а значить на підтримку *****)
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25.09.2024 20:33 Ответить
доречі вперше Байден на виступі в ООН сакказ про допомогу до ПЕРЕМОГИ ККРАЇНИ. Так, це передвиборчий піар, але це й передвиборче оголошення про задання для майбутньої можливої команди у Білому домі .
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25.09.2024 20:36 Ответить
Щодо Трампа з вами згідний, щодо Байдена це передвиборчий піар, який розходиться з реальними діями що постійно спрямовані на неескалацію та повільну війну в надії що колись якось все само вирішиться.
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25.09.2024 20:42 Ответить
Може!!! А може й ні . Але яке може краще - піар на обіцянках здати Україну одразу, чи вже вклавшись продовжити далі й може активніше але того продовжити. Це ж не Зеленський про закінчити війну глянувши в очко Путіну
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25.09.2024 20:52 Ответить
США не зможе без партнерів у Європі , а ті теж підштовхють до реальних дій на розгром хйлндії й одночасно щось там зашевелились боячись перемоги Трампа . Індія коливається, Іран вже повертається до ядерної програми скасованої Трампом ... Новий презент Ірану проситься дружити ... Щось же ідуваєтся. Україні не легше - це страшно. Але якщо повернути вигнаних генералів з Залужним та політікив з дипломатами достойними ... ну не з цим же ублюдочним режимом на Банковій гнати так односторонньо на партнерів
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25.09.2024 20:59 Ответить
ВИНЕСУ ОКРЕМО-ну не з цим же ублюдочним режимом на Банковій гнати так односторонньо на партнерів
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25.09.2024 21:00 Ответить
Якщо не в курсі, що Конгресом прийнятий закон, зобов'язуючий президента США надати стратегію щодо війни в Україні, то навіщо дурню тут писати?
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25.09.2024 22:44 Ответить
А хто мені тут забороняє писати дурню, чи не ви часом
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26.09.2024 00:21 Ответить
Забороняє тут тільки модер, а питання було - навіщо?
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26.09.2024 00:44 Ответить
А навіщо було ставити запитання? Могли б просто пройти мимо дурні
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26.09.2024 10:49 Ответить
Предотвратить атаки по АЭС может существенное расширение масштабов войны на территории России, считает Подоляк.
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25.09.2024 20:20 Ответить
 
 