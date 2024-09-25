Республиканцы Палаты представителей призвали Байдена обнародовать незасекреченную версию стратегии США относительно войны в Украине

Лидеры республиканцев в комитетах по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США потребовали от администрации Байдена обнародовать незасекреченную версию своего доклада о стратегии относительно войны в Украине.

Это требование озвучено за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Капитолий для встречи с законодателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Учитывая жизненно важные интересы США, которые стоят на кону в победе Украины над путинскими войсками, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, как тратятся их тяжело заработанные налоги", - говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведки, ассигнований и других комитетов Конгресса.

Законодатели-республиканцы считают, что администрация Байдена должна немедленно обнародовать незасекреченную версию своей стратегии относительно того, как помощь США и союзников ускорит победу Украины. После представления стратегии через несколько месяцев после установленного Конгрессом срока решение полностью засекретить ее является неприемлемым, отмечается в заявлении.

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