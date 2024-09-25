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Новини Війна
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Республіканці Палати представників закликали Байдена оприлюднити незасекречену версію стратегії США щодо війни в Україні

сша,конгрес

Лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки Палати представників Конгресу США зажадали від адміністрації Байдена оприлюднити незасекречену версію своєї доповіді про стратегію щодо війни в Україні.

Ця вимога озвучена за день до того, як президент України Володимир Зеленський мав відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки", – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.

Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України. Після подання стратегії через кілька місяців після встановленого Конгресом терміну рішення повністю засекретити її є неприйнятним, зазначається у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Автор: 

Конгрес США (1230) США (23032)


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Топ коментарі
+7
Байден після кожної погрози путіна включа задню. То який там план... Хіба не обмочить власні штани.
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25.09.2024 19:33
+6
"Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України"

І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
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25.09.2024 19:46
+2
ти краще прокоментуй виступ Рудого і його заяву про те, що він виведе Америку з України. тоді і пасть на Байдена відкривай.
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25.09.2024 19:57
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Байден після кожної погрози путіна включа задню. То який там план... Хіба не обмочить власні штани.
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25.09.2024 19:33 Відповісти
ogolosite vesj spisok.
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25.09.2024 19:34 Відповісти
starina Joe mog bi postebatsa nad trampistami - napisav ščo gotovitsa peredača NW dļa UA
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25.09.2024 19:33 Відповісти
НЕМА ПЛАНУ.

План Трампа - дати нас, план Байдена - почекати коли ми самі здамось.
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25.09.2024 19:34 Відповісти
plan dolžen biti ot UA
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25.09.2024 19:37 Відповісти
моя твоя не понимать
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25.09.2024 20:00 Відповісти
davai na balota , kacap
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25.09.2024 20:08 Відповісти
"Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України"

І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
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25.09.2024 19:46 Відповісти
ти краще прокоментуй виступ Рудого і його заяву про те, що він виведе Америку з України. тоді і пасть на Байдена відкривай.
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25.09.2024 19:57 Відповісти
Мені насрати на передвиборчу балаканину Трампа - те, що він базікає, Байден уже робить.
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25.09.2024 23:22 Відповісти
ти штани зняти не забудь коли срати будеш. )
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25.09.2024 23:44 Відповісти
А санкцій фактично і немає. Є вимога продавати ресурси дешевше ринку, якої будуть дотримуватись і потім. Хто захоче втрачати міліарди прибутку.

Сша купляє російський уран, ЄС російську нафту, з газом ситуація трохи інша вони переходять на лпж із штатів, але решта ресурсів той же титан і т.д. йдуть в Європу. Траси на Білорусію забиті фурами.

І ще не забуваємо що Китай, Індія та інші країни Азії куди йдуть російські ресурси із знижкою то промислові площадки заходу.
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25.09.2024 20:40 Відповісти
В законі прямо сказано, що стратегія повинна бути не секретною, за винятком

"That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex."
"За умови , якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток."

а вийшло, що все секретне
І тепер треба співставити план Зеленського з цією стратегіею

до речі в законі сказано "including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces"
мабуть Байден все таки прочитав слово victory в законі
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25.09.2024 20:49 Відповісти
❗️Агресія проти рф неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на рфію, - бункєрна чмоня

Також рф залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо білорусії.

Пипа додав, що інформація про пуск у бік рф засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь зі сторони росії.
Реальна Війна
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25.09.2024 20:04 Відповісти
це ніяк не можливо
-з єрмаком не узгоджено
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25.09.2024 20:06 Відповісти
Ще одні: "пакажітє мінє план!"
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25.09.2024 20:12 Відповісти
Поки команда Гарріс мовчала довго про Україну-війну , Трамп гнав про зжерлих котів . А коли пішли на його територію до роботяг на завод , показавши що допомога Україні та їхні заробітки йдуть поряд , тепер у Трампа будуть гучніше й гучніше говорити ПРОТИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ( а значить на підтримку *****)
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25.09.2024 20:33 Відповісти
доречі вперше Байден на виступі в ООН сакказ про допомогу до ПЕРЕМОГИ ККРАЇНИ. Так, це передвиборчий піар, але це й передвиборче оголошення про задання для майбутньої можливої команди у Білому домі .
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25.09.2024 20:36 Відповісти
Щодо Трампа з вами згідний, щодо Байдена це передвиборчий піар, який розходиться з реальними діями що постійно спрямовані на неескалацію та повільну війну в надії що колись якось все само вирішиться.
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25.09.2024 20:42 Відповісти
Може!!! А може й ні . Але яке може краще - піар на обіцянках здати Україну одразу, чи вже вклавшись продовжити далі й може активніше але того продовжити. Це ж не Зеленський про закінчити війну глянувши в очко Путіну
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25.09.2024 20:52 Відповісти
США не зможе без партнерів у Європі , а ті теж підштовхють до реальних дій на розгром хйлндії й одночасно щось там зашевелились боячись перемоги Трампа . Індія коливається, Іран вже повертається до ядерної програми скасованої Трампом ... Новий презент Ірану проситься дружити ... Щось же ідуваєтся. Україні не легше - це страшно. Але якщо повернути вигнаних генералів з Залужним та політікив з дипломатами достойними ... ну не з цим же ублюдочним режимом на Банковій гнати так односторонньо на партнерів
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25.09.2024 20:59 Відповісти
ВИНЕСУ ОКРЕМО-ну не з цим же ублюдочним режимом на Банковій гнати так односторонньо на партнерів
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25.09.2024 21:00 Відповісти
Якщо не в курсі, що Конгресом прийнятий закон, зобов'язуючий президента США надати стратегію щодо війни в Україні, то навіщо дурню тут писати?
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25.09.2024 22:44 Відповісти
А хто мені тут забороняє писати дурню, чи не ви часом
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26.09.2024 00:21 Відповісти
Забороняє тут тільки модер, а питання було - навіщо?
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26.09.2024 00:44 Відповісти
А навіщо було ставити запитання? Могли б просто пройти мимо дурні
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26.09.2024 10:49 Відповісти
Предотвратить атаки по АЭС может существенное расширение масштабов войны на территории России, считает Подоляк.
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25.09.2024 20:20 Відповісти
 
 