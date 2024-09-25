Республіканці Палати представників закликали Байдена оприлюднити незасекречену версію стратегії США щодо війни в Україні
Лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки Палати представників Конгресу США зажадали від адміністрації Байдена оприлюднити незасекречену версію своєї доповіді про стратегію щодо війни в Україні.
Ця вимога озвучена за день до того, як президент України Володимир Зеленський мав відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки", – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.
Законодавці-республіканці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України. Після подання стратегії через кілька місяців після встановленого Конгресом терміну рішення повністю засекретити її є неприйнятним, зазначається у заяві.
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План Трампа - дати нас, план Байдена - почекати коли ми самі здамось.
І в секретній, і в несекретній версії стоїть одне й те саме - уникнення ескалації, тобто нацистська Росія не повинна програти у війні, не повинна розпастися, тобто Україна не повинна перемогти, тобто США і далі будуть вимотувати Україну мінімальною і повільною допомогою - поки Україна не вирішить здатися. І ось тоді адміністрація Байдена/Гарріс скаже - це вибір України, а ми допомагали як могли. Дуже нам шкода... І знімуть усі санкції з нацистської Росії, тому що війна закінчена мирним договором за згодою сторін.
Сша купляє російський уран, ЄС російську нафту, з газом ситуація трохи інша вони переходять на лпж із штатів, але решта ресурсів той же титан і т.д. йдуть в Європу. Траси на Білорусію забиті фурами.
І ще не забуваємо що Китай, Індія та інші країни Азії куди йдуть російські ресурси із знижкою то промислові площадки заходу.
"That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex."
"За умови , якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток."
а вийшло, що все секретне
І тепер треба співставити план Зеленського з цією стратегіею
до речі в законі сказано "including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces"
мабуть Байден все таки прочитав слово victory в законі
Також рф залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо білорусії.
Пипа додав, що інформація про пуск у бік рф засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь зі сторони росії.
Реальна Війна
-з єрмаком не узгоджено