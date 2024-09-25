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Оккупанты совершили 67 обстрелов Сумщины в течение дня. Зафиксировано 149 взрывов

Наслідки російських обстрілів Сумщини 25 вересня (фото ілюстративне)

В течение дня россияне 25 сентября совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (8 взрывов), с использованием FPV-дронов (6 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (4 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (26 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).
  • Николаевская громада: нанесены удары КАБами (2 взрыва).
  • Речковская громада: состоялся пуск КАБ (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (4 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов).

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  • Середино-Будская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Свесская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
  • Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы с использованием FPV-дронов (8 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
  • Новослободская громада: враг бил из минометов (8 взрывов), РСЗО (10 взрывов).
  • Глуховская громада: нанесена атака с использованием FPV-дрона (1 взрыв).

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обстрел (27312) Сумская область (3161)


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