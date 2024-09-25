Оккупанты совершили 67 обстрелов Сумщины в течение дня. Зафиксировано 149 взрывов
В течение дня россияне 25 сентября совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (8 взрывов), с использованием FPV-дронов (6 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (4 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (26 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).
- Николаевская громада: нанесены удары КАБами (2 взрыва).
- Речковская громада: состоялся пуск КАБ (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (4 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов).
- Середино-Будская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Свесская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
- Дружбовская громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
- Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы с использованием FPV-дронов (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
- Новослободская громада: враг бил из минометов (8 взрывов), РСЗО (10 взрывов).
- Глуховская громада: нанесена атака с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
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