Окупанти здійснили 67 обстрілів Сумщини протягом дня. Зафіксовано 149 вибухів

Протягом дня росіяни 25 вересня здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів), мінометів (8 вибухів), з використанням FPV дронів (6 вибухів) та скинув з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ (4 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (26 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).

Миколаївська громада: завдано ударів КАБами (2 вибухи).

Річківська громада: відбувся пуск КАБ (3 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометні обстріли (12 вибухів).

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Середино-Будська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Дружбівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з використанням FPV дронів (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), РСЗВ (10 вибухів).

Глухівська громада: завдано атаку з використанням FPV дрону (1 вибух).

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