Торф’яники горять у Конотопському районі Сумщини, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники на Сумщині приборкують масштабну пожежу в природних екосистемах.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Горять торф'яники на території Конотопського району. Попередньо, площа пожежі становить близько 20 га. До робіт залучені сили та засоби ДСНС України, а також пожежний потяг", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація осередків горіння.
Нагадаємо, 23 вересня повідомлялось, що в Україні рятувальники залучені до гасіння 18 пожеж у 7 областях. Зокрема, фіксуються пожежі у Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській областях.
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Олег Олег #453516
показати весь коментар24.09.2024 15:07 Відповісти Мені подобається 0
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