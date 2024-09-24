УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 191 1

Торф’яники горять у Конотопському районі Сумщини, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники на Сумщині приборкують масштабну пожежу в природних екосистемах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Горять торф'яники на території Конотопського району. Попередньо, площа пожежі становить близько 20 га. До робіт залучені сили та засоби ДСНС України, а також пожежний потяг", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація осередків горіння.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялось, що в Україні рятувальники залучені до гасіння 18 пожеж у 7 областях. Зокрема, фіксуються пожежі у Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській областях.

Також читайте: На Харківщині локалізували велику лісову пожежу на площі 1581 га, - ДСНС

В Конотопському районі горять торф'яники
В Конотопському районі горять торф'яники

Автор: 

пожежа (4333) Сумська область (3709) ДСНС (5116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТОРФОВИЩА!!!
показати весь коментар
24.09.2024 15:07 Відповісти
 
 