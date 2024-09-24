Торф’яники горять у Конотопському районі Сумщини, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники на Сумщині приборкують масштабну пожежу в природних екосистемах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Горять торф'яники на території Конотопського району. Попередньо, площа пожежі становить близько 20 га. До робіт залучені сили та засоби ДСНС України, а також пожежний потяг", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація осередків горіння.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялось, що в Україні рятувальники залучені до гасіння 18 пожеж у 7 областях. Зокрема, фіксуються пожежі у Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській областях.

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