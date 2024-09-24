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Торфяники горят в Конотопском районе Сумщины, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели на Сумщине укрощают масштабный пожар в природных экосистемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Горят торфяники на территории Конотопского района. Предварительно, площадь пожара составляет около 20 га. К работам привлечены силы и средства ГСЧС Украины, а также пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация очагов горения.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что в Украине спасатели привлечены к тушению 18 пожаров в 7 областях. В частности, фиксируются пожары в Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ривненской и Сумской областях.

Также читайте: На Харьковщине локализовали крупный лесной пожар на площади 1581 га, - ГСЧС

В Конотопському районі горять торф'яники
В Конотопському районі горять торф'яники

Автор: 

пожар (5961) Сумская область (3175) ГСЧС (4988)


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ТОРФОВИЩА!!!
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24.09.2024 15:07 Ответить
 
 